तो इस बार पूरी हो जाएगी ट्रंप की नोबेल पुरस्कार वाली ख्वाहिश? रेस में 287 उम्मीदवार शामिल

वर्ष 2026 के नोबेल शांति पुरस्कार के लिए 287 उम्मीदवारों पर विचार किया जा रहा है, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप का नाम भी चर्चा में है। 9 अक्टूबर को घोषित होने वाले पुरस्कार के प्रबल दावेदारों, नए नॉमिनेशन से जुड़ी पूरी जानकारी पढ़ें।

नॉर्वेजियन नोबेल समिति के सचिव क्रिस्टियन बर्ग हार्पविकेन ने जानकारी दी है कि वर्ष 2026 के नोबेल शांति पुरस्कार के लिए कुल 287 उम्मीदवारों पर विचार किया जा रहा है। इनमें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का नाम भी शामिल होने की संभावना है। इस वर्ष के नामांकनों में 208 व्यक्ति और 79 संगठन शामिल हैं। जनवरी 2025 से पदभार संभालने वाले सचिव हार्पविकेन ने बताया कि पिछले साल की तुलना में इस बार सूची में कई नए नाम देखने को मिले हैं, जिसने उन्हें भी हैरान किया है।

शांति पुरस्कार का बढ़ता महत्व हार्पविकेन ने जोर देकर कहा कि आज दुनिया भर में बढ़ते संघर्षों और अंतरराष्ट्रीय सहयोग पर पड़ रहे दबाव के बावजूद यह पुरस्कार बेहद प्रासंगिक है। उनके अनुसार- हम जिस दौर से गुजर रहे हैं, उसमें शांति पुरस्कार और भी महत्वपूर्ण हो गया है। दुनिया में आज पहले से कहीं ज्यादा अच्छा काम हो रहा है।

डोनाल्ड ट्रंप के नामांकन की चर्चा, लेकिन पुष्टि नहीं कंबोडिया, इजरायल और पाकिस्तान के नेताओं ने दावा किया है कि उन्होंने इस साल के पुरस्कार के लिए डोनाल्ड ट्रंप को नामांकित किया है। यदि उन्होंने ऐसा किया है, तो यह प्रक्रिया वसंत और गर्मियों (2025) के दौरान पूरी की गई होगी, जो कि 31 जनवरी की अंतिम समय सीमा के अनुसार पूरी तरह मान्य है।

गोपनीयता का नियम: नोबेल समिति के नियम के अनुसार, नामांकन की सूची 50 वर्षों तक पूरी तरह गुप्त रखी जाती है। इसलिए, सचिव ने इस बात की पुष्टि करने से साफ इनकार कर दिया कि ट्रंप आधिकारिक रूप से नामांकित हैं या नहीं।

नामांकन का अर्थ समर्थन नहीं: यह समझना जरूरी है कि किसी का नाम प्रस्तावित होने यानी नामांकन करने का मतलब यह नहीं है कि नोबेल समिति उस व्यक्ति या उसके काम का समर्थन करती है।

कौन कर सकता है नामांकन? दुनिया भर के कई लोग नाम प्रस्तावित कर सकते हैं। इनमें सरकारों और संसदों के सदस्य, वर्तमान राष्ट्राध्यक्ष, इतिहास, समाजशास्त्र, कानून और दर्शनशास्त्र के प्रोफेसर और पूर्व नोबेल शांति पुरस्कार विजेता शामिल हैं।

सट्टेबाजी बाजार में अन्य नाम सट्टेबाजी वेबसाइटों पर इस साल कई नामों की चर्चा है। इनमें दिवंगत रूसी विपक्षी नेता अलेक्सी नवलनी की पत्नी यूलिया नवलनाया, पोप लियो, और सूडान का एक स्वयंसेवी सहायता समूह 'इमरजेंसी रिस्पांस रूम्स' प्रमुख हैं।

जेल में बंद ईरानी मानवाधिकार कार्यकर्ता के स्वास्थ्य पर चिंता नोबेल समिति ने 2023 की शांति पुरस्कार विजेता और ईरानी मानवाधिकार कार्यकर्ता नर्गेस मोहम्मदी के गिरते स्वास्थ्य पर गहरी चिंता जताई है। जेल में दिल का दौरा पड़ने के बाद उनकी हालत बिगड़ती जा रही है और उनके समर्थकों का कहना है कि उनकी जान को खतरा है।

हार्पविकेन ने बताया कि मोहम्मदी की बहन ने हाल ही में जेल में उनसे मुलाकात की थी और उनके स्वास्थ्य को लेकर आई रिपोर्ट काफी चिंताजनक है। समिति ने अंतरराष्ट्रीय दबाव का हवाला देते हुए ईरानी अधिकारियों से अपील की है कि उन्हें तुरंत रिहा किया जाए ताकि उन्हें उचित चिकित्सा सुविधा मिल सके।

आर्कटिक शांति के लिए भी कुछ अहम नामांकन नॉर्वे के एक सांसद लार्स हॉल्टब्रेकेन ने दो महिला नेताओं को नामांकित किया है:

लिसा मुर्कोव्स्की: अलास्का (अमेरिका) की सीनेटर।

अलास्का (अमेरिका) की सीनेटर। आजा चेमनित्ज: ग्रीनलैंड से चुनी गईं डेनिश संसद की सदस्य। सांसद के अनुसार, इन दोनों ने मिलकर कई वर्षों तक आर्कटिक क्षेत्र में विश्वास कायम करने और शांतिपूर्ण विकास सुनिश्चित करने के लिए अथक प्रयास किया है।

ग्रीनलैंड की चर्चा: इस साल ग्रीनलैंड विशेष रूप से सुर्खियों में है क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप नाटो (NATO) सहयोगी देश डेनमार्क से इस द्वीप (ग्रीनलैंड) को हासिल करने के लिए लगातार दबाव बना रहे हैं।

महत्वपूर्ण तिथियां और पिछला विजेता विजेता की घोषणा: इस वर्ष के नोबेल शांति पुरस्कार के विजेता की घोषणा 9 अक्टूबर 2026 को की जाएगी।

पुरस्कार समारोह: आधिकारिक वितरण समारोह 10 दिसंबर 2026 को आयोजित किया जाएगा।