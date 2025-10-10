कौन हैं मारिया कोरिना मचाडो, जिन्होंने ट्रंप को दिया झटका, बनीं नोबेल शांति पुरस्कार विनर

Who is Maria Corina Machado: वेनेजुएला की विपक्षी लीडर मारिया कोरिना मचाडो को इस बार का नोबेल शांति पुरस्कार मिला है, जिससे डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा झटका लगा। उन्होंने वेनेजुएला में विपक्ष की आवाज बनते हुए लोकतंत्र के लिए काम किया।

Who is Maria Corina Machado: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को शुक्रवार को बड़ा झटका लगा है। उन्हें इस बार का नोबेल शांति पुरस्कार नहीं मिला है। नॉर्वेजियन नोबेल समिति ने मारिया कोरिना मचाडो को वेनेजुएला के लोगों के लिए लोकतांत्रिक अधिकारों को बढ़ावा देने के उनके अथक कार्यों में उनके संघर्ष के लिए 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार देने का फैसला किया है। विनर की घोषणा शुक्रवार को ओस्लो में की गई।

नॉर्वेजियन नोबेल समिति द्वारा प्रदान किए जाने वाले इस प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए इस वर्ष 338 नामांकन प्राप्त हुए हैं - जिनमें 244 व्यक्ति और 94 संगठन शामिल हैं। समिति ने इस बार वेनेजुएला की मारिया को विजेता घोषित किया। इस बार का नोबेल शांति पुरस्कार इसलिए भी खास था, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बार-बार सम्मान जीतने के लिए इच्छा जाहिर की थी। उन्होंने कई बार दावा किया कि उन्होंने अपने कार्यकाल में कई देशों के युद्धों को रुकवाया है, जिसकी वजह से उन्हें यह सम्मान मिलना चाहिए।

कौन हैं नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मारिया कोरिना मारिया कोरिना मचाडो वेनेजुएला की रहने वाली हैं और विपक्षी लीडर हैं। वह लोकतांत्रिक अधिकार कार्यकर्ता के रूप में जानी जाती हैं। उन्हें सम्मान देते हुए नॉर्वेजियन नोबेल समिति के अध्यक्ष, जोर्गेन वाटने फ्राइडनेस ने कहा, "उन्हें (मारिया) एक ऐसे राजनीतिक विपक्ष में एक प्रमुख, एकजुट करने वाली हस्ती होने के लिए सराहा गया, जो कभी विभाजित था - एक ऐसा विपक्ष जिसने स्वतंत्र चुनावों और प्रतिनिधि सरकार की मांग की।''

उन्होंने साल 2013 में एक उदार राजनीतिक पार्टी की सह-स्थापना की थी, जिसका नाम वेंटे वेनेजुएला है। वह इस समय इसकी नेशनल कॉर्डिनेटर भी हैं और साल 2010 से 2015 के बीच वह वेनेजुएला की नेशनल असेंबली की भी मेंबर रह चुकी हैं। साल 2023 में उन्होंने 2024 के राष्ट्रपति चुनाव के लिए अपनी उम्मीदवारी की घोषणा की थी। हालांकि, जब उन्हें चुनाव लड़ने से रोक दिया गया, तो उन्होंने विपक्ष के वैकल्पिक उम्मीदवार, एडमंडो गोंजालेज उरुतिया का समर्थन किया।