नोबेल प्राइज में पछाड़ा पर डोनाल्ड ट्रंप की मुरीद हैं मारिया कोरिना, US राष्ट्रपति का क्यों कर रहीं समर्थन

वेनेजुएला की विपक्षी नेता मारिया कोरिना मचाडो को इस साल का नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित करने का ऐलान किया गया है। उनके नाम का ऐलान होने के साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अरमानों पर फिलहाल पानी फिर गया है। हालांकि, मारिया डोनाल्ड ट्रंप की मुरीद रही हैं। इंजीनियर से राजनेता बनीं मारिया ने इस साल की शुरुआत में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस फैसले का बचाव किया था जिसमें उन्होंने लंबे समय से चले आ रहे प्रतिबंधों के बावजूद अमेरिकी ऊर्जा कंपनियों को वेनेज़ुएला में काम करने की अनुमति देने वाले लाइसेंस रद्द कर दिए थे।

जनवरी में पोलिटिको से बात करते हुए मारिया ने कहा था कि राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के शासन और उनके आपराधिक गिरोह को खत्म करने के लिए ट्रंप द्वारा उठाया गया कदम जरूरी था। मारिया ने यह भी कहा था कि राष्ट्रपति निकोलस मादुरो सत्ता पर अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए अपने संगठन को अवैध व्यापार और तेल राजस्व पर निर्भर बनाए हुए हैं।

ट्रंप के फैसले की खूब सराहना जनवरी में दिए अपने साक्षात्कार में मारिया ने पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के कार्यकाल में बहाल किए गए लाइसेंसों को रद्द करने के ट्रंप के फैसले की खूब सराहना की थी। ट्रंप के इस फैसले में शेवरॉन का लाइसेंस भी शामिल था, जिससे प्रतिदिन लगभग 3,00,000 बैरल वेनेज़ुएला तेल का निर्यात हो रहा था। इस व्यवस्था से कथित तौर पर मादुरो सरकार को लगभग 50 करोड़ डॉलर प्रति माह का राजस्व प्राप्त होता था लेकिन ट्रंप के कदम से मादुरो की आर्थिक ताकत कमजोर पड़ गई। मारिया ने तब कहा था कि ट्रंप के बैन की वजह से ही वेनेजुएला में तेल, सोने, खनिज और मादक पदार्थों की तस्करी कम हो सकी।

क्या बोले विशेषज्ञ? नॉर्वे की नोबेल समिति के अध्यक्ष जॉर्गन वात्ने फ्रिडनेस ने कहा कि वेनेजुएला में राष्ट्रपति पद की विपक्ष की उम्मीदवार रहीं मारिया कोरिना मचाडो ‘‘कभी गहन तौर पर विभाजित रहे विपक्ष को एकजुट करने वाली प्रमुख शख्सियत हैं। एक ऐसा विपक्ष जिसने स्वतंत्र चुनाव और प्रतिनिधि सरकार की मांग को समान रूप से उठाया।’’ विशेषज्ञों का कहना है कि समिति आमतौर पर दीर्घकालिक शांति, अंतरराष्ट्रीय बंधुत्व को बढ़ावा देने और उन संस्थानों के कार्यों पर ध्यान केंद्रित करती है जो इन लक्ष्यों को मजबूत करते हैं।