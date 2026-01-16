ट्रंप को गिफ्ट में मिला नोबेल तो कमेटी ने दिखाया आईना, कहा- मालिक बदल सकता है, लेकिन...

संक्षेप: मचाडो ने डोनाल्ड ट्रंप को अपना नोबेल दे दिया। इस पर कमेटी ने आईना दिखाते हुए कहा कि इसे रद्द नहीं किया जा सकता, न ही बांटा जा सकता है, और न ही दूसरों को ट्रांसफर किया जा सकता है। मेडल के मालिक बदल सकते हैं, लेकिन नोबेल शांति पुरस्कार विजेता का खिताब नहीं बदल सकता।

नोबेल शांति पुरस्कार (2025) से सम्मानित मारिया कोरिना मचाडो ने अपना प्रतिष्ठित पुरस्कार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को गिफ्ट कर दिया। इस पर नोबेल पीस सेंटर ने ट्रंप को आईना दिखाया और कहा कि एक मेडल के मालिक बदल सकते हैं, लेकिन नोबेल शांति पुरस्कार विजेता का खिताब नहीं बदल सकता।

मचाडो द्वारा अपना नोबेल पुरस्कार ट्रंप को भेंट किए जाने के बाद नोबेल पीस सेंटर ने एक्स पर एक पोस्ट किया। इसमें कहा, ''नोबेल शांति पुरस्कार मेडल- इसका डायमीटर 6.6 सेंटिमीटर है, वजन 196 ग्राम है और यह सोने का बना है। इसके एक तरफ अल्फ्रेड नोबेल की तस्वीर है और दूसरी तरफ, भाईचारे के प्रतीक के तौर पर तीन आदमी एक-दूसरे के कंधों पर हाथ रखे हुए हैं। यह डिजाइन 120 सालों से नहीं बदला है।''

नोबेल सेंटर ने आगे कहा, ''क्या आप जानते हैं कि कुछ नोबेल शांति पुरस्कार मेडल अवॉर्ड मिलने के बाद आगे दिए गए हैं? एक मशहूर मामला दिमित्री मुराटोव के मेडल का है, जिसे यूक्रेन युद्ध के शरणार्थियों की मदद के लिए 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर से ज्यादा में नीलाम किया गया था। और नोबेल शांति केंद्र में जो मेडल दिखाया गया है, वह असल में उधार लिया गया है और मूल रूप से यह नॉर्वे के पहले शांति पुरस्कार विजेता क्रिश्चियन लुस लांगे का था।''

सेंटर ने अपने पोस्ट में आगे कहा, ''लेकिन एक सच वैसा ही रहता है। जैसा कि नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी कहती है- एक बार जब नोबेल पुरस्कार की घोषणा हो जाती है, तो इसे रद्द नहीं किया जा सकता, न ही बांटा जा सकता है, और न ही दूसरों को ट्रांसफर किया जा सकता है। यह फैसला आखिरी होता है और हमेशा के लिए मान्य होता है। एक मेडल के मालिक बदल सकते हैं, लेकिन नोबेल शांति पुरस्कार विजेता का खिताब नहीं बदल सकता।''