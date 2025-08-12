गोल्ड पर नहीं लगेगा कोई भी टैरिफ, मार्केट में अफरा-तफरी के बीच डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान

सोने पर भारी-भरकम टैरिफ लगाने की अफवाहों के बीच डोनाल्ड ट्रंप ने साफ किया है कि गोल्ड पर कोई भी टैरिफ नहीं लगने जा रहा है। इस अफवाह से दुनियाभर की बुलियन मार्केट में तहलका मच गया था।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके साथ कर दिया है कि गोल्ड पर कोई भी टैरिफ लगने नहीं जा रहा था। बीते कुछ दिनों से अफवाह थी कि राष्ट्रपति ट्रंप सोने पर भी भारी-भरकम टैरिफ लगाने वाले हैं। इसके बाद बुलियन मार्केट में अफरा-तफरी का माहौल था।

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पिछले कुछ ही दिनों में भारत समेत दुनिया भर के देशों पर भारी-भरकम टैरिफ का ऐलान कर चुके हैं। पिछले सप्ताह वाइट हाउस के एक अधिकारी ने कहा था कि ट्रंप प्रशासन जल्द ही नई नीति लाने वाला है जिससे साफ हो जाएगा कि गोल्ड पर आयात शुल्क लगेगा या नहीं। इसके बाद ही मार्केट में अफवाहों का भी बाजार गर्म हो गया और बुलियन मार्केट अस्थिर होने लगा।

ट्रंप के बयान से गिरने लगी सोने की कीमत बुलियन मार्केट में हंगामे के बीच सोने की कीमतों में जबरदस्त उछाल देखने को मिल रही थी। वहीं डोनाल्ड ट्रंप के बयान के बाद सोने की कीमतों में कमी देखी जा रही है। शुक्रवार को सोने की कीमतें रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गई थी।

भारत पर क्या होगा टैरिफ का असर सरकार ने सोमवार को लोकसभा में कहा कि मांग, गुणवत्ता और संविदात्मक व्यवस्थाओं सहित विभिन्न कारक भारत के निर्यात पर अमेरिकी टैरिफ (शुल्क) के प्रभाव को निर्धारित करेंगे। लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि सरकार किसानों, उद्यमियों, निर्यातकों, एमएसएमई के कल्याण की रक्षा और संवर्धन को सर्वोच्च महत्व देती है और हमारे राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगी।

उन्होंने कहा, ‘मांग, गुणवत्ता और संविदात्मक व्यवस्थाओं जैसे विभिन्न कारक भारत के निर्यात पर प्रभाव को निर्धारित करेंगे।’ मंत्री से सवाल किया गया था कि क्या सरकार ने भारतीय वस्तुओं पर अमेरिका के पारस्परिक टैरिफ के प्रभाव का कोई आकलन किया है?