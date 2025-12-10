Thu, Dec 11, 2025Hindustan Hindi News
6 महीने से वेतन नहीं, फिर भी ड्यूटी; KP पर्यटन पुलिस का दर्द वायरल, वीडियो देख रो देंगे

Dec 10, 2025 11:49 pm ISTDevendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तान
खैबर पख्तूनख्वा की पर्यटन पुलिस एक बार फिर सुर्खियों में है, लेकिन इस बार वजह कोई उपलब्धि नहीं, बल्कि गहराता वेतन संकट है। एक अधिकारी का भावुक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पूरे पाकिस्तान में हड़कंप मच गया है। वीडियो में अधिकारी ने खुलासा किया कि स्वात, नारन-काघान, कलाम और चित्राल जैसे प्रमुख पर्यटन क्षेत्रों में तैनात सैकड़ों जवान पिछले छह महीनों से वेतन के बिना ड्यूटी कर रहे हैं।

क्या कह रहा अधिकारी?

वायरल वीडियो में अधिकारी बहुत परेशान नजर आ रहा है। इस दौरान वह स्वात, एबटाबाद, नारन, काघान, कलाम, चित्राल और अन्य प्रमुख पर्यटन क्षेत्रों में तैनात अपने साथियों की गंभीर वित्तीय व मानसिक परेशानियों का जिक्र करता है। वह कहता है कि छह महीने हो चुके हैं। न वेतन मिल रहा है, न सर्विस एक्सटेंशन हो रहा है। लगातार दबाव और अपमान से हम थक चुके हैं। मैं अभी भी ड्यूटी कर रहा हूं, मगर पीने का पानी तक मुहैया नहीं कराया जा रहा।

अधिकारी आगे बताता है कि घर पर भारी आर्थिक बोझ होने के बावजूद वे हर रोज ड्यूटी पर आते हैं क्योंकि किराया, घर का खर्च और बच्चों की स्कूल फीस चुकाना मुश्किल हो रहा है। पीक टूरिज्म सीजन में लंबे घंटे यातायात संभालना, पर्यटकों की मदद करना, झगड़ों को सुलझाना और इमरजेंसी ऑपरेशनों में सहयोग करना, इन सबके बीच यह वेतन संकट उनकी निराशा को और बढ़ा रहा है।

क्यों नहीं मिलता समय पर वेतन?

आंतरिक सूत्रों और अधिकारियों के अनुसार, वेतन न मिलने की मुख्य वजह बजट रिलीज में देरी, प्रशासनिक अड़चनें और मौसमी भर्ती से जुड़ी जटिलताएं हैं। पर्यटन बजट बार-बार अटकता रहा है तथा फंड ट्रांसफर के लिए जरूरी कई अहम मंजूरियां विभागों के बीच लंबित पड़ी हैं। दरअसल, पर्यटन पुलिस के ज्यादातर जवान अस्थायी या मौसमी कॉन्ट्रैक्ट पर हैं, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल में देरी से वेतन और भी लेट हो जाता है।

वहीं वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद खैबर पख्तूनख्वा पर्यटन विभाग ने संकेत दिया है कि वेतन फाइल आगे बढ़ गई है और जल्द ही पेमेंट हो सकता है। लेकिन जवान अभी भी सशंकित हैं क्योंकि पहले भी ऐसे कई आश्वासन मिल चुके हैं जिनका कोई नतीजा नहीं निकला।

