हमारे लिए अपराधी.... भावनाओं की जगह नहीं; शेख हसीना पर तारिक रहमान के मंत्री का बड़ा बयान

बांग्लादेश के कानून मंत्री मोहम्मद असदुज्जमां ने रविवार को कहा कि बांग्लादेश ने भारत से शेख हसीना को वापस भेजने का अनुरोध किया है। यह अनुरोध दोनों देशों के बीच बनी प्रत्यर्पण संधि के तहत किया गया है। उन्होंने हसीना को दोषी अपराधी बताया।

बांग्लादेश के कानून मंत्री मोहम्मद असदुज्जमां ने रविवार को साफ कहा कि बांग्लादेश सरकार ने भारत से अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना को वापस भेजने का औपचारिक अनुरोध किया है। यह मांग दोनों देशों के बीच मौजूद द्विपक्षीय प्रत्यर्पण संधि (Extradition Treaty) के तहत की गई है। असदुज्जमां ने हसीना को सीधे शब्दों में 'दोषी अपराधी' बताया और कहा कि सरकार इस मामले में भावनाओं में नहीं बहेगी, बल्कि पूरी तरह कानूनी प्रक्रिया का पालन करेगी। ढाका में एक ट्रेनिंग वर्कशॉप का उद्घाटन करने के बाद पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने यह बातें कहीं। उन्होंने कहा कि गृह मंत्रालय इस पूरे मामले को संधि के प्रावधानों के मुताबिक आगे बढ़ा रहा है।

'हमारे लिए एक अपराधी' असदुज्जमां ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि मेरे लिए वह एक अपराधी हैं। एक अपराधी जिसे हमारे ट्रिब्यूनल ने दोषी ठहराया है। हमारे लिए यही उनकी पहचान है। उन्होंने जोर देकर कहा कि अब यह मामला सिर्फ कानूनी दायरे में है। सरकारी न्यूज एजेंसी बीएसएस के मुताबिक, उन्होंने कहा कि मामले को कानून के हिसाब से निपटाया जाएगा। भावनाओं के लिए कोई जगह नहीं छोड़ी जाएगी। हमने ट्रीटी के तहत और सही प्रक्रिया के जरिए उन्हें वापस भेजने की रिक्वेस्ट की है।”

वहीं, जब उनसे भारत के संभावित जवाब के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि यह भारत सरकार का मामला है। हमने एक्सट्रैडिशन ट्रीटी के तहत उनसे अनुरोध किया है। अब आगे का फैसला भारत को करना है। बता दें कि भारत के विदेश मंत्रालय ने पहले ही यह स्वीकार किया है कि बांग्लादेश की तरफ से अनुरोध मिल चुका है और उसकी जांच तय प्रक्रिया के मुताबिक की जा रही है। अभी तक भारत की ओर से कोई आधिकारिक फैसला नहीं आया है।

शेख हसीना भारत कैसे पहुंचीं? गौरतलब है कि शेख हसीना 5 अगस्त 2024 को भारत आ गई थीं। उस समय बांग्लादेश में बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन और हिंसा भड़क उठी थी। इन घटनाओं के बाद उनकी करीब 15 साल की सत्ता खत्म हो गई थी। इसके बाद नोबेल पुरस्कार विजेता मुहम्मद यूनुस के नेतृत्व में अंतरिम सरकार बनी थी, जिसने देश की कमान संभाली।

ट्रिब्यूनल का फैसला नवंबर 2025 में बांग्लादेश के इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल ने जुलाई-अगस्त 2024 के आंदोलन के दौरान मानवता के खिलाफ अपराधों के आरोप में हसीना को गैरहाजिरी में दोषी ठहराया था। ट्रिब्यूनल ने एक आरोप में उन्हें मौत की सजा और दूसरे आरोप में उम्रकैद की सजा सुनाई। यह फैसला उनकी अनुपस्थिति में आया था।

हसीना कब लौटेंगी बांग्लादेश? बता दें कि 5 अगस्त को नई दिल्ली से एक ऑडियो-ओनली वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शेख हसीना ने कहा था कि जेल जाने या मौत की सजा की संभावना के बावजूद उनका दिसंबर में बांग्लादेश लौटने का इरादा है। उन्होंने साफ कहा कि वे वापस आने के लिए तैयार हैं। इस बयान पर ढाका ने तीखी प्रतिक्रिया दी। बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने कहा कि हसीना को मीडिया को संबोधित करने की अनुमति दिए जाने से सरकार 'नाराज' है।