ट्रंप की 100 फीसदी टैरिफ वाली धमकी ने कर दिया काम? मार्क कार्नी ने बदल लिया ये फैसला

संक्षेप: ट्रंप ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि अगर कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी सोचते हैं कि वह कनाडा को चीन के अमेरिका में सामान और उत्पाद भेजने का एक माध्यम बनाने जा रहे हैं तो वह बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं।

बीते दिनों वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मंच पर अमेरिका की धौंस को सीधी चुनौती दे कर मार्क कार्नी चर्चा में आ गए थे। हालांकि अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक दांव ने कनाडा को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में कनाडा को यह यह चेतावनी दी थी कि अगर कनाडा चीन के साथ कोई व्यापार समझौता करता है, तो अमेरिका कनाडा पर 100 फीसदी टैरिफ लगा देगा। इसके बाद कनाडा के पीएम का बड़ा बयान सामने आया है। मार्क कार्नी ने रविवार को कहा है कि उनके देश का चीन के साथ फ्री ट्रेड डील करने का कोई इरादा नहीं है।

ट्रंप की धमकी के बाद कनाडाई प्रधानमंत्री ने कहा कि अमेरिका और मेक्सिको के साथ फ्री ट्रेड समझौते के तहत, कनाडा बिना सूचना दिए किसी नॉन-मार्केट इकोनॉमी वाले देशों के साथ फ्री ट्रेड समझौते नहीं कर सकता है। कार्नी ने कहा, “हमारा चीन या किसी अन्य नॉन-मार्केट इकोनॉमी वाले देश के साथ ऐसा करने का कोई इरादा नहीं है। हम चीन के साथ सिर्फ पिछले कुछ सालों में पैदा हुई कुछ समस्याओं को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं।”

ट्रंप ने शेयर किया वीडियो इस बीच ट्रंप ने रविवार को एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें कैनेडियन व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के मुख्य कार्यकारी चेतावनी देते हैं कि अमेरिका के बिना कनाडाई ऑटो उद्योग जीवित नहीं रह पाएगा। ट्रंप ने वीडियो के साथ सोशल मीडिया पर लिखा, “देखिए। कनाडा जानबूझकर खुद को बर्बाद कर रहा है। चीन के साथ डील उनके लिए एक आपदा है। यह इतिहास की सबसे खराब डील्स में से एक होगी। मैं चाहता हूं कि कनाडा जिंदा रहे और तरक्की करे!”

100 फीसदी टैरिफ लगाने की धमकी इससे पहले शनिवार को ट्रंप ने कनाडा को 100 फीसदी टैरिफ लगाने की धमकी दी थी। एक पोस्ट में ट्रंप ने कहा कि अगर कार्नी सोचते हैं कि वह कनाडा को चीन के लिए एक ‘ड्रॉप ऑफ पोर्ट’ बनाने जा रहे हैं ताकि चीन अमेरिका में सामान और प्रोडक्ट भेज सके, तो वह बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं।”