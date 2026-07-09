यूक्रेन में शांति नहीं, अब और बढ़ेगा तनाव; पुतिन के अगले कदम पर चौंकाने वाली रिपोर्ट

यूक्रेन युद्ध खत्म होने की उम्मीदें एक बार फिर धरी रह गई हैं। ट्रंप शांति समझौते की बात कर रहे हैं, लेकिन क्रेमलिन से चौंकाने वाली खबर आ रही है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन समझौते में कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रहे, बल्कि नए सिरे से तनाव बढ़ाने और युद्ध को और आगे बढ़ाने की तैयारी में हैं।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रूस-यूक्रेन युद्ध समाप्त करने की कोशिश लगातार कर रहे हैं। ट्रंप शांति समझौते की संभावना जता रहे हैं। वहीं, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन समझौते में रुचि नहीं दिखा रहे है। खबर है कि पुतिन युद्ध को नया रूप देकर आगे बढ़ाने की रणनीति बना रहे हैं। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, यूक्रेन द्वारा रूसी तेल रिफाइनरियों, बंदरगाहों और ईंधन ढांचे पर बढ़े हुए ड्रोन हमलों के बाद पुतिन युद्ध जारी रखने के प्रति और अधिक सख्त हो गए हैं। इन हमलों ने उनकी इस धारणा को मजबूत कर दिया है कि रूस को अपने सैन्य लक्ष्य पूरे होने तक अभियान जारी रखना चाहिए। दो विश्वसनीय सूत्रों के हवाले से रॉयटर्स ने बताया कि आने वाले महीनों में टकराव बढ़ने की बहुत अधिक संभावना है।

ट्रंप को शांति नजर आ रही, पुतिन को मौका यह रिपोर्ट ट्रंप के उस बयान के कुछ दिनों बाद सामने आई है, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि युद्ध अपेक्षा से पहले खत्म हो सकता है। पिछले सप्ताह पुतिन और यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की से अलग-अलग फोन पर बातचीत के बाद ट्रंप ने कहा था कि दोनों पक्ष समझौते के करीब हैं। इसके बाद नाटो शिखर सम्मेलन के दौरान जेलेंस्की से मुलाकात में भी शांति प्रयासों पर चर्चा हुई थी। हालांकि, क्रेमलिन के अंदरूनी सूत्र अलग तस्वीर पेश कर रहे हैं।

पुतिन से नियमित संपर्क में रहने वाले एक सूत्र ने बताया कि रूसी राष्ट्रपति अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं और डोनबास क्षेत्र के शेष यूक्रेनी नियंत्रित हिस्सों पर कब्जा करने पर पूरा फोकस कर रहे हैं। उन्होंने हाल ही में उन सलाहकारों के प्रस्ताव को ठुकरा दिया, जिन्होंने मौजूदा फ्रंटलाइन पर लड़ाई रोकने की सिफारिश की थी। पुतिन का मानना है कि रूसी सेना पूरे डोनबास पर कब्जा कर लेगी, धीरे-धीरे ही सही।

क्रेमलिन का रुख साफ क्रेमलिन बार-बार कह रहा है कि वह शांति के लिए तैयार है, लेकिन केवल अपनी शर्तों पर। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेसकोव ने कहा कि रूस शांतिपूर्ण समाधान चाहता है, लेकिन हमारे पास विशेष सैन्य अभियान जारी रखने की पूरी क्षमता है। दूसरी ओर कीव को मॉस्को से बातचीत की कोई सकारात्मक संकेत नहीं मिल रहे। यूक्रेन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि हालिया खुफिया रिपोर्टों से पता चलता है कि रूस कूटनीतिक सफलता के बजाय नए सैन्य अभियानों की तैयारी कर रहा है। यूक्रेन को आशंका है कि अगर लड़ाई बढ़ी तो मॉस्को अन्य यूरोपीय देशों को भी निशाना बना सकता है।

युद्ध का बढ़ता बोझ युद्ध दोनों पक्षों के लिए भारी पड़ रहा है। यूक्रेन के लंबी दूरी के ड्रोन हमलों से रूस में ईंधन संकट गहराया है और आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है। हालांकि पुतिन की लोकप्रियता अभी भी सबसे अधिक है, लेकिन हाल के सर्वेक्षणों में 2022 के बड़े हमले के बाद से उनका समर्थन सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है। पश्चिमी सरकारें यूक्रेन की हालिया सफलताओं को युद्ध के मैदान में बदलाव मान रही हैं और रूस पर नए प्रतिबंधों की मांग कर रही हैं। क्रेमलिन के एक अधिकारी के अनुसार, इन हमलों का पुतिन पर उल्टा असर पड़ा है और उन्होंने और आक्रामक जवाब देने का फैसला कर लिया है।