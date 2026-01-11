Hindustan Hindi News
खून की आखिरी बूंद तक लड़ने को तैयार... क्यूबा ने ट्रंप को दिया करारा जवाब, अब क्या करेगा अमेरिका?

संक्षेप:

Jan 11, 2026 10:20 pm IST
क्यूबा के राष्ट्रपति मिगुएल डियाज-कैनेल ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को करारा जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि हमें कोई यह नहीं बताए कि हमें क्या करना है। हम अपने देश की रक्षा के लिए खून की आखिरी बूंद तक लड़ने को तैयार हैं। दरअसल, ट्रंप ने हाल ही में वेनेजुएला पर अमेरिकी सैन्य कार्रवाई और निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी के बाद क्यूबा को सीधे निशाना बनाया था। उन्होंने कहा कि अब क्यूबा को वेनेजुएला से न तेल मिलेगा, न पैसा, और न ही कोई आर्थिक सहारा। ट्रंप ने क्यूबा को 'बहुत देर होने से पहले' अमेरिका के साथ समझौता करने की सलाह भी दी। ट्रंप के इस बयान के बाद क्यूबा के राष्ट्रपति ने पलटवार किया है।

क्यूबा के राष्ट्रपति ने क्या कहा?

क्यूबा के राष्ट्रपति मिगुएल डियाज-कैनेल ने रविवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा अपने देश के खिलाफ दी गई कड़ी चेतावनी को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने वाशिंगटन द्वारा उनके सहयोगी वेनेजुएला के नेता को गिरफ्तार करने के बाद अपने देश की संप्रभुता की रक्षा करने का दृढ़ संकल्प व्यक्त किया। डियाज-कैनेल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि क्यूबा एक स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र है। हमें कोई यह नहीं बता सकता कि हमें क्या करना है। उन्होंने आगे कहा कि यह कैरेबियन द्वीप राष्ट्र अपने देश की रक्षा के लिए खून की आखिरी बूंद तक लड़ने को तैयार है।

डोनाल्ड ट्रंप ने दी थी चेतावनी

इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने क्यूबा को कड़ी चेतावनी दी थी। उन्होंने कहा कि अब वेनेजुएला से क्यूबा को न तेल मिलेगा और न ही पैसा। इस दौरान ट्रंप ने सलाह दी कि क्यूबा को 'बहुत देर होने से पहले' अमेरिका के साथ एक समझौता कर लेना चाहिए। उन्होंने दावा किया कि क्यूबा कई वर्षों से वेनेजुएला से बड़ी मात्रा में तेल और धन पर निर्भर रहा है। बदले में क्यूबा ने वेनेजुएला के पिछले दो 'तानाशाहों' को सुरक्षा सेवाएं प्रदान की हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा।

क्यूबा को अब न तेल मिलेगा, न पैसा

ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा कि क्यूबा को अब न तेल मिलेगा, न पैसा। मैं सुझाव देता हूं कि वे बहुत देर होने से पहले एक समझौता कर लें। उन्होंने आगे कहा कि पिछले सप्ताह अमेरिकी हमले में ज्यादातर क्यूबाई मारे गए हैं, और अब वेनेजुएला को उन 'गुंडों और जबरन वसूली करने वालों' से सुरक्षा की जरूरत नहीं है, जिन्होंने उन्हें इतने सालों तक बंधक बनाकर रखा था। इस दौरान ट्रंप ने दावा किया कि अब वेनेजुएला के पास संयुक्त राज्य अमेरिका है, दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना उनकी रक्षा करेगी। उन्होंने लिखा कि वेनेजुएला अब हमारे पास है, और हम उनकी रक्षा करेंगे।

