खून की आखिरी बूंद तक लड़ने को तैयार... क्यूबा ने ट्रंप को दिया करारा जवाब, अब क्या करेगा अमेरिका?

संक्षेप: क्यूबा के राष्ट्रपति मिगुएल डियाज-कैनेल ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को करारा जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि हमें कोई यह नहीं बताए कि हमें क्या करना है। हम अपने देश की रक्षा के लिए खून की आखिरी बूंद तक लड़ने को तैयार हैं।

क्यूबा के राष्ट्रपति मिगुएल डियाज-कैनेल ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को करारा जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि हमें कोई यह नहीं बताए कि हमें क्या करना है। हम अपने देश की रक्षा के लिए खून की आखिरी बूंद तक लड़ने को तैयार हैं। दरअसल, ट्रंप ने हाल ही में वेनेजुएला पर अमेरिकी सैन्य कार्रवाई और निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी के बाद क्यूबा को सीधे निशाना बनाया था। उन्होंने कहा कि अब क्यूबा को वेनेजुएला से न तेल मिलेगा, न पैसा, और न ही कोई आर्थिक सहारा। ट्रंप ने क्यूबा को 'बहुत देर होने से पहले' अमेरिका के साथ समझौता करने की सलाह भी दी। ट्रंप के इस बयान के बाद क्यूबा के राष्ट्रपति ने पलटवार किया है।

क्यूबा के राष्ट्रपति ने क्या कहा? क्यूबा के राष्ट्रपति मिगुएल डियाज-कैनेल ने रविवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा अपने देश के खिलाफ दी गई कड़ी चेतावनी को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने वाशिंगटन द्वारा उनके सहयोगी वेनेजुएला के नेता को गिरफ्तार करने के बाद अपने देश की संप्रभुता की रक्षा करने का दृढ़ संकल्प व्यक्त किया। डियाज-कैनेल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि क्यूबा एक स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र है। हमें कोई यह नहीं बता सकता कि हमें क्या करना है। उन्होंने आगे कहा कि यह कैरेबियन द्वीप राष्ट्र अपने देश की रक्षा के लिए खून की आखिरी बूंद तक लड़ने को तैयार है।

डोनाल्ड ट्रंप ने दी थी चेतावनी इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने क्यूबा को कड़ी चेतावनी दी थी। उन्होंने कहा कि अब वेनेजुएला से क्यूबा को न तेल मिलेगा और न ही पैसा। इस दौरान ट्रंप ने सलाह दी कि क्यूबा को 'बहुत देर होने से पहले' अमेरिका के साथ एक समझौता कर लेना चाहिए। उन्होंने दावा किया कि क्यूबा कई वर्षों से वेनेजुएला से बड़ी मात्रा में तेल और धन पर निर्भर रहा है। बदले में क्यूबा ने वेनेजुएला के पिछले दो 'तानाशाहों' को सुरक्षा सेवाएं प्रदान की हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा।