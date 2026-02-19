Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

कानून से ऊपर कोई नहीं; ब्रिटेन पीएम स्टार्मर का बयान और जन्मदिन पर ही एंड्रयू हो गए गिरफ्तार

Feb 19, 2026 05:15 pm ISTDevendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

ब्रिटेन के पूर्व प्रिंस एंड्रयू को जेफरी एपस्टीन फाइल्स से जुड़े मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है। यह गिरफ्तारी सार्वजनिक पद के दुरुपयोग के संदेह में हुई है। उन पर आरोप है कि उन्होंने 2010 में ब्रिटिश ट्रेड एंवॉय के पद पर रहते हुए गोपनीय सरकारी जानकारी दोषी यौन अपराधी एपस्टीन के साथ साझा की थी।

कानून से ऊपर कोई नहीं; ब्रिटेन पीएम स्टार्मर का बयान और जन्मदिन पर ही एंड्रयू हो गए गिरफ्तार

ब्रिटेन के पूर्व प्रिंस एंड्रयू माउंटबेटन-विंडसर को जेफरी एपस्टीन फाइल्स से जुड़े मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है। यह गिरफ्तारी सार्वजनिक पद के दुरुपयोग के संदेह में हुई है। उन पर आरोप है कि उन्होंने 2010 में ब्रिटिश ट्रेड एंवॉय के पद पर रहते हुए गोपनीय सरकारी जानकारी दोषी यौन अपराधी एपस्टीन के साथ साझा की थी। बताया जा रहा है कि उनकी गिरफ्तारी उनके 66वें जन्मदिन पर हुई, जब थेम्स वैली पुलिस ने सैंड्रिंघम एस्टेट पर उनके निवास पर छापेमारी की और उन्हें हिरासत में ले लिया। पुलिस ने संदिग्ध का नाम सीधे नहीं लिया, लेकिन पुष्टि की कि नॉरफोक से 60 वर्ष से अधिक उम्र के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है

गिरफ्तारी से पहले क्या बोले थे ब्रिटेन पीएम?

गिरफ्तारी से ठीक पहले ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने बीबीसी को दिए इंटरव्यू में साफ कहा था कि कानून से ऊपर कोई नहीं है। इस दौरान उन्होंने कहा कि यह पुलिस का मामला है। वे जांच करेंगे, लेकिन हमारी व्यवस्था का मूल सिद्धांत है कि कानून के सामने सभी समान हैं और कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। इस दौरान स्टारमर ने यह भी कहा कि संसद में सांसद एपस्टीन से एंड्रयू के संबंधों पर बहस करने के लिए स्वतंत्र हैं।

66वें जन्मदिन पर हुई गिरफ्तारी

रिपोर्ट के अनुसार, एंड्रयू की गिरफ्तारी उनके 66वें जन्मदिन पर हुई, जब थेम्स वैली पुलिस ने सैंड्रिंघम एस्टेट पर उनके निवास पर छापेमारी की और उन्हें हिरासत में लिया। पुलिस ने संदिग्ध का नाम सीधे नहीं लिया, लेकिन पुष्टि की कि 60 वर्ष से अधिक उम्र के एक व्यक्ति (नॉरफोक से) को सार्वजनिक पद के दुरुपयोग के संदेह में गिरफ्तार किया गया है। जांच 2010 में उनके ब्रिटिश ट्रेड एंवॉय के पद पर एपस्टीन को संवेदनशील सरकारी जानकारी साझा करने के आरोपों पर केंद्रित है।

ये भी पढ़ें:एपस्टीन फाइल्स मामले में कार्रवाई, किंग चार्ल्स के भाई प्रिंस एंड्रयू गिरफ्तार
ये भी पढ़ें:क्या हैं 'जॉम्बी फूल'? जिसका उपयोग करता था जेफ्री एपस्टीन, नया खुलासा

दरअसल, यह कथित घटना 2010 में उनके पूर्व निवास रॉयल लॉज से जुड़ी बताई जा रही है। बीबीसी रिपोर्ट के अनुसार, इसमें शामिल महिला (ब्रिटिश नागरिक नहीं) उस समय अपनी बीसियों में थी। उनके वकील के मुताबिक, उन्होंने दावा किया कि एंड्रयू के साथ रात बिताने के बाद उन्हें चाय पिलाई गई और बकिंघम पैलेस घुमाया गया। हालांकि, मुख्य आरोप सार्वजनिक पद के दुरुपयोग से जुड़े हैं।

गौरतलब है कि पिछले महीने अमेरिकी न्याय विभाग ( DOJ ) द्वारा जारी लाखों दस्तावेजों में एपस्टीन के साथ एंड्रयू के संबंधों की नई जानकारी मिली, जिसमें कथित तस्वीरें और बार-बार उनका जिक्र शामिल था। हालांकि एंड्रयू ने हमेशा किसी भी गलत काम से इनकार किया है।

Devendra Kasyap

लेखक के बारे में

Devendra Kasyap

देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।

देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।

मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।

और पढ़ें

Epstein Files International News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।