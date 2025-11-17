Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsविदेश न्यूज़no one is above the law Muhammad Yunus on Sheikh Hasina Death Sentence
कितना भी ताकतवर हो बच नहीं सकता, शेख हसीना की सजा पर मोहम्मद यूनुस; बरसों तक दबाई गई आवाज

कितना भी ताकतवर हो बच नहीं सकता, शेख हसीना की सजा पर मोहम्मद यूनुस; बरसों तक दबाई गई आवाज

संक्षेप: शेख हसीना को फांसी की सजा पर बांग्लादेश सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस का बयान आया है। मोहम्मद यूनुस ने कहा कि बांग्लादेश की अदालतों ने बहुत स्पष्टता के साथ वह बात कही है, जो देश और बाहर गूंज रही है।

Mon, 17 Nov 2025 09:15 PMDeepak लाइव हिन्दुस्तान, ढाका
share Share
Follow Us on

शेख हसीना को फांसी की सजा पर बांग्लादेश सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस का बयान आया है। मोहम्मद यूनुस ने कहा कि बांग्लादेश की अदालतों ने बहुत स्पष्टता के साथ वह बात कही है, जो देश और बाहर गूंज रही है। उन्होंने कहा कि इस मामले में सजा और दोषसिद्धी से साबित हो गया है कि कोई कितना भी ताकतवर हो, कानून से ऊपर नहीं जा सकता। यूनुस ने आगे कहा कि यह फैसला उन लोगों के लिए जिन्होंने 2024 के जुलाई-अगस्त महीने के संघर्ष में नुकसान उठाया। आज भी तकलीफ में जी रहे इन लोगों के लिए यह फैसला न्याय देने वाला है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

ढाका में अंतरिम सरकार का कार्यभार संभाल रहे मोहम्मद यूनुस ने कहा कि बरसों तक दबाव में रहे लोकतंत्र को हम फिर से जिंदा करने में लगे हैं। उन्होंने कहा कि देश में लंबे समय युवाओं और बच्चों की आवाज दबाई गई। इससे सरकार और आम लोगों के बीच के संबंधों पर असर पड़ा। साथ ही इसने बांग्लादेशियों की गरिमा, सहनशीलता और न्याय के प्रति प्रतिबद्धता को भी खतरे में डाला।

मोहम्मद यूनुस ने अपने बयान में 1400 लोगों की मौत का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि अब बांग्लादेश वैश्विक जिम्मेदारियों के प्रति जागृत हो रहा है। बदलाव के लिए खड़े होने वाले छात्र और नागरिक इस बात को समझ सकते हैं। तमाम लोगों ने इसी दिन के लिए अपनी जान दी थी। उन्होंने कहा कि मुझे पूरा भरोसा है कि भविष्य में बांग्लादेश सभी चुनौतियों का सामना करने में सक्षम होगा। इसके लिए हम कानून, मानवाधिकार और न्याय का रास्ता अपनाते हुए आगे बढ़ेंगे।

गौरतलब है कि बांग्लादेश की अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना को पिछले वर्ष जुलाई में उनकी सरकार के खिलाफ व्यापक विरोध प्रदर्शनों के दौरान किए गए मानवता के विरुद्ध अपराधों के लिए सोमवार को एक विशेष न्यायाधिकरण द्वारा उनकी अनुपस्थिति में मौत की सजा सुनाई गई।

महीनों तक चले मुकदमे के बाद अपने फैसले में बांग्लादेश के अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण (आईसीटी) ने 78 वर्षीय अवामी लीग नेता को हिंसक दमन का “मास्टरमाइंड और प्रमुख सूत्रधार” बताया, जिसमें सैकड़ों प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई थी। इसी प्रकार के आरोपों में पूर्व गृह मंत्री असदुज्जमां खान कमाल को भी मृत्युदंड की सजा सुनाई गई।

Deepak

लेखक के बारे में

Deepak
दीपक मिश्र मीडिया इंडस्ट्री में करीब 18 साल का अनुभव रखते हैं। खेल, सिनेमा और राजनीति पर प्रमुखता से काम किया है। खासतौर पर खेल की खबरों से जुनून की हद तक मोहब्बत है। 2011 में वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप और 2014 में फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप प्रमुखता से कवर कर चुके हैं। फोटोग्राफी और वीडियो स्टोरी के साथ-साथ पॉडकास्ट में विशेष रुचि रखते हैं। पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर से मास्टर ऑफ मास कम्यूनिकेशन की पढ़ाई के बाद आज अखबार के साथ पत्रकारिता की शुरुआत। इसके बाद दैनिक जागरण-आई नेक्स्ट और पत्रिका अखबार में काम किया। लाइव हिन्दुस्तान में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रहे हैं। यहां पर टी-20 वर्ल्ड कप 2024, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 और आईपीएल भी कवर कर चुके हैं। इसके अलावा महाकुंभ 2025 में वीडियो स्टोरीज पर काम किया है। और पढ़ें
Bangladesh Sheikh Hasina

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।