मेरे से ज्यादा नोबेल का हकदार कोई नहीं; ट्रंप का दावा- भारत-पाक युद्ध रुकवाया, बचाई करोड़ों जानें

Hindi Newsविदेश न्यूज़No one deserves Nobel Prize more than me Trump claims he stopped a war between India and Pakistan and saved millions
संक्षेप:

शरीफ की अमेरिका यात्रा का हवाला देते हुए दावा किया कि शरीफ ने सार्वजनिक तौर पर यह स्वीकार किया था कि राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत-पाकिस्तान के बीच युद्ध को रोककर कम से कम एक करोड़ लोगों की जान बचाई है।

Jan 10, 2026 06:10 am IST
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध रुकवाने का श्रेय लेते हुए बड़ा दावा किया है। उन्होंने न केवल खुद को 'नोबेल शांति पुरस्कार' का सबसे बड़ा हकदार बताया, बल्कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के हवाले से कहा कि ट्रंप की वजह से करोड़ों लोगों की जान बची। उन्होंने दावा किया है कि पिछले साल (मई 2025) जब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध जैसे हालात थे, तब उन्होंने 'रैपिड ऑर्डर' के जरिए दोनों परमाणु संपन्न देशों के बीच टकराव को खत्म कराया।

ट्रंप ने अपनी उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि लोग उन्हें पसंद करें या न करें, लेकिन उन्होंने 8 बड़े युद्धों को सुलझाया है। इनमें से कुछ 36 साल से चल रहे थे। भारत-पाकिस्तान का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, 'हवा में आठ लड़ाकू विमान गिराए जा चुके थे और परमाणु युद्ध होने ही वाला था, जिसे उन्होंने रुकवाया।' ट्रंप ने कहा, “इतिहास में मुझे नहीं लगता कि कोई और मुझसे ज्यादा नोबेल पुरस्कार का हकदार है। हर उस युद्ध के लिए नोबेल मिलना चाहिए जिसे आपने रोका हो।”

ट्रंप ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की अमेरिका यात्रा का हवाला देते हुए दावा किया कि शरीफ ने सार्वजनिक तौर पर यह स्वीकार किया था कि राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत-पाकिस्तान के बीच युद्ध को रोककर कम से कम एक करोड़ लोगों की जान बचाई है।

भारत सरकार ने ट्रंप के इन दावों को हमेशा खारिज कि है। भारत का रुख साफ है: भारत का कहना है कि युद्धविराम का फैसला नई दिल्ली और इस्लामाबाद के बीच सीधी सैन्य बातचीत (DGMO स्तर) से हुआ था।

आपको बता दें कि अप्रैल 2025 में पहलगाम (जम्मू-कश्मीर) में हुए आतंकी हमले (26 मौतें) के जवाब में भारत ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर 'ऑपरेशन सिंदूर' लॉन्च किया था। भारत का कहना है कि पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई के बाद भारत ने अपनी ताकत दिखाई और अंततः पाकिस्तान ने खुद युद्धविराम की अपील की।

ईरान पर ट्रंप की कड़ी चोट की चेतावनी

भारत-पाक के अलावा ट्रंप ने ईरान में जारी विरोध प्रदर्शनों पर भी अपनी राय रखी। ट्रंप ने कहा, "ईरान बड़ी मुश्किल में है। लोग उन शहरों पर कब्जा कर रहे हैं जिनके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था।" उन्होंने कहा कि पिछले राष्ट्रपति ओबामा ने नरमी दिखाई थी, लेकिन ट्रंप ऐसा नहीं करेंगे। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर ईरान सरकार ने प्रदर्शनकारियों को मारना शुरू किया तो अमेरिका सैन्य हस्तक्षेप करेगा और वहां चोट करेगा जहां सबसे ज्यादा दर्द होगा।

कंप्यूटर साइंस में पोस्ट ग्रैजुएट हिमांशु शेखर झा करीब 9 वर्षों से बतौर डिजिटल मीडिया पत्रकार अपनी सेवा दे रहे हैं। बिहार और उत्तर प्रदेश के अलावा राष्ट्रीय राजनीति पर अच्छी पकड़ है। दिसंबर 2019 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े। इससे पहले दैनिक भास्कर, न्यूज-18 और जी न्यूज जैसे मीडिया हाउस में भी काम कर चुके हैं। हिमांशु बिहार के दरभंगा जिला के निवासी हैं। और पढ़ें
