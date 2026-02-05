यहां एक भी मुसलमान नहीं; रियाद में भारतीय कारोबारी के साथ धर्म के आधार पर दुर्व्यवहार
फिलहाल इस विशेष घटना पर सऊदी अधिकारियों या प्रदर्शनी के आयोजकों की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। यह भी स्पष्ट नहीं है कि पीड़ित पक्ष ने कोई औपचारिक शिकायत दर्ज कराई है या नहीं।
रियाद में एक बिजनेस प्रदर्शनी के दौरान एक भारतीय प्रदर्शक के साथ धर्म के आधार पर दुर्व्यवहार का मामला सामने आया है। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद व्यापक स्तर पर आक्रोश देखा जा रहा है। वायरल वीडियो में एक सऊदी नागरिक भारतीय कंपनी के स्टॉल पर मौजूद कर्मचारियों से बहस करता और उनका मजाक उड़ाता दिख रहा है। वह इस बात पर आपत्ति जता रहा है कि कंपनी में एक भी मुस्लिम कर्मचारी नहीं है।
संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के राजनीतिक विश्लेषक अमजद ताहा ने इस वीडियो को साझा करते हुए इसे खुला नस्लवाद करार दिया। उन्होंने लिखा कि व्यापार कोई मस्जिद की हाजिरी नहीं है और आधुनिक समाज में इस तरह की आस्था की पुलिसिंग के लिए कोई जगह नहीं है।
कई भारतीय सोशल मीडिया यूजर्स ने इस पर नाराजगी जताते हुए सऊदी अरब में काम कर रहे भारतीयों की गरिमा और सुरक्षा पर सवाल उठाए हैं। कुछ लोगों ने रियाद स्थित भारतीय दूतावास से इस मामले को सऊदी अधिकारियों के समक्ष उठाने का आग्रह किया है।
सऊदी अरब में धार्मिक और नस्लीय भेदभाव को लेकर सख्त कानून हैं, हालांकि उन्हें लागू करने की प्रक्रिया पर अक्सर अंतरराष्ट्रीय चर्चा होती है। सऊदी अरब के बेसिक लॉ ऑफ गवर्नेंस (अनुच्छेद 8) के अनुसार, शासन न्याय और समानता पर आधारित है। साथ ही देश में हेट स्पीच और भेदभाव के खिलाफ सख्त दिशा-निर्देश हैं, खासकर डिजिटल प्लेटफॉर्म पर।
सऊदी अरब में लगभग 26 लाख से 30 लाख भारतीय रहते हैं, जो वहां का सबसे बड़ा प्रवासी समुदाय है। हालांकि सऊदी अरब एक इस्लामिक राष्ट्र है, लेकिन वहां रहने वाले भारतीय प्रवासियों में हिंदू, ईसाई और अन्य धर्मों के लोग बड़ी संख्या में शामिल हैं।
