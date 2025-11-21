Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsविदेश न्यूज़No longer hostages they have become heroes: Donald Trump meets Israelis who escaped from Hamas
अब बंधक नहीं, हीरो बन गए हैं; हमास के चंगुल से छूटे इजरायलियों से मिले डोनाल्ड ट्रंप

अब बंधक नहीं, हीरो बन गए हैं; हमास के चंगुल से छूटे इजरायलियों से मिले डोनाल्ड ट्रंप

संक्षेप:

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हमास के बंधन से छूटे लोगों का वाइट हाउस में स्वागत किया। उन्होंने कहा कि अब आप बंधक नहीं बल्कि हीरो हैं। उन्होंने इजरायली प्रतिनिधिमंडल की तारीफ करने के साथ ही उन्हें गिफ्ट भी दिया। 

Fri, 21 Nov 2025 10:51 AMAnkit Ojha लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा में हमास के चंगुल से छुड़ाए गए बंधकों से मुलाकात की और कहा कि वह अब बंधक नहीं बल्कि हीरो बन गए हैं। ट्रंप के आमंत्रण पर इजरायल का एक प्रतिनिधिमंडल वाइट हाउस पहुंचा था जिनमें 26 लोग वे थे जो कि हमास के पास बंधक रह चुके हैं। अक्टूबर में अमेरिका के दखल के बाद मुक्त किए गए 20 बंधकों में से भी 17 लोग इस प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा थे।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा, आप लोग अब बंधक नहीं हैं बल्कि हीरो हैं। बता दें कि इजरायली सेना के एक सिपाही मातन ऐंग्रेस्ट को भी हमास ने बंधक बना लिया था। वह भी ट्रंप से मिलने वाइट हाउस गए थे। मातन ने बताया था कि हमास के लड़ाके उन्हें इतना पीटते थे कि कई बार वह बेहोश हो जाते थे। मातन ने बताया कि हमास के चंगुल में उनका जीवन नरक की तरह हो गया था।

ट्रंप ने कहा, मातन कभी भी टूटे नहीं और आज वह जीने की इच्छा के आगे प्रताड़ना की हार का सबूत बनकर सामने खड़े हैं। उन्होंने कहा, आप सभी के लिए एक प्रेरणा हैं और इंसान की मजबूती का एक उदाहरण हैं।ट्रंप ने कहा, आपके बारे में जानना भी हमारे लिए गौरव की बात है। मैं कुछ लोगों को पहले से ही जानता हूं। हम आप सबको प्यार करते हैं और हमारा देश आपके साथ खड़ा है।

डोनाल्ड ट्रंप ने सभी इजरायलियों को स्पेशल सिक्का भी गिफ्ट किया। बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा में युद्धविराम करवाने का पूरा क्रेडिट लिया है। वहीं इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने गाजा की सुरक्षा और शासन के लिए ट्रंप प्रशासन के खाके को संयुक्त राष्ट्र (संरा) द्वारा मंजूरी दिए जाने की मंगलवार को सराहना की, जबकि हमास ने इस योजना को विदेशी नियंत्रण थोपने का प्रयास करार देते हुए इसे नकार दिया।

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा सोमवार को पारित प्रस्ताव युद्धग्रस्त गाजा में सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक अंतरराष्ट्रीय बल की मौजूदगी को मंजूरी देता है, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की देखरेख में शांति बोर्ड नामक एक अस्थायी प्राधिकरण को मंजूरी देता है और स्वतंत्र फलस्तीन के लिए एक संभावित भविष्य की कल्पना करता है।

Ankit Ojha

लेखक के बारे में

Ankit Ojha
अंकित ओझा पिछले 8 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। अंकित ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से स्नातक के बाद IIMC नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा किया है। इसके बाद कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर डिग्री हासिल की है। राजनीति, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय डेस्क पर कार्य करने का उनके पास अनुभव है। इसके अलावा बिजनेस और अन्य क्षेत्रों की भी समझ रखते हैं। हिंदी, अंग्रेजी के साथ ही पंजाबी और उर्दू का भी ज्ञान है। डिजिटल के साथ ही रेडियो और टीवी के लिए भी काम कर चुके हैं। और पढ़ें
Israel hamas Donald Trump

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।