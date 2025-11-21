अब बंधक नहीं, हीरो बन गए हैं; हमास के चंगुल से छूटे इजरायलियों से मिले डोनाल्ड ट्रंप

संक्षेप: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हमास के बंधन से छूटे लोगों का वाइट हाउस में स्वागत किया। उन्होंने कहा कि अब आप बंधक नहीं बल्कि हीरो हैं। उन्होंने इजरायली प्रतिनिधिमंडल की तारीफ करने के साथ ही उन्हें गिफ्ट भी दिया।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा में हमास के चंगुल से छुड़ाए गए बंधकों से मुलाकात की और कहा कि वह अब बंधक नहीं बल्कि हीरो बन गए हैं। ट्रंप के आमंत्रण पर इजरायल का एक प्रतिनिधिमंडल वाइट हाउस पहुंचा था जिनमें 26 लोग वे थे जो कि हमास के पास बंधक रह चुके हैं। अक्टूबर में अमेरिका के दखल के बाद मुक्त किए गए 20 बंधकों में से भी 17 लोग इस प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा थे।

राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा, आप लोग अब बंधक नहीं हैं बल्कि हीरो हैं। बता दें कि इजरायली सेना के एक सिपाही मातन ऐंग्रेस्ट को भी हमास ने बंधक बना लिया था। वह भी ट्रंप से मिलने वाइट हाउस गए थे। मातन ने बताया था कि हमास के लड़ाके उन्हें इतना पीटते थे कि कई बार वह बेहोश हो जाते थे। मातन ने बताया कि हमास के चंगुल में उनका जीवन नरक की तरह हो गया था।

ट्रंप ने कहा, मातन कभी भी टूटे नहीं और आज वह जीने की इच्छा के आगे प्रताड़ना की हार का सबूत बनकर सामने खड़े हैं। उन्होंने कहा, आप सभी के लिए एक प्रेरणा हैं और इंसान की मजबूती का एक उदाहरण हैं।ट्रंप ने कहा, आपके बारे में जानना भी हमारे लिए गौरव की बात है। मैं कुछ लोगों को पहले से ही जानता हूं। हम आप सबको प्यार करते हैं और हमारा देश आपके साथ खड़ा है।

डोनाल्ड ट्रंप ने सभी इजरायलियों को स्पेशल सिक्का भी गिफ्ट किया। बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा में युद्धविराम करवाने का पूरा क्रेडिट लिया है। वहीं इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने गाजा की सुरक्षा और शासन के लिए ट्रंप प्रशासन के खाके को संयुक्त राष्ट्र (संरा) द्वारा मंजूरी दिए जाने की मंगलवार को सराहना की, जबकि हमास ने इस योजना को विदेशी नियंत्रण थोपने का प्रयास करार देते हुए इसे नकार दिया।