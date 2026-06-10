बीमारी में भी छुट्टी नहीं, ऑफिस वॉशरूम में महिला की मौत; अस्पताल के खर्चे की चिंता करता रहा मैनेजर

बार-बार बीमारी की छुट्टी की अर्जी ठुकराए जाने के बाद 29 वर्षीय दक्षिण अफ्रीकी महिला गसीना धलाधला अपने कार्यालय के वॉशरूम में मृत पाई गईं। इस घटना ने कार्यस्थल पर कर्मचारियों के स्वास्थ्य और सिक लीव नीतियों को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

साउथ अफ्रिका से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां पर एक महिला की ऑफिस के वॉशरूम में मौत हो गई। मृतक की पहचान गसीना धलाधला (29 ) के रूप में हुई है। आईविटनेस न्यूज के अनुसार, रोजबैंक स्थित कार्ट्रैक कंपनी में कॉल सेंटर एजेंट के रूप में काम करने वाली गसीना धलाधला लंबे समय से बीमार चल रही थीं। परिवार और सहकर्मियों ने बताया कि उन्होंने छुट्टी लेने के लिए कई बार अर्जी दी, लेकिन हर बार उसे खारिज कर दिया गया। सोवेटन की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि महिला को तुरंत अस्पताल ले जाने के बजाय उनके मैनेजर कथित तौर पर इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि इलाज का खर्च कौन उठाएगा। सहकर्मियों ने आरोप लगाया कि कंपनी की लापरवाही के कारण गसीना की मौत हुई।

सहकर्मी ने कंपनी पर लगाया गंभीर आरोप नाम नहीं छापने की शर्त पर एक सहकर्मी ने बताया कि कंपनी ने गसीना की मौत में बहुत बड़ा योगदान दिया। उन्होंने बताया कि मौत से एक दिन पहले गसीना घुटनों के बल बैठकर रो रही थीं और कह रही थी कि मैं बहुत बीमार हूं, मुझे शनिवार को भी काम पर आना है जबकि मैंने पहले ही बता दिया था कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है।

सहकर्मी ने आगे कहा कि बुधवार शाम करीब 6:30 बजे टीम लीडर ने उन्हें ऑफिस में बुलाया। जब वे लौटीं तो उनका चश्मा उतारा हुआ था और वे रो रही थीं। सहकर्मी ने दुख जताते हुए कहा कि मुझे सबसे ज्यादा अफसोस इस बात का है कि वह शौचालय में अकेले मर गईं। उनका परिवार उन्हें अस्पताल ले जा सकता था और उनकी जान बच सकती थी। उनकी मौत बिल्कुल गरिमापूर्ण नहीं थी।

परिवार का क्या आरोप? गसीना की चाची नोमुसा ने बताया कि उनकी भतीजी ने पिछले कुछ दिनों में दो बार सेहत का हवाला देते हुए सिक लीव के लिए आवेदन किया था। नोमुसा ने कहा कि मुझे खुद निजी अस्पताल से एम्बुलेंस बुलानी पड़ी। कार्ट्रैक के मैनेजर मेरी भतीजी की जान बचाने के बजाय खर्चों की चर्चा करने चले गए थे। वे बार-बार पूछ रहे थे कि भुगतान कौन करेगा। परिवार का आरोप है कि मैनेजरों ने एम्बुलेंस का इंतजार करने की बात कही, लेकिन उनके पास कोई रेफरेंस नंबर तक नहीं था। वे केवल यह कहते रहे कि नब्ज धीमी है, लेकिन समय पर कोई कार्रवाई नहीं की गई।