न खाना और न ही टॉयलेट, इस देश में 56 भारतीयों के साथ 'मवेशियों जैसा बर्ताव'; टूरिस्ट की आपबीती

जॉर्जिया सीमा पर भारतीय यात्रियों के साथ कथित दुर्व्यवहार का मामला सामने आया है। एक महिला यात्री ध्रुवी पटेल ने इंस्टाग्राम पोस्ट में दावा किया है कि 56 भारतीय नागरिकों को आर्मेनिया से जॉर्जिया में एंट्री के दौरान “अमानवीय व्यवहार” का शिकार होना पड़ा। यह घटना सदाखलो बॉर्डर पर हुई, जो दोनों देशों के बीच प्रमुख सड़क मार्ग है।

ध्रुवी पटेल ने अपने पोस्ट में लिखा कि पूरे ग्रुप के पास वैध ई-वीजा और आवश्यक दस्तावेज मौजूद थे, इसके बावजूद जॉर्जियाई अधिकारियों ने उन्हें घंटों तक रोके रखा। उन्होंने कई गंभीर आरोप लगाए।

यात्रियों को 5 घंटे से अधिक समय तक कड़कड़ाती ठंड में बिना भोजन और शौचालय की सुविधा के इंतजार करने पर मजबूर किया गया।

अधिकारियों ने यात्रियों के पासपोर्ट 2 घंटे से अधिक समय तक जब्त रखे और कोई भी स्पष्ट जानकारी नहीं दी।

समूह को मवेशियों की तरह फुटपाथ पर बैठने के लिए मजबूर किया गया, मानो वे अपराधी हों।

अधिकारियों ने यात्रियों के वीडियो बनाए, लेकिन उन्हें खुद रिकॉर्डिंग करने से रोक दिया।

पटेल ने आरोप लगाया कि जॉर्जियाई अधिकारी यात्रियों के दस्तावेज देखने तक को तैयार नहीं हुए और यह कहकर प्रवेश रोक दिया कि वीजा “गलत” है। उन्होंने इसे “शर्मनाक और अस्वीकार्य” करार दिया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री एस. जयशंकर को भी टैग करते हुए भारत सरकार से इस मामले में सख्त रुख अपनाने की अपील की।

यात्रियों और सोशल मीडिया पर रिएक्शन ध्रुवी पटेल की इस पोस्ट पर कई यूजर्स ने सहानुभूति जताई और बताया कि ऐसा व्यवहार पहले भी कई भारतीय यात्रियों के साथ हो चुका है। एक यूजर ने लिखा, “माफ कीजिए, यह पहली बार नहीं है। जॉर्जिया में भारतीयों के साथ लगातार ऐसी घटनाएं हो रही हैं।” दूसरे ने सवाल उठाया, “जब लगातार ऐसी रिपोर्ट आती हैं तो भारतीय लोग वहां क्यों जाते रहते हैं?” कुछ ने इसे नस्लीय भेदभाव की समस्या से जोड़ा और कहा कि जॉर्जियाई सरकार की ओर से भारतीयों को लेकर रवैया लंबे समय से नकारात्मक रहा है।