पाकिस्तान के आसमान में नो एंट्री, 24 नवंबर तक भारतीय विमानों के लिए बंद रहेगा एयरस्पेस
भारत-पाकिस्तान के बीच हवाई क्षेत्र का विवाद फिर बढ़ा। पाकिस्तान ने भारतीय विमानों पर लगी रोक को एक महीने और बढ़ा दिया है। अब यह प्रतिबंध 24 नवंबर तक जारी रहेगा। पहलगाम हमले के बाद से दोनों देशों का आसमान एक-दूसरे के लिए बंद है।
पाकिस्तान ने भारत में पंजीकृत और भारतीय एयरलाइनों के विमानों को अपने हवाई क्षेत्र में प्रवेश करने पर लगी रोक को एक महीने के लिए और बढ़ा दिया है। अब यह प्रतिबंध 24 नवंबर 2026 तक लागू रहेगा। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी (PAA) ने शनिवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके इस फैसले की जानकारी दी। अथॉरिटी के अनुसार, यह रोक सिर्फ आम यात्री विमानों पर ही नहीं, बल्कि सैन्य उड़ानों पर भी लागू होगी। नई समय-सीमा के मुताबिक, प्रतिबंध 24 नवंबर 2026 को सुबह 4 बजकर 59 मिनट (स्थानीय समय) तक रहेगा। इसके बाद ही यह रोक हटेगी या फिर आगे बढ़ाई जाएगी, यह फैसला बाद में लिया जाएगा।
बता दें कि यह हवाई क्षेत्र बंद करने का फैसला पहली बार 23 अप्रैल 2025 को लिया गया था। उस समय से अब तक दोनों देशों के बीच संबंध तनावपूर्ण बने रहने के कारण पाकिस्तान ने इस प्रतिबंध को कई बार बढ़ाया है। हर बार एक महीने या कुछ समय के लिए इसे बढ़ाया जाता रहा है। पीएए ने साफ किया कि भारतीय विमानों को पाकिस्तानी हवाई क्षेत्र में उड़ान भरने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
पहलगाम हमले के बाद बढ़ा तनाव
यह पूरा मामला अप्रैल 2025 में जम्मू-कश्मीर के पहलगाम इलाके में हुए आतंकी हमले से जुड़ा है। उस हमले के बाद भारत और पाकिस्तान दोनों ने एक-दूसरे के विमानों के लिए अपना हवाई क्षेत्र बंद कर दिया था। भारत ने आरोप लगाया था कि इस हमले में पाकिस्तान की भूमिका थी, जबकि पाकिस्तान ने इन आरोपों को पूरी तरह से नकार दिया था। दोनों देशों के बीच कूटनीतिक बातचीत रुक गई और सैन्य तनाव भी बढ़ गया। भारत ने पाकिस्तान के इस कदम के जवाब में 30 अप्रैल 2025 को पाकिस्तानी विमान कंपनियों के लिए अपना हवाई क्षेत्र बंद कर दिया था। यानी दोनों देशों ने एक-दूसरे के विमानों को अपने आसमान में आने से रोक दिया है।
हवाई यातायात पर असर
लंबे समय से चल रहे प्रतिबंध की वजह से भारत और पाकिस्तान के बीच सीधी उड़ानें प्रभावित हो रही हैं। भारतीय एयरलाइनों को पाकिस्तान के ऊपर से उड़ान भरने की बजाय लंबा रास्ता लेना पड़ रहा है, जिससे समय और ईंधन दोनों की खपत बढ़ रही है। यात्रियों को भी लंबी यात्रा का सामना करना पड़ रहा है। दोनों देशों के बीच हवाई संपर्क लगभग पूरी तरह से बंद पड़ा है।
लेखक के बारे मेंDevendra Kasyap
देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।
देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।
मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।
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