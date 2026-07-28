डील नहीं तो तबाही...ट्रंप की ईरान को नई धमकी, बोले- पुलों और पावर प्लांट्स पर होगा हमला

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की फिर से चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि अगर तेहरान वाशिंगटन के साथ कोई डील नहीं करता, तो अमेरिका उसके पुलों, पावर प्लांट्स और अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बना सकता है।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की धमकी है। उन्होंने साफ कहा कि अगर तेहरान वाशिंगटन के साथ कोई समझौता करने में विफल रहता है, तो अमेरिका उसके महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर ( खासकर पुलों और पावर प्लांट्स) को निशाना बना सकता है। ट्रंप का यह बयान फॉक्स न्यूज को दिए गए एक फोन इंटरव्यू में आया, जिसमें उन्होंने सैन्य विकल्पों के बारे में खुलकर बात की और ईरान पर दबाव बढ़ाने का संकेत दिया।

ट्रंप ने फॉक्स न्यूज से बात करते हुए कहा कि अगर वे डील नहीं करते हैं, तो मैं वापस जाऊंगा और काम पूरा करूंगा। उन्हें इसे फिर से बनाने में कई साल लग जाएंगे। उन्होंने जोर देकर बताया कि अगर ईरान समझौते के लिए राजी नहीं होता, तो अमेरिकी सैन्य अभियान दोबारा शुरू हो सकता है और 'काम खत्म' किया जा सकता है। ट्रंप ने पुलों को निशाना बनाने को एक मजबूत विकल्प बताया और दावा किया कि ऐसे हमले बहुत तेजी से अंजाम दिए जा सकते हैं।

पावर प्लांट्स को फिर से बनाना मुश्किल काम इस दौरान ट्रंप ने पावर प्लांट्स को भी संभावित लक्ष्य सूची में शामिल किया। उन्होंने कहा कि पावर प्लांट्स को फिर से बनाना सबसे कठिन इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं में से एक है। उन्होंने बताया कि सबसे मुश्किल काम पावर प्लांट बनाना है। सबसे लंबा काम पुल बनाना है। उनके अनुसार, इन सुविधाओं पर हमला ईरान की अर्थव्यवस्था और सैन्य क्षमता को लंबे समय तक प्रभावित कर सकता है, क्योंकि इन्हें दोबारा खड़ा करने में सालों लग जाएंगे।

हालांकि, ट्रंप ने साफ इनकार किया कि वे डिसेलिनेशन (समुद्री पानी को मीठा बनाने वाले) प्लांट्स को निशाना बनाएंगे। उन्होंने तर्क दिया कि ऐसी कार्रवाई आम नागरिकों को सीधे नुकसान पहुंचाएगी। फॉक्स न्यूज से उन्होंने कहा कि और मैं वहां किसे चोट पहुंचा रहा हूं? मैं लोगों को चोट पहुंचा रहा हूं। इसलिए मैं ऐसा करने की सोच नहीं रहा हूं। ट्रंप ने इस बात पर जोर दिया कि उनका लक्ष्य सैन्य और रणनीतिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, न कि आम जनता को नुकसान पहुंचाना।

नेतन्याहू को लेकर क्या बोले ट्रंप? इंटरव्यू के दौरान ट्रंप ने उन मीडिया रिपोर्ट्स का भी खंडन किया, जिनमें दावा किया गया था कि इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू वाइट हाउस में अपनी मुलाकात से पहले ईरान के परमाणु कार्यक्रम को फिर से बनाने की कोशिशों संबंधी खुफिया जानकारी अमेरिका के साथ साझा करना चाहते थे। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका पहले से ही ईरान की परमाणु गतिविधियों पर कड़ी नजर रख रहा है और उसे किसी अतिरिक्त जानकारी की जरूरत नहीं है।