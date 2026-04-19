तय नहीं कोई तारीख, अमेरिका के साथ दूसरे दौर की वार्ता पर बोला ईरान; दुश्मन पर भरोसा नहीं
ईरान के उप विदेश मंत्री ने कहा है कि अमेरिका केसाथ बातचीत के लिए कोई तारीख अभी निर्धारित नहीं है। वहीं ईरानी संसद के स्पीकर ने कहा कि उन्हें अमेरिका पर भरोसा नहीं है और इसलिए बातचीत के साथ ही सेनाएं युद्ध के लिए भी तैयार हैं।
अमेरिका के साथ दूसरे दौर की वार्ता की चर्चाओं के बीच ईरान का बड़ा बयान सामने आया है। ईरानी उप विदेश मंत्री सईद खातिबजादह ने कहा है कि दूसरे चरण की वार्ता के लिए कोई तारीख नहीं निर्धारित की गई है। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका फिर किसी तरह की अतिवादी मांग रखता है तो उसे मानना संभव नहीं होगा। वहीं ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बगेर गालिबफ ने कहा कि ईरान किसी भी स्थिति के लिए तैयार है। वार्ता के लिए भी और युद्ध के लिए भी।
हमें दुश्मन पर भरोसा नहीं- ईरान
प्रेस टीवी ने श्री ग़ालिबफ़ के हवाले से कहा, "हमें दुश्मन पर भरोसा नहीं है। अभी भी, जब हम यहां बैठे हैं, युद्ध छिड़ सकता है। सशस्त्र बल ज़मीन पर पूरी तरह से युद्ध के लिए तैयार हैं।" संसद अध्यक्ष ने इस बात से इनकार किया कि जारी बातचीत से राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति लापरवाही हो सकती है।
ग़ालिबफ़ ने कहा, "हमारा मानना है कि बातचीत के कारण सशस्त्र बल तैयार नहीं हैं। इसके विपरीत, सड़कों पर आम लोगों की तरह, हमारे सशस्त्र बल भी तैयार हैं।" इससे पहले, पाकिस्तानी चैनल जियो टीवी ने बताया कि अमेरिका-ईरान वार्ता का दूसरा दौर इस्लामाबाद में अगले सप्ताह के अंत में होने की संभावना है। हालांकि रविवार को भी इस बात के कोई संकेत नहीं मिले हैं। इसलिए इतना तो कहा जा सकता है कि इस वीकेंड वार्ता नामुमकिन है।
28 फरवरी को अमेरिका और इज़रायल ने ईरान में ठिकानों पर हमले शुरू किए, जिनमें 3,000 से अधिक लोग मारे गए। 8 अप्रैल को वाशिंगटन और तेहरान ने दो सप्ताह के लिए युद्धविराम की घोषणा की। इस्लामाबाद में हुई बाद की बातचीत बेनतीजा रही। हालांकि शत्रुता फिर से शुरू करने की कोई घोषणा नहीं की गई, लेकिन अमेरिका ने ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी शुरू कर दी है। मध्यस्थ बातचीत का एक नया दौर आयोजित करने का प्रयास कर रहे हैं।
यूरोपीय संघ पर भड़का ईरान
ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगाई ने होर्मुज जलडमरूमध्य से जहाजों के आवागमन की स्थिति को देखते हुए अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुपालन के लिए यूरोपीय संघ की अपील को खारिज करते हुए इसे "चरम पाखंड" बताया।
श्री बगाई यूरोपीय संघ की विदेश नीति प्रमुख काजा कल्लास के 17 अप्रैल के पोस्ट पर टिप्पणी कर रहे थे, जिसमें उन्होंने ईरान से होर्मुज जलडमरूमध्य से जहाजों के लिए बिना शुल्क और टोल मुक्त आवागमन सुनिश्चित करने का आह्वान किया था। श्री कल्लास ने अपने पोस्ट में कहा था कि "अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुसार," होर्मुज जलडमरूमध्य से आवागमन बिना शुल्क और टोल मुक्त होना चाहिए।
लेखक के बारे मेंAnkit Ojha
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अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।और पढ़ें
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