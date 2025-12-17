Hindi Newsविदेश न्यूज़Nitish Kumar Hijab Vivad Middle east Media Al Jazeera
Nitish Kumar Hijab Vivad को लेकर Middle east का Media सरगर्म,कड़ी प्रतिक्रिया | Al Jazeera
संक्षेप:
भारत में बिहार के चीफ मिनिस्टर और एक बेहद सीनियर लीडर नीतिश कुमार का मामला अब इंटरनेशल सुर्खियों में आ गया है...मुस्लिम देश और अरब मिडिया इसको लेकर बात कर रहे हैं...और ये मामला इंटरनेशनल मीडिया में चर्चा का सबब बन गया है
Dec 17, 2025 11:27 pm ISTPrashant Ruhela लाइव हिन्दुस्तान
लेखक के बारे मेंPrashant Ruhela
प्रशांत रूहेला पिछले 12 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। इस दौरान मैंने S1 News Channel, TV100, SMBC Insight, इंडिया न्यूज़, न्यूज़ नेशन और वनइंडिया जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया है। खबरों की सटीकता, निष्पक्षता और गहराई मेरी पत्रकारिता की पहचान रही है। दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीकॉम और पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। इसके साथ ही शोभित यूनिवर्सिटी से फाइनेंस में एमबीए किया है, जिससे आर्थिक और व्यावसायिक खबरों की बेहतर समझ विकसित हुई। डिजिटल और टीवी दोनों प्लेटफॉर्म्स पर काम करने के अनुभव ने मुझे बदलते मीडिया परिदृश्य को समझने और हर नई चुनौती को अवसर में बदलने का दृष्टिकोण दिया है। और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।