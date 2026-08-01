फिर तो मैं इतिहास बना दूंगा, क्या था निर्मल पुर्जा का प्लान; क्यों चुना था PoK पीक
जाने-माने पर्वतारोही निर्मल पुर्जा का निधन हो गया। वह छह पर्वतारोहियों की टीम के साथ एक मिशन पर थे, जब एक हिमस्खलन की चपेट में आ गए। निम्स-दाई के नाम से मशहूर निर्मल की मौत के बाद उनका एक्स पर किया अंतिम पोस्ट वायरल हो रहा है।
जाने-माने पर्वतारोही निर्मल पुर्जा का निधन हो गया। वह छह पर्वतारोहियों की टीम के साथ एक मिशन पर थे, जब एक हिमस्खलन की चपेट में आ गए। निम्स-दाई के नाम से मशहूर निर्मल की मौत के बाद उनका एक्स पर किया अंतिम पोस्ट वायरल हो रहा है। 27 जुलाई को किए गए इस पोस्ट में निर्मल ने बताया कि पीओके स्थित इस ‘ब्रॉड पीक’ पर चढ़ना कभी योजना का हिस्सा था ही नहीं। उन्होंने लिखा था कि मिशन बदलते रहते हैं। हैट्रिक प्रोजेक्ट इसलिए फोकस में था, क्योंकि यह एक बड़ा मिशन था। इसके बाद निर्मल ने लिखा था कि जो लोग चुपचाप काम कर रहे होते हैं, मौके उनके लिए चीखते नहीं हैं, बल्कि कान में फुसफुसाते हैं। इसके बाद निर्मल ने अपनी एक महत्वाकांक्षा के बारे में भी बताया था।
इसलिए चुना था खास मिशन
निर्मल ने आगे लिखा था कि शुरुआत में केवल जी2 पर ही चढ़ाई करने की योजना था। लेकिन पाकिस्तान के लिए जाते हुए योजना बदल गई। मेरे दिमाग में आया कि अगर मैं ब्रॉड पीक पर पहुंच जाता हूं तो केवल चो ओयू बचेगा। इसके बाद मैं इतिहास में पहला व्यक्ति बन जाऊंगा, जिसने आठ हजार फीट की ऊंचाई वाली सभी 14 चोटियों पर बिना ऑक्सीजन दो बार चढ़ाई की है। अपने इस सपने का पीछा करते हुए पुर्जा ने इस मिशन की शुरुआत की थी, जो उनका आखिरी मिशन बनकर रह गया। उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा था, ‘ब्रॉड पीक, मैं केवल सुरक्षित चढ़ाई और नीचे वापसी की कामना करता हूं। मैं किसी भी पर्वत को हल्के में नहीं लेता। एक भी नहीं। जैसे ही मेरा पैर बेसकैंप छोड़ता है, यह 100 परसेंट होता है। हमेशा ऐसा रहा है। हमेशा ऐसा रहेगा।’ गुरुवार को हिमस्खलन के बाद भी, उनकी ट्रैकिंग डिवाइस में हलचल नजर आई। इसलिए उम्मीद थी कि पुर्जा जिंदा वापस लौट आएंगे।
शुरू में जिंदा होने की थी उम्मीद
शुरुआत में बचाव दल को यकीन था कि निर्मल पुर्जा जिंदा हैं और बचाव टीम का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन जैसे-जैसे समय बीतता गया, उनके जिंदा रहने की उम्मीद खत्म होती चली गई। खोज और बचाव अभियान में शामिल कर्मियों ने कहाकि उनका सबसे बुरा डर उस वक्त यकीन में बदल गया, जब बेस कैंप से उड़ाए गए ड्रोन ने चार पर्वतारोहियों, निर्मल पुर्जा ‘निम्सदाई’, किली पेंबा शेरपा, नीमा शेरपा और वांग झोंग के शव जैसी चीजें देखीं। यह कॉन्कॉर्डिया साइड की कैम्प 1 के ठीक नीचे था। उसी खोज टीम ने यह भी बताया कि हिमस्खलन में फंसे सभी 10 पर्वतारोही कॉन्कॉर्डिया साइड पर मर गए हो सकते हैं।
कौन थे निर्मल पुर्जा
पूर्व गोरखा सैनिक और ब्रिटेन की स्पेशल फोर्सेज में रह चुके निर्मल पुर्जा हिमालय की ऊंची चोटियों को फतह करने वाले दुनिया के अग्रणी पर्वतारोहियों में गिने जाते हैं। 2019 में उन्होंने ‘प्रोजेक्ट पॉसिबल’ अभियान के तहत छह महीने से कुछ अधिक समय में 8,000 मीटर से ऊंची सभी 14 चोटियों पर चढ़कर इतिहास रच दिया था। पुर्जा का जन्म 25 जुलाई 1983 को गंडकी प्रांत के म्यागदी जिले में हुआ था, पर वे चितवन में पले-बढ़े। पुर्जा ने 2003 से 16 साल तक सेना में रहे, जिसमें से उन्होंने छह साल गोरखा के तौर पर और 10 साल ब्रिटिश स्पेशल फोर्सेज (एसबीएस) के सदस्य के रूप में बिताए।
लेखक के बारे मेंDeepak Mishra
मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।
आजमगढ़ के डीएवी डिग्री कॉलेज से इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री विषयों में ग्रेजुएशन के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर डिग्री। इसके बाद अखबारों में नौकरी का सिलसिला शुरू हुआ आज अखबार से। फिर दैनिक जागरण के बाइलिंगुअल अखबार आई नेक्स्ट में वाराणसी में डेस्क पर नौकरी। वहां से सेंट्रल डेस्क कानपुर का सफर और फिर पत्रिका अखबार के इवनिंगर न्यूज टुडे में सेंट्रल डेस्क हेड की जिम्मेदारी। बाद में पत्रिका अखबार के लिए खेल डेस्क पर भी काम करने का मौका मिला। पत्रिका ग्रुप में काम करते हुए 2014 फीफा वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए अवॉर्ड भी मिला।
यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।
जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।
अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।
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