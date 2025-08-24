अमेरिका को भारत में दोस्त की जरूरत, तनाव के बीच बोलीं निक्की हेली; भारत को भी सलाह

Nikki Haley: रिपब्लिकन नेत्री निक्की हेली ने कहा कि भारत को रूसी तेल खरीद पर जल्द से जल्द डोनाल्ड ट्रंप के विचारों पर भी ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने अमेरिका को भी चेताते हुए कहा कि हमें एक दोस्त के रूप में भारत की जरूरत है।

भारत और अमेरिका के बीच बढ़ते टैरिफ तनाव को लेकर अमेरिका में आवाज उठने लगी है। रिपब्लिकन पार्टी में ट्रंप की साथी निक्की हेली ने शनिवार को एक बार फिर से भारत और अमेरिका के संबंधों में सुधार किए जाने की वकालत की। उन्होंने कहा कि दक्षिण एशिया में चीन का सामना करने के लिए हमें भारत की जरूरत है। इसी तरह उन्होंने भारत को भी सलाह देते हुए रूसी तेल खरीद पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विचारों का ध्यान रखने का आग्रह किया।

रिपब्लिकन नेत्री निक्की का यह बयान ऐसे समय में सामने आया है, जब भारत और अमेरिका के बीच में व्यापारिक समझौता और रूसी तेल खरीद को लेकर विवाद चल रहा है। संयुक्त राष्ट्र् में अमेरिका की पूर्व राजदूत ने कहा कि दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतांत्रिक देशों के बीच दशकों पुरानी दोस्ती उन्हें मौजूदा उथप-पुथल से आगे बढ़ने के लिए एक ठोस आधार देती है। उसका अनुकरण करके उन्हें आगे बढ़ना चाहिए।

निक्की हेली की भारत को सलाह सोशल मीडिया साइट एक्स पर अपनी बात रखते हुए निक्की हेली ने भारत को भी सलाह दी। उन्होंने लिखा, "भारत को रूसी तेल पर ट्रंप के विचारों को गंभीरता से लेना चाहिए और वाइट हाउस के साथ मिलकर उनका समाधान निकालना चाहिए। यह जितनी जल्दी हो सकेगा उतना अच्छा होगा। दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्र दशकों पुरानी दोस्ती और सद्भावना के आधार पर आगे बढ़ सकते हैं।"

अमेरिका को चेताया अमेरिकी राष्ट्रपति पद की रेस में शामिल रहीं निक्की हेली ने इस बात पर भी जोर दिया कि दक्षिण एशिया में चीन का सामना करने के लिए अमेरिका को मित्र के रूप में भारत की जरूरत है। उन्होंने कहा, "व्यापारिक मतभेदों और रूसी तेल के आयात जैसे मुद्दों पर बातचीत की जरूरत है। लेकिन हमें खासतौर पर ऐसे महत्वपूर्ण लक्ष्यों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, जो और भी ज्यादा महत्व रखते हैं। चीन का सामना करने के लिए अमेरिका को भारत के रूप में एक मित्र की आवश्यकता है।

गौरतलब है कि भारत और अमेरिका के बीच पिछले कुछ महीनों में संबंध अपने निचले स्तर पर पहुंच चुके हैं। व्यापारिक डील पर सहमति न बनने की स्थिति में अमेरिकी ट्रंप प्रशासन ने भारत के ऊपर 25 फीसदी टैरिफ का ऐलान किया था। उसके बाद भारत पर अपना गुस्सा दिखाते हुए अमेरिका ने रूसी तेल खरीद करने पर भारत के ऊपर 25 फीसदी का अतिरिक्त टैरिफ लगा दिया। हालांकि भारत की तरफ से इसका पूरे तरीके से विरोध किया गया।