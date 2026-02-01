बोको हराम का एक कमांडर और 10 उग्रवादी मारे गए; नाइजीरिया सेना की बड़ी कार्रवाई
नाइजीरिया की सेना ने बोको हराम के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। रविवार को जारी बयान में सेना ने बताया कि उत्तर-पूर्वी बोर्नो राज्य में रात के ऑपरेशन के दौरान बोको हराम के प्रमुख कमांडर अबू खालिद (सांबिसा जंगल में समूह का दूसरा कमांडर) और उसके 10 साथी उग्रवादियों को मार गिराया गया। सेना के प्रवक्ता सानी उबा ने एक बयान में कहा कि बोर्नो राज्य के सांबिसा जंगल में मौजूद बोको हराम का कमांडर अबू खालिद उग्रवादी गतिविधियों को अंजाम देने वाला एक प्रमुख व्यक्ति था, जो सांबिसा क्षेत्र में संचालन और रसद की जिम्मेदारी संभालता था।
उबा ने आगे बताया कि सैनिकों ने शनिवार रात बोर्नो राज्य के कोडुंगा क्षेत्र में बोको हराम के उग्रवादियों पर हमला किया और उनसे हथियार, खाद्य सामग्री तथा चिकित्सा आपूर्ति जब्त की। यह कार्रवाई ऐसे समय में हुई है जब इस सप्ताह की शुरुआत में बोको हराम उग्रवादियों ने पूर्वोत्तर राज्य में एक निर्माण स्थल और सैन्य अड्डे पर दो अलग-अलग हमलों में दर्जनों लोगों की हत्या कर दी थी।
बता दें कि बोको हराम नाइजीरिया का एक जिहादी संगठन है, जिसने 2009 में पश्चिमी शिक्षा का विरोध करने और इस्लामी कानून के अपने कट्टरपंथी संस्करण को लागू करने के लिए हथियार उठाए थे। इस विद्रोह में अब इस्लामिक स्टेट की एक शाखा, इस्लामिक स्टेट वेस्ट अफ्रीका प्रोविंस (आईएसडब्ल्यूएपी) भी शामिल हो गई है।
संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, यह विद्रोह नाइजीरिया के उत्तरी पड़ोसी देशों (जिसमें नाइजर भी शामिल है) तक फैल गया है। इसमें लगभग 35000 नागरिक मारे गए हैं और 20 लाख से अधिक लोग विस्थापित हुए हैं। इंस्टीट्यूट फॉर सिक्योरिटी स्टडीज में बोको हराम पर विशेषज्ञता रखने वाले शोधकर्ता ताइवो अदेबायो ने कहा कि सेना ने पिछले महीने एक आक्रामक अभियान शुरू किया था, जिसमें विद्रोहियों के छिपने के ठिकानों में सक्रिय रूप से घुसपैठ की जा रही थी।
यह पिछले साल की उस सामान्य प्रतिक्रियात्मक नीति से अलग था, जिसके कारण सेना को अपने शिविरों पर दर्जनों हमलों का सामना करना पड़ा था। उन्होंने बताया कि संयुक्त राज्य अमेरिका पिछले नवंबर से बोर्नो के ऊपर खुफिया जानकारी जुटाने वाली उड़ानें संचालित कर रहा है, जिससे नाइजीरियाई सेना को सशस्त्र समूहों पर छापेमारी में मदद मिल रही है।
