नमाज के दौरान मस्जिद में हुआ विस्फोट, कई लोगों के चिथड़े उड़े

संक्षेप: अफ्रीकी देश नाइजीरिया की एक मस्जिद में जोरदार धमाका हुआ है। इस धमाके में 5 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई घायल हो गए। पुलिस के मुताबिक यह घटना नमाज के दौरान हुई।

अफ्रीकी देश नाइजीरिया से एक दुखद घटना सामने आई है। यहां पर उत्तर-पूर्वी शहर मैदुगुरी में बुधवार रात एक मस्जिद में नमाज के दौरान तेज धमाका हो गया, जिसकी वजह से करीब 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 30 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस के मुताबिक अभी तक की गई जांच के हिसाब से यह धमाका आत्मघाती हमला प्रतीत हो रहा है।

इस घटना को लेकर बोर्नो पुलिस कमान के प्रवक्ता नाहुम ने इस पर विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा, "प्रारंभिक जांच से संकेत मिलता है कि यह घटना आत्मघाती बम विस्फोट हो सकती है। मौके से एक संदिग्ध आत्मघाती जैकेट के कुछ टुकड़े मिले हैं और प्रत्यक्षदर्शियों के बयान भी दर्ज किए गए हैं। हालांकि, घटना के सही कारण और परिस्थितियों का पता लगाने के लिए जांच अभी भी जारी है। फिलहाल किसी भी नतीजे पर पहुंचना जल्दबाजी होगी।"

दासो ने बताया कि पुलिस ने इलाके में दूसरे विस्फोटक उपकरणों की आशंका को देखते हुए भी तलाशी अभियान चलाया है।

गौरलतब है कि यह हमला नाइजीरिया के सबसे अशांत उत्तरी क्षेत्र में हाल के हमलों की एक सीरीज का हिस्सा हैं। यहां पर स्थानीय सरकार बोको हराम और इस्लामिक स्टेट ऑफ वेस्ट अफ्रीका समेत कई उग्रवादी समूहों से संघर्ष कर रही है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के मुताबिक 2009 से जारी इस हिंसा में अभी तक हजारों लोग मारे जा चुके हैं। हालांकि, मस्जिद में हुए इस बम धमाके की जिम्मेदारी अभी तक किसी ने नहीं ली है, लेकिन इस तरह के आत्मघाती हमलों को अक्सर बोको हराम से जोड़ा जाता है, जिसने पहले भी नाइजीरिया में ऐसे कई हमले किए हैं।