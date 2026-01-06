मैं बेगुनाह और सभ्य आदमी... अमेरिकी अदालत में पूरे हौसले से क्या-क्या बोले निकोलस मादुरो

संक्षेप: मादुरो के वकील बैरी जे. पोलाक ने कहा कि मेरे मुवक्किल एक संप्रभु देश के नेता हैं। इसलिए उन्हें विशेषाधिकार मिलने चाहिए और उनके खिलाफ मुकदमा नहीं चल सकता। मादुरो और उनकी पत्नी को हेलिकॉप्टर से अदालत तक लाया गया। दोनों के हाथों में हथकड़ी लगी थी और बड़े पैमाने पर सुरक्षा बलों की तैनाती की गई थी।

अमेरिका की सेना की ओर से अगवा करके लाए गए वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को सोमवार को न्यूयॉर्क की अदालत में पेश किया गया। भले ही मादुरो अमेरिकी धरती पर उसके ही सुरक्षा बलों की हिरासत में हैं, लेकिन अदालत में उन्होंने बेखौफ जवाब दिए। उन्होंने कहा कि मैं तो आज भी एक स्वतंत्र देश का राष्ट्रपति हूं और मुझे अगवा करके यहां लाया गया है। उन्होंने कहा कि मैं एक भला आदमी हूं। मैं बेगुनाह हूं और अब भी एक स्वतंत्र देश का राष्ट्रपति हूं। नीले कलर की जेल की वर्दी और हाथों में हथकड़ी लगाकर मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस को अदालत में लाया गया।

कोर्ट की कार्रवाई अंग्रेजी में चल रही थी, लेकिन मादुरो और उनकी पत्नी के लिए स्पेनिश ट्रांसलेशन की भी व्यवस्था थी। अदालत के बाहर बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी जमा थे, जिन्हें पुलिस किनारे करती दिखाई दी। वामपंथी नेता निकोलस मादुरो, उनकी पत्नी, बेटे और तीन अन्य लोगों पर आरोप है कि वे ड्रग्स कार्टेल चलाते थे। अमेरिका कहना है कि वेनेजुएला में नशीले पदार्थों का उद्योग चल रहा था और इसकी अमेरिका में सप्लाई की जाती थी। नारको टेररिज्म के नाम पर ही उन पर ऐक्शन लिया गया था। ऐसे में यदि उनके खिलाफ आरोप साबित हुए तो मादुरो समेत सभी 6 लोगों को पूरी जिंदगी ही कैद में बितानी पड़ सकती है।

मादुरो के वकील बोले- नशे की तस्करी वाले सबूत कहां हैं? ट्रंप प्रशासन का आरोप है कि मादुरो के शासनकाल में वेनेजुएला से हजारों टन कोकीन की सप्लाई अमेरिका में हुई थी। अदालत में सुनवाई दिलचस्प हुई। मादुरो के वकीलों ने कहा कि ऐसे कोई प्रमाण नहीं हैं, जिनमें यह कहा जा सके कि मादुरो नशीले पदार्थों की सप्लाई का कोई कार्टेल चलाते थे। इसके अलावा एक वकील की दलील यह भी थी कि वह एक संप्रभु राष्ट्र के मुखिया हैं। इसलिए उनके खिलाफ इस तरह अमेरिका में मुकदमा नहीं चल सकता। वहीं ट्रंप प्रशासन के वकील ने कहा कि मादुरो के शासन को अमेरिका समेत कई देश वैध ही नहीं मानते। इसलिए उनके पद पर होने की बात बेमानी है। मादुरो के वकीलों ने कहा कि हम उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देंगे।