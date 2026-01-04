Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsविदेश न्यूज़Nicolas Maduro last interview before US capture talking about Trump call drug trafficking
ट्रंप के फोन कॉल से लेकर ड्रग तस्करी तक, अमेरिकी गिरफ्तारी से पहले मादुरो ने इंटरव्यू में क्या कहा

ट्रंप के फोन कॉल से लेकर ड्रग तस्करी तक, अमेरिकी गिरफ्तारी से पहले मादुरो ने इंटरव्यू में क्या कहा

संक्षेप:

निकोलस मादुरो ने इंटरव्यू में अमेरिका को बातचीत का प्रस्ताव देते हुए कहा, 'अगर वे ड्रग तस्करी के खिलाफ समझौता चाहते हैं तो वेनेजुएला तैयार है।' साथ ही, उन्होंने तेल के लिए अमेरिकी निवेश को स्वीकार करने की बात कही।

Jan 04, 2026 09:48 am ISTNiteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने अमेरिकी सेना की ओर से गिरफ्तार किए जाने से महज 48 घंटे पहले इंटरव्यू दिया था। इसमें उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ तेल व्यापार और ड्रग तस्करी पर चर्चा करने की इच्छा जताई थी। मैक्सिकन अखबार ला जोर्नाडा में प्रकाशित और नए साल के दिन वेनेजुएला के सरकारी टीवी पर प्रसारित इंटरव्यू में उन्होंने कई अहम बयान दिए। मादुरो ने कहा कि दोनों देशों को तथ्यों के आधार पर गंभीर बातचीत शुरू करनी चाहिए। उन्होंने खुलासा किया कि ट्रंप ने 21 नवंबर को व्हाइट हाउस से उन्हें फोन किया था और दोनों के बीच 10 मिनट की सम्मानजनक बातचीत हुई थी। यह साक्षात्कार अब इसलिए सुर्खियों में है क्योंकि शनिवार को अमेरिकी सेना रात की कार्रवाई में मादुरो को काराकास से गिरफ्तार कर न्यूयॉर्क ले गई।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें
ये भी पढ़ें:‘युद्ध की कार्रवाई, कानून का उल्लंघन’; मादुरो की गिरफ्तारी पर न्यूयॉर्क के मेयर

निकोलस मादुरो ने इंटरव्यू में अमेरिका को बातचीत का प्रस्ताव देते हुए कहा, 'अगर वे ड्रग तस्करी के खिलाफ समझौता चाहते हैं तो वेनेजुएला तैयार है।' साथ ही, उन्होंने तेल के लिए अमेरिकी निवेश को स्वीकार करने की बात कही, जैसे शेवरॉन कंपनी के साथ पहले हो चुका है। उन्होंने इसे लेकर कहा कि जब चाहें, जहां चाहें और जैसे चाहें। मादुरो ने अमेरिकी दबाव को वेनेजुएला के विशाल प्राकृतिक संसाधनों, विशेषकर तेल, सोना और दुर्लभ खनिजों पर कब्जा करने की कोशिश बताया। ड्रग तस्करी के अमेरिकी आरोपों को खारिज करते हुए मादुरो ने कहा कि कोकेन की तस्करी पड़ोसी कोलंबिया से होती है और वेनेजुएला का मॉडल इससे लड़ने में सबसे प्रभावी है।

ड्रग लोडिंग डॉक पर हमले का दावा

निकोलस मादुरो यह इंटरव्यू अमेरिकी हमलों के बीच आया था, जहां राष्ट्रपति ट्रंप ने ड्रग लोडिंग डॉक पर हमले का दावा किया। मादुरो ने इसे सीधे स्वीकार नहीं किया, लेकिन कहा कि उनकी रक्षा व्यवस्था देश की अखंडता और शांति सुनिश्चित कर रही है। गिरफ्तारी के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की कि अमेरिका फिलहाल वेनेजुएला को संभालेगा, जबकि मादुरो पर नार्को-टेररिज्म के आरोपों में मुकदमा चलेगा। इस घटना से लैटिन अमेरिका में तनाव बढ़ सकता है।

Niteesh Kumar

लेखक के बारे में

Niteesh Kumar
नीतीश 7 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024 की कवरेज कर चुके हैं। पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से ग्रैजुएशन किया। मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। और पढ़ें
America Donald Trump

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।