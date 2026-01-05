Hindustan Hindi News
निकोलस मादुरो के बेटे ने खाई मां की कसम, पिता की गिरफ्तारी पर बोले- हार नहीं मानेंगे

संक्षेप:

निकोलस मादुरो के बेटे गुएरा ने कहा कि पार्टी एकजुट रहेगी और हार नहीं मानेगी। उन्होंने कहा, ‘हम ठीक हैं और शांत हैं। आप हमें सड़कों पर लोगों के साथ देखेंगे। वे हमें कमजोर देखना चाहते हैं, लेकिन हम गरिमा के साथ झंडा उठाएंगे।’

Jan 05, 2026 01:05 pm IST
वेनेजुएला के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस को अमेरिकी मिलिट्री ऑपरेशन में गिरफ्तार कर न्यूयॉर्क ले जाया गया। इसे लेकर, मादुरो के बेटे निकोलस मादुरो गुएरा ने सोशल मीडिया पर ऑडियो मैसेज जारी किया है। इसमें उन्होंने कहा कि इतिहास बताएगा कि गद्दार कौन था। गुएरा ने आंतरिक साजिश की आशंका जताई और कहा, 'इतिहास बताएगा कि गद्दार कौन था और यह इतिहास ही उजागर करेगा। हम देखेंगे।' वह ला गुएरा राज्य के सांसद और सत्तारूढ़ PSUV पार्टी के सदस्य हैं। गुएरा ने समर्थकों से 5 जनवरी को सड़कों पर उतरकर एकजुटता दिखाने की अपील की। उन्होंने बाहरी आक्रमण का सामना करने के लिए राजनीतिक और सैन्य एकता की जरूरत पर जोर दिया।

निकोलस मादुरो के बेटे गुएरा ने कहा कि पार्टी एकजुट रहेगी और हार नहीं मानेगी। उन्होंने अपनी मां की कसम खाते हुए भावुक अंदाज में कहा, 'हम ठीक हैं और शांत हैं। आप हमें सड़कों पर लोगों के साथ देखेंगे। वे हमें कमजोर देखना चाहते हैं, लेकिन हम गरिमा के साथ झंडा उठाएंगे। हमें दुख तो है, गुस्सा तो है, लेकिन वे जीत नहीं पाएंगे। मैं अपनी जान, अपनी मां और सिलिया की कसम खाता हूं।' वेनेजुएला में समर्थक सड़कों पर उतरने भी लगे हैं।

ड्रग तस्करी की साजिश के आरोप

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की कि बड़े पैमाने पर हमले के बाद मादुरो दंपति को काराकास से पकड़ा गया और USS इवो जिमा युद्धपोत के जरिए अमेरिका लाया गया। उन पर नार्को-टेररिज्म और ड्रग तस्करी की साजिश के आरोप हैं, जिनका मुकदमा न्यूयॉर्क की संघीय अदालत में सोमवार को शुरू होने वाला है। यह अभियान अमेरिकी विशेष बलों की ओर से किया गया, जिसमें वेनेजुएला में कई ठिकानों पर हमले भी हुए। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस अभियान की निंदा भी हो रही है और इसे कानून का उल्लंघन बताया जा रहा है।

