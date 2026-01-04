Hindustan Hindi News
'आओ मुझे पकड़ो, कायर'; निकोलस मादुरो ने जो बात तमतमाकर कही, डोनाल्ड ट्रंप ने उसे सच में कर दिया

Jan 04, 2026 02:40 pm ISTNiteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को अमेरिकी सेना ने गिरफ्तार कर लिया है। अगस्त में मादुरो ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को चुनौती देते हुए कहा था कि 'आओ मुझे पकड़ो, कायर।' उन्होंने कहा था कि वे मिराफ्लोरेस पैलेस में उनका इंतजार कर रहे हैं। अमेरिका ने मादुरो की गिरफ्तारी पर इनाम 50 मिलियन डॉलर तक बढ़ा दिया था। अब शनिवार को प्री-डॉन ऑपरेशन में अमेरिकी डेल्टा फोर्स ने काराकास में उनके आवास पर छापा मारकर मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस को पकड़ लिया। यह कार्रवाई 'ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व' नाम से हुई, जिसमें महीनों की प्लानिंग और निगरानी शामिल थी। ट्रंप ने लाइव फीड पर इसे देखा और पूरी कार्रवाई को टीवी शो जैसा बताया।

मादुरो दंपति को न्यूयॉर्क ले जाया गया, जहां उन्हें नार्को-टेररिज्म, भारी मात्रा कोकीन अमेरिका में आयात करने और अवैध हथियार रखने के आरोपों में चार्ज किया गया है। वे ब्रुकलिन के मेट्रोपॉलिटन डिटेंशन सेंटर में बंद हैं। व्हाइट हाउस ने एक्स पर मॉकिंग वीडियो जारी किया, जिसमें मादुरो की पुरानी चुनौतियों और छापे की फुटेज दिखाई गई। अमेरिका ने मादुरो पर ड्रग कार्टेल चलाने और वेनेजुएला के तेल संसाधनों का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है। मादुरो ने इन आरोपों से इनकार किया और कहा कि अमेरिका उनके देश के तेल के लिए ऐसा कर रहा है।

ऑपरेशन की वैधता पर उठे सवाल

इस घटना से वेनेजुएला में राजनीतिक उथल-पुथल मची है। मादुरो की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज देश का नेतृत्व संभाल रही हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस ऑपरेशन की वैधता पर सवाल उठे हैं, लेकिन ट्रंप प्रशासन ने इसे न्याय की जीत बताया। वेनेजुएला में कुछ जगहों पर उत्सव मनाया गया, जबकि समर्थक सड़कों पर उतरे। यह घटना अमेरिका-वेनेजुएला संबंधों में नया मोड़ है और आगे का घटनाक्रम भी दिलचस्प रहने वाला है।

