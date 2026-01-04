दम है तो पकड़कर दिखाओ, निकोलस मादुरो ने ट्रंप को दे डाली थी चुनौती; अब वाइट हाउस ने लिए मजे

संक्षेप: वाइट हाउस ने एक वीडियो शेयर किया है। इसमें देखा जा सकता है कि निकोलस मादुरो भाषण दे रहे हैं और कह रहे हैं कि अमेरिका में दम है तो उन्हें पकड़कर दिखाए। वह अपने आवास में ही मिलेंगे।

वेनेजुएला में शनिवार सुबह अमेरिका ने बिजली की तरह तेज हमला किया और राष्ट्रपति भवन से ही निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को पकड़ लिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक मादुरो और उनकी पत्नी उस समय अपने बेडरूम में थे। अमेरिकी सैनिक उन्हें घसीटते हुए लाए और फिर युद्धपोत में चढ़ा लिया। निकोलस मादुरो ने लगभग आठ महीने पहले डोनाल्ड ट्रंप को जो चुनौती दे डाली थी, उसे ट्रंप ने सच साबित करके दिखा दिया। मादुरो ने कहा था, दम है तो आओ और मुझे पकड़कर दिखाओ। मैं मिराफ्लोर्स (राष्ट्रपति आवास) में ही इंतजार करूंगा। कायर, देर मत करो।'

निकोलस मादुरो की इसी चुनौती को डोनाल्ड ट्रंप ने गंभीरता से ले लिया और शनिवार तड़के हमला करवा दिया। अमेरिका ने मादुरो पर इनाम रखा था। रविवार को वाइट हाउस ने भी सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें वेनेजुएला के राष्ट्रपति को बड़ी -बड़ी बातें करते सुना जा सकता है। साथ ही उनके पकड़े जाने का भी फुटेज लगाया गया है।

मादुरो ने 2.9 करोड़ की आबादी वाले इस देश में असफल तख्तापलट के एक प्रयास, कई सैन्य विद्रोहों, बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शनों और आर्थिक प्रतिबंधों का सामना किया था। देश की बागडोर को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक चौंकाने वाला बयान दिया है कि वेनेजुएला पर अमेरिका नियंत्रण कर लेगा और ऐसा संभवतः मादुरो के सबसे भरोसेमंद सहयोगियों में से एक के साथ मिलकर किया जाए।

वेनेजुएला में राष्ट्रपति की दौड़ में अगली उम्मीदवार और साल 2018 से उपराष्ट्रपति पद संभाल रहीं डेल्सी रोड्रिगेज राष्ट्र की तेल पर निर्भर अर्थव्यवस्था के साथ-साथ इसकी कुख्यात खुफिया सेवा का काम भी देखती हैं। शनिवार को वेनेजुएला के उच्च न्यायालय ने उन्हें राष्ट्रपति का पद अंतरिम रूप से संभालने का आदेश दिया। ट्रंप ने पत्रकारों से रोड्रिगेज के बारे में कहा, ‘वह वेनेजुएला को फिर से महान बनाने के लिए जो कुछ भी आवश्यक समझती हैं, वह करने को तैयार हैं।’

रोड्रिगेज को वेनेजुएला के लोकतंत्र को कमजोर करने में कथित भूमिका के लिए ट्रंप के पहले कार्यकाल के दौरान अमेरिकी प्रतिबंधों का सामना करना पड़ा था। ट्रंप ने कहा कि विपक्षी नेता एवं पिछले साल नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित मारिया कोरिना मचाडो के पास देश चलाने के लिए आवश्यक समर्थन नहीं है। उन्होंने कहा कि रोड्रिगेज ने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ लंबी बातचीत की। ट्रंप के दावे के अनुसार उन्होंने कहा, ‘हम आपकी हर ज़रूरत पूरी करेंगे।’

ट्रंप ने कहा, ‘मुझे लगता है कि वह बहुत ही विनम्र हैं। हम यह जोखिम नहीं उठा सकते कि कोई और वेनेज़ुएला की सत्ता संभाले जो वेनेज़ुएला के लोगों के हितों को ध्यान में न रखे।’ वेनेजुएला के अधिकारी सैन्य अभियान में बच गए और कम से कम फिलहाल तो वे अपने पदों पर काबिज हैं। इस बात का तत्काल कोई संकेत नहीं मिला कि अमेरिका वेनेजुएला की सरकार का संचालन कर रहा है। हालांकि, अदालत के आदेश से पहले रोड्रिगेज ने मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस की तत्काल रिहाई की मांग की तथा अमेरिकी अभियान की निंदा करते हुए इसे संयुक्त राष्ट्र चार्टर का घोर उल्लंघन बताया।

रोड्रिगेज़ ने कहा, ‘इस देश में केवल एक ही राष्ट्रपति हैं, और उनका नाम निकोलस मादुरो है।’ ट्रंप ने संकेत दिया कि संविधान में उल्लिखित सत्ता हस्तांतरण प्रक्रिया के अनुसार, रोड्रिगेज़ पहले ही वेनेजुएला की राष्ट्रपति के रूप में शपथ ले चुकी हैं। लेकिन सरकारी टीवी ने शपथग्रहण समारोह का प्रसारण नहीं किया। रोड्रिगेज़ के टीवी पर प्रसारित भाषण के दौरान, उनके नाम के साथ ‘उपराष्ट्रपति’ ही लिखा गया था। उन्होंने अमेरिका के साथ सहयोग करने का कोई संकेत नहीं दिया। उन्होंने टिप्पणी के लिए किए गए अनुरोध का तुरंत जवाब नहीं दिया।