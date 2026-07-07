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खालिस्तान की हरकतें बर्दाश्त नहीं, पीएम मोदी के दौरे से पहले न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री का बड़ा बयान

Deepak Mishra लाइव हिन्दुस्तान, वेलिंगटन
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न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने सोमवार को खालिस्तान को लेकर बड़ा बयान जारी किया। उन्होंने कहाकि उनकी सरकार आपराधिक व्यवहार बर्दाश्त नहीं करेगी।

खालिस्तान की हरकतें बर्दाश्त नहीं, पीएम मोदी के दौरे से पहले न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री का बड़ा बयान

न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने सोमवार को खालिस्तान को लेकर बड़ा बयान जारी किया। उन्होंने कहाकि उनकी सरकार आपराधिक व्यवहार बर्दाश्त नहीं करेगी। लक्सन ने कहाकि हालांकि हमारे देश में फ्री स्पीच को महत्व दिया जाता है। लेकिन जहां तक हिंसा की बात है, इसको लेकर सख्ती निपटा जाएगा। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री का यह बयान इसलिए भी मायने रखता है क्योंकि जल्द ही पीएम मोदी उनके देश में होंगे। वह, तीन देशों की यात्रा के लिए निकले हुए हैं और इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया के बाद उनका पड़ाव न्यूजीलैंड ही होगा। बता दें कि मार्च 2025 में अपने न्यूजीलैंड के दौरे पर पीएम मोदी ने भारत विरोधी तत्वों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की थी।

भारत के संबंधों पर पड़ेगा असर?
न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से पूछा गया था कि क्या खालिस्तान का मुद्दा, भारत के साथ संबंधों पर असर डालेगा। इस पर उन्होंने कहाकि वह ऐसा नहीं सोचते। सीएनएन-न्यूज-18 के मुताबिक लक्सन ने कहाकि खालिस्तान मुद्दे के चलते भारत में काफी समस्याएं हुई हैं। इसके चलते वहां पर काफी लोगों की जान भी गई है। हम इस बारे में जानते हैं। आगे उन्होंने कहाकि जहां तक हमारी बात है, हम एक ऐसे देश हैं, जहां नियम बहुत स्पष्ट है।

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वैसे तो हम एक लचीले लोकतंत्र वाले हैं, जो फ्री स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को बढ़ावा देते हैं। लेकिन साथ ही हम यह भी उम्मीद करते हैं कि हमारे यहां लोग नियम-कानून का पालन करेंगे। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री ने कहाकि हमारे यहां हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है। हमारी पुलिस इन मामलों को लेकर काफी सतर्क है और उन्हें इन चीजों को मैनेज करना आता है।

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खालिस्तान जनमत संग्रह पर क्या बोले
जब न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री से पूछा गया कि क्या उनका देश खालिस्तान जनमत संग्रह की अनुमति देगा? इस पर प्रधानमंत्री लक्सन ने कहाकि यह काल्पनिक मामला है। कोई भी निर्णय संभावित जोखिमों के पुलिस आकलन पर निर्भर करेगा। उन्होंने कहाकि हमारी पुलिस देखेगी कि इस चीज का क्या जोखिम हो सकता है। लेकिन फिर, जैसा कि मैंने आपसे कहा, इस देश में हमारे पास बहुत स्पष्ट अधिकार और जिम्मेदारियां हैं ...जिम्मेदारी लिए बिना आपके पास सिर्फ अधिकार नहीं है। हम उम्मीद करेंगे कि लोग भी इसका अनुपालन करेंगे। उन्होंने कहा, 2024 में किए गए प्रदर्शन कानून के दायरे में रहे और पुलिस द्वारा बारीकी से इनकी निगरानी की गई।

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गौरतलब है कि पीएम मोदी तीन देशों की यात्रा पर इंडोनेशिया पहुंचे। यहां हवाई अड्डे पर राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने पीएम मोदी का स्वागत किया। इस बात का जिक्र प्रधानमंत्री ने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में भी किया। इंडोनेशिया से मोदी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के निमंत्रण पर मेलबर्न जाएंगे। यात्रा के आखिरी चरण में वह न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के न्योते पर ऑकलैंड पहुंचेंगे।

Deepak Mishra

लेखक के बारे में

Deepak Mishra

मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।

आजमगढ़ के डीएवी डिग्री कॉलेज से इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री विषयों में ग्रेजुएशन के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर डिग्री। इसके बाद अखबारों में नौकरी का सिलसिला शुरू हुआ आज अखबार से। फिर दैनिक जागरण के बाइलिंगुअल अखबार आई नेक्स्ट में वाराणसी में डेस्क पर नौकरी। वहां से सेंट्रल डेस्क कानपुर का सफर और फिर पत्रिका अखबार के इवनिंगर न्यूज टुडे में सेंट्रल डेस्क हेड की जिम्मेदारी। बाद में पत्रिका अखबार के लिए खेल डेस्क पर भी काम करने का मौका मिला। पत्रिका ग्रुप में काम करते हुए 2014 फीफा वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए अवॉर्ड भी मिला।

यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।

जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।

अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।

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