न्यूयॉर्क पुलिस ने रोकी फ्रांस के राष्ट्रपति की कार, इमैनुएल मैक्रों ने सीधे ट्रंप को लगाया फोन और फिर...

Hindustan Hindi News
Hindi Newsविदेश न्यूज़new york police stopped emmanuel macron car french president call to donald trump video viral

UNGA में लंबे भाषण के बाद मैक्रों दूतावास की ओर लौट रहे थे, लेकिन सड़क बंद होने की वजह से उन्हें बीच में ही रुकना पड़ा। न्यूयॉर्क पुलिस ने ट्रंप के काफिले को प्राथमिकता देते हुए उनकी कार को रोक लिया।

Devendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तानTue, 23 Sep 2025 06:15 PM
न्यूयॉर्क शहर में एक दिलचस्प वाकया हुआ, जब फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों की गाड़ी को बीच रोड पर ही पुलिस ने रोक दिया। इस पर मैक्रों ने तुरंत अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को फोन कर लिया। बता दें कि न्यूयॉर्क में 80वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) का सत्र चल रहा था, जिसमें लगभग 200 देशों के राष्ट्राध्यक्ष, सरकारी प्रमुख, मंत्री और हजारों राजनयिक भाग ले रहे हैं। सख्त सुरक्षा व्यवस्था के बीच फ्रांस के राष्ट्रपति के साथ यह रोमांचक घटना घटी।

रिपोर्ट के मुताबिक, UNGA में लंबे भाषण के बाद मैक्रों दूतावास की ओर लौट रहे थे, लेकिन सड़क बंद होने की वजह से उन्हें बीच में ही रुकना पड़ा। न्यूयॉर्क पुलिस ने ट्रंप के काफिले को प्राथमिकता देते हुए उनकी कार को रोक लिया। इसके बाद मैक्रों गाड़ी से बाहर निकले और बैरिकेड्स के बारे में पुलिसकर्मियों से पूछताछ की। पुलिस ने स्पष्ट किया कि राष्ट्रपति ट्रंप का कन्वॉय आ रहा है। इसके बाद मैक्रों मुस्कुराते हुए ट्रंप को फोन किया और रास्ता खोलने की दरख्वास्त की। पूरी घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

फोन पर मैक्रों की आवाज साफ सुनाई दी- आप कैसे हैं? कल्पना कीजिए क्या हो रहा है, मैं सड़क पर खड़ा होकर इंतजार कर रहा हूं, क्योंकि आपके लिए सब कुछ बंद कर दिया गया है। बैरिकेड के पास खड़े होकर उन्होंने हल्के-फुल्के लहजे में ट्रंप से रास्ता साफ करने को कहा। हालांकि, उस वक्त तक ट्रंप का काफिला गुजर चुका था और सड़क केवल पैदल चलने वालों के लिए खुली हुई थी। मैक्रॉन वापस कार में नहीं बैठे, बल्कि पैदल ही आगे की ओर चल पड़े।

इससे पहले मैक्रों ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के मंच पर ऐलान किया कि फ्रांस ने फिलिस्तीन को आधिकारिक तौर पर एक संप्रभु राज्य के रूप में मान्यता प्रदान कर दी है। मैक्रों ने जोर देकर कहा कि अब शांति का दौर शुरू हो चुका है। गाजा में जारी जंग को कोई भी तर्कसंगत नहीं बता सकता। ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, कनाडा और पुर्तगाल के बाद फ्रांस भी अब मान्यता देने वाले देशों की फेहरिस्त में शामिल हो गया है।

