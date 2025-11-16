Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsविदेश न्यूज़New York Mayor Zohran Mamdani steps in against US Starbucks supports workers protest
Starbucks के खिलाफ मैदान में उतरे ममदानी, कर्मचारियों के प्रदर्शन को दिया समर्थन

Starbucks के खिलाफ मैदान में उतरे ममदानी, कर्मचारियों के प्रदर्शन को दिया समर्थन

संक्षेप: न्यूयॉर्क मेयर जोहरान ममदानी ने स्टारबक्स के खिलाफ चल रहे प्रोटेस्ट को अपना समर्थन दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर कर्मचारियों के विरोध प्रदर्शन को सपोर्ट करते हुए सभी अमेरिकियों से स्टारबक्स के प्रोडक्ट्स से दूर रहने का आग्रह किया है।

Sun, 16 Nov 2025 05:28 AMUpendra Thapak लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

न्यूयॉर्क शहर के नवनिर्वाचित मेयर जोहरान ममदानी अब कॉफी कंपनी स्टारबक्स के खिलाफ मैदान में है। एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए उन्होंने कंपनी के हड़ताली कर्मचारियों के प्रति अपना समर्थन व्यक्त कर दिया है। इतना ही नहीं ममदानी ने पूरे अमेरिका के लोगों से इस कॉफी चेन कंपनी के बहिष्कार में शामिल होने का आग्रह भी किया है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

सोशल मीडिया साइट एक्स पर स्टारबक्स कर्मचारी यूनियन के एक पोस्ट को रिपोस्ट करते हुए ममदानी ने कंपनी को जमकर लताड़ लगाई। उन्होंने कहा कि जब तक स्टारबक्स के कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं, तब तक वह इसका कोई प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे। उन्होंने लिखा, "देश भर के स्टारबक्स कर्मचारी गलत लेबर प्रैक्टिस विरोध और नौकरी को एक अनुबंध के तहत लाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ऐसे में जब तक कर्मचारी हड़ताल पर हैं, मैं कोई स्टारबक्स नहीं खरीदूँगा और मैं आपसे भी इसमें शामिल होने का अनुरोध करता हूँ। साथ मिलकर, हम एक शक्तिशाली संदेश दे सकते हैं कि कोई अनुबंध नहीं, तो कोई कॉफी नहीं।"

आपको बता दें, ममदानी ने जिस पोस्ट को शेयर किया है। उसमें स्टारबक्स वर्कर्स यूनाइटेड ने ऐलान किया था कि वह 13 नवंबर से हड़ताल पर जा रहे हैं। यह कंपनी के इतिहास की सबसे बड़ी और सबसे बड़ी लड़ाई होगी। यूनियन ने अपने ग्राहकों से भी आग्रह किया था कि जब तक मैनेजमेंट बातचीत की टेबल पर नहीं आ जाता, तब तक वह स्टारबक्स से दूरी बनाकर रखें।

गौरतलब है कि यूनियन के प्रतिनिधित्व वाले लगभग 10,000 कर्मचारी इस हड़ताल में भाग ले रहे हैं। गुरुवार को 65 स्टोर्स के 1,000 से ज्यादा कर्मचारियों ने जानबूझकर इस हड़ताल को स्टारबक्स के सबसे व्यस्त प्रचार कार्यक्रमों में से एक रेड कप डे के दिन किया। इस हड़ताल से पूरे अमेरिका में कम से कम 45 शहरों की दुकानों के प्रभावित होने की आशंका है।

दूसरी तरफ ममदानी के लिए, स्टारबक्स का बहिष्कार उनके मेयर पद जीतने से बहुत पहले किए गए उनके वादे का तरीका है। इससे पहले अक्तूबर में वह मैनहट्टन स्टारबक्स के बाहर हड़ताली कर्मचारियों के साथ शामिल हुए और बेहतर वेतन सुरक्षित घंटे और बेहतर कार्य स्थितियों की मांग की।

स्टारबक्स सीईओ ब्रायन निकोल की पिछले साल बताई गई 96 मिलियन डॉलर की कमाई की आलोचना करते हुए, ममदानी ने तर्क दिया कि कर्मचारी केवल सम्मानपूर्वक जीवन जीने के लिए आवश्यक "न्यूनतम" राशि की मांग कर रहे थे।

Upendra Thapak

लेखक के बारे में

Upendra Thapak
उपेन्द्र पिछले कुछ समय से लाइव हिन्दुस्तान के साथ बतौर ट्रेनी कंटेंट प्रोड्यूसर जुड़े हुए हैं। पत्रकारिता की पढ़ाई भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली (2023-24 बैच) से पूरी की है। इससे पहले भोपाल के बरकतउल्ला विश्वविद्यालय से अपना ग्रैजुएशन पूरा किया। मूल रूप से मध्यप्रदेश के भिंड जिले के रहने वाले हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों, राजनीति के साथ-साथ खेलों में भी दिलचस्पी रखते हैं। और पढ़ें
International News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।