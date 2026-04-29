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ईरान और अमेरिका के बीच नया वॉर, 2000 से अधिक US सैनिकों का डेटा लीक; पेंटागन अलर्ट

Apr 29, 2026 11:32 pm ISTDevendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तान
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साइबर ग्रुप हंडाला ने मंगलवार को दावा किया है कि उसने फारस की खाड़ी में तैनात अमेरिकी मरीन सैनिकों की संवेदनशील निजी जानकारी चुराकर सार्वजनिक कर दी है। समूह ने अपने टेलीग्राम चैनल पर 2379 सैनिकों के नाम और अन्य पहचान संबंधी जानकारी पोस्ट कर दी।

ईरान और अमेरिका के बीच नया वॉर, 2000 से अधिक US सैनिकों का डेटा लीक; पेंटागन अलर्ट

ईरान अमेरिका के बीच भले ही सीजफायर है,लेकिन दोनों देशों के बीच नया वॉर शुरू हो गया है। खबर है कि ईरान से जुड़े एक साइबर ग्रुप ने 2000 से अधिक अमेरिकी सैनिकों के घर के पते लीक कर दिए हैं। रिपोर्ट के अनुसार, साइबर ग्रुप 'हंडाला' ने मंगलवार को दावा किया है कि उसने फारस की खाड़ी में तैनात अमेरिकी मरीन सैनिकों की संवेदनशील निजी जानकारी चुराकर सार्वजनिक कर दी है। समूह ने अपने टेलीग्राम चैनल पर 2379 सैनिकों के नाम और अन्य पहचान संबंधी जानकारी पोस्ट कर दी।

वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के अनुसार, हैकर्स ने इस लीक को अपनी क्षमता' का प्रमाण बताते हुए टेलीग्राम पर शेयर किया है। समूह ने दावा किया कि उसके पास सैनिकों के पारिवारिक, घर के पते, दैनिक दिनचर्या और अन्य जानकारी उपलब्ध है। उसने आगे और खुलासे करने के संकेत भी दिए हैं। इराक स्थित शफाक न्यूज ने बताया कि क्षेत्र में तैनात अमेरिकी सैन्यकर्मियों को व्हाट्सएप पर धमकी भरे संदेश भेजे गए, जिनमें चेतावनी दी गई कि उनकी निगरानी की जा रही है और उन्हें निशाना बनाया जा सकता है।

पेंटागन ने शुरू की जांच

वहीं सौनिकों के नाम और पत्ते लीक होने का मामला सामने आने के बाद अमेरिकी रक्षा मंत्रालय (पेंटागन) में हड़कंप मचा गया है। अधिकारियों ने तुरंत सुरक्षा उल्लंघन की जांच शुरू कर दी है और सैन्य कर्मियों की सुरक्षा पर पड़ने वाले संभावित प्रभावों का आकलन शुरू कर दिया है। बताया जा रहा है कि जांचकर्ता इस बात पर विशेष ध्यान दे रहे हैं कि डेटा कैसे चुराया गया और क्या कोई अन्य सिस्टम भी प्रभावित हुए हैं।

हंडाला ने एफबीआई निदेशक को भी किया था टारगेट

बता दें कि इसी ग्रुप ने पिछले महीने अमेरिकी एफबीआई निदेशक काश पटेल के निजी ईमेल अकाउंट में सेंध लगाने का दावा किया था। समूह ने पटेल की तस्वीरें और कथित बायोडाटा सार्वजनिक किए थे। हंडाला हैक टीम ने अपनी वेबसाइट पर पटेल का नाम 'सफलतापूर्वक हैक किए गए पीड़ितों' की सूची में शामिल करने की घोषणा की थी। इस घटना के बाद भी हड़कंप मच गया था।

अमेरिका-ईरान तनाव के बीच हुआ हमला

बता दें कि यह साइबर अटैक अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के दौरान हुआ है। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा था कि ईरान ने उनसे संपर्क साधा है। ट्रंप ने दावा किया कि ईरान 'पतन की स्थिति' में है और होर्मुज स्ट्रेट को जल्द खोलने की अपील कर रहा है। ट्रंप ने एक अन्य पोस्ट में कहा था कि ईरान अपनी हरकतें सुधार नहीं पा रहा है। उन्हें परमाणु-रहित समझौते पर हस्ताक्षर करना नहीं आता। उन्हें जल्द अक्ल आ जानी चाहिए।

Devendra Kasyap

लेखक के बारे में

Devendra Kasyap

देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।

देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।

मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।

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