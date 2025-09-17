भारत के लिए खुलेगा यूरोप का द्वार, EU का बड़ा ऐलान; 2025 के अंत तक FTA

यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने कहा कि यूरोप पहले से ही भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है और हम इस वर्ष के अंत तक अपने मुक्त व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

यूरोपीय संघ (EU) ने भारत के साथ द्विपक्षीय संबंधों को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए एक नया रणनीतिक एजेंडा प्रस्तावित किया है। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने कहा कि यूरोप पहले से ही भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है और हम इस वर्ष के अंत तक अपने मुक्त व्यापार समझौते (FTA) को अंतिम रूप देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। यूरोप व्यापार के लिए खुला है। हम भारत के साथ अपने साझा भविष्य में निवेश करने के लिए तैयार हैं।

उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने और क्या कहा इस अवसर पर उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने कहा कि अब समय आ गया है कि विश्वसनीय साझेदारों पर ध्यान केंद्रित किया जाए और साझा हितों तथा समान मूल्यों से प्रेरित साझेदारियों को दोगुना किया जाए। अपनी नई ईयू-भारत रणनीति के साथ, हम अपने संबंधों को अगले स्तर तक ले जा रहे हैं।

उन्होंने आगे कहा कि 2024-2029 के लिए अपने राजनीतिक दिशानिर्देशों में घोषित इस पहल का उद्देश्य द्विपक्षीय सहयोग को गहरा, व्यापक और बेहतर ढंग से समन्वित करना है, जिससे दोनों भागीदारों के लिए समृद्धि और सुरक्षा बढ़े तथा प्रमुख वैश्विक चुनौतियों से निपटने में मदद मिले।

रक्षा क्षेत्र में हम अपने औद्योगिक सहयोग को और गहरा कर रहे हैं। यूरोप पहले से ही भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, और हम वर्ष के अंत तक अपने मुक्त व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। यूरोप व्यापार के लिए खुला है। और हम भारत के साथ अपने साझा भविष्य में निवेश करने के लिए तैयार हैं।