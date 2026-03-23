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मोबाइल हो या लैपटॉप, अब पासवर्ड देने से नहीं कर सकते हैं इनकार; कहां लागू हुआ यह नियम

Mar 23, 2026 03:27 pm ISTNiteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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अब जांचकर्ता किसी व्यक्ति से इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों तक पहुंच के लिए आवश्यक कोई भी पासवर्ड मांग सकते हैं, अगर उन्हें लगता है कि उसमें सबूत मौजूद हैं। पहले पासवर्ड न देने को पुलिस में बाधा डालने का अपराध नहीं माना जाता था।

मोबाइल हो या लैपटॉप, अब पासवर्ड देने से नहीं कर सकते हैं इनकार; कहां लागू हुआ यह नियम

हांगकांग में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत अब नए नियम लागू हो गए हैं। इसके तहत, जांच के दौरान पुलिस को फोन या कंप्यूटर का पासवर्ड देने से इनकार करने पर एक साल की जेल और 1 लाख हांगकांग डॉलर (12 लाख रुपये से अधिक) तक का जुर्माना हो सकता है। ये बदलाव सोमवार से प्रभावी हो गए हैं। बीजिंग की ओर से 2020 में लगाए गए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून को लागू करने की प्रक्रिया में यह कदम उठाया गया। यह कानून 2019 के बड़े पैमाने पर हुए प्रजातंत्र समर्थक प्रदर्शनों के बाद लागू किया गया था, जो कभी-कभी हिंसक भी हो गए थे।

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अब जांचकर्ता किसी व्यक्ति से इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों तक पहुंच के लिए आवश्यक कोई भी पासवर्ड मांग सकते हैं, अगर उन्हें लगता है कि उसमें सबूत मौजूद हैं। पहले पासवर्ड न देने को पुलिस में बाधा डालने का अपराध नहीं माना जाता था। ये नए नियम राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डालने वाली गतिविधियों की जांच से जुड़े मामलों पर लागू होते हैं। इसमें जांच के दायरे में आने वाले व्यक्ति, डिवाइस के मालिक या कब्जेदार, उपकरण तक पहुंच का व्यक्ति और पासवर्ड जानने वाला कोई भी शामिल हो सकता है।

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आखिर क्यों पड़ी जरूरत

मुख्य कार्यकारी अधिकारी जॉन ली ने शहर की राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग के साथ मिलकर ये संशोधन तैयार किए हैं। सरकार के प्रवक्ता ने कहा कि ये बदलाव राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावी ढंग से रोकने, दबाने और दंडित करने के लिए हैं। साथ ही, व्यक्तियों और संगठनों के वैध अधिकारों और हितों की भी पर्याप्त सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। इससे जांच प्रक्रिया को मजबूत बनाने और राष्ट्रीय सुरक्षा के जोखिमों को तुरंत कम करने में मदद मिलेगी।

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हांगकांग में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून पहले से ही सख्त है। 2020 में बीजिंग की ओर से थोपा गया यह कानून अलगाववाद, उलटफेर, आतंकवाद और विदेशी साजिश जैसे अपराधों को दंडित करता है। इसके अलावा 2024 में हांगकांग ने अपना घरेलू सुरक्षा कानून भी लागू किया, जो बीजिंग के कानून को पूरक बनाता है। इन कानूनों के तहत कई प्रजातंत्र समर्थक कार्यकर्ताओं, पत्रकारों और राजनेताओं को गिरफ्तार किया गया है, जिससे शहर की स्वायत्तता और अभिव्यक्ति की आजादी पर सवाल उठे हैं। नए पासवर्ड नियम जांच एजेंसियों को डिजिटल सबूतों तक आसानी से पहुंच प्रदान करेंगे, लेकिन आलोचकों का मानना है कि यह निजता के अधिकारों का उल्लंघन कर सकता है।

Niteesh Kumar

लेखक के बारे में

Niteesh Kumar
नीतीश 7 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024 की कवरेज कर चुके हैं। पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से ग्रैजुएशन किया। मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। और पढ़ें
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