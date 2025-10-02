अमेरिका में तेजी बढ़ रहा कोरोना का नया XFG वैरिएंट, जानें 'स्ट्रेटस' के लक्षण और उपाय

कोविड-19 महामारी ने हाल के वर्षों में वैश्विक स्तर पर व्यापक तबाही मचाई थी। समय के साथ टीकाकरण और उपचार ने स्थिति में कुछ राहत प्रदान की, लेकिन वायरस का बदलता स्वरूप अभी भी चिंता का विषय बना हुआ है। अब कोरोना का नया XFG वैरिएंट सामने आया है, जिसे 'स्ट्रेटस' भी कहा जा रहा है। इससे लोगों में डर का माहौल है। अमेरिका में कोरोना के नए वैरिएंट के कई मामले सामने आए हैं। अमेरिका में यह ऐसे समय में आया है जब सर्दी जुकाम के मामले सबसे अधिक सामने आते हैं।