अमेरिका में तेजी बढ़ रहा कोरोना का नया XFG वैरिएंट, जानें 'स्ट्रेटस' के लक्षण और उपाय

कोरोना का नया XFG वैरिएंट सामने आया है, जिसे 'स्ट्रेटस' भी कहा जा रहा है। इससे लोगों में डर का माहौल है। अमेरिका में कोरोना के नए वैरिएंट के कई मामले सामने आए हैं। अमेरिका में यह ऐसे समय में आया है जब सर्दी जुकाम के मामले सबसे अधिक सामने आता है।

Devendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तानThu, 2 Oct 2025 11:00 PM
कोविड-19 महामारी ने हाल के वर्षों में वैश्विक स्तर पर व्यापक तबाही मचाई थी। समय के साथ टीकाकरण और उपचार ने स्थिति में कुछ राहत प्रदान की, लेकिन वायरस का बदलता स्वरूप अभी भी चिंता का विषय बना हुआ है। अब कोरोना का नया XFG वैरिएंट सामने आया है, जिसे 'स्ट्रेटस' भी कहा जा रहा है। इससे लोगों में डर का माहौल है। अमेरिका में कोरोना के नए वैरिएंट के कई मामले सामने आए हैं। अमेरिका में यह ऐसे समय में आया है जब सर्दी जुकाम के मामले सबसे अधिक सामने आते हैं।

अमेरिकी रोग नियंत्रण एवं रोकथाम केंद्र (सीडीसी) ने 20 सितंबर 2025 तक कोविड गतिविधि को 'मध्यम' स्तर का मूल्यांकन किया था, लेकिन नेवाडा, यूटा, कनेक्टिकट और डेलावेयर सहित 19 राज्यों में वायरस के 'उच्च' या 'बहुत उच्च' स्तर की रिपोर्टें आ रही हैं। स्ट्रेटस, जनवरी 2025 में दक्षिण-पूर्व एशिया में पहली बार देखा गया था और अब अमेरिका तक फैल चुका है। जून 2025 तक यह 38 देशों में पहुंच गया था, जिसके बाद विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने इसे 'निगरानी योग्य वैरिएंट' का दर्जा दिया।

स्ट्रेटस के प्रमुख लक्षण

  • सांस लेने में कठिनाई या छाती में जकड़न
  • गले में खराश या दर्द का अनुभव
  • सिरदर्द और शरीर दर्द
  • पेट संबंधी विकार या भूख में कमी
  • मतली या उल्टी का एहसास
  • दिमागी थकान और एकाग्रता में कमी
  • स्वाद या गंध की हानि

बचवा के उपाय

  • चिकित्सक की सलाह पर एंटीवायरल दवाओं का सेवन करें
  • प्रारंभिक लक्षणों के लिए घरेलू उपचार अपनाएं, जैसे गर्म पानी पीना, भाप लेना या हल्दी वाला दूध पीना, जो तत्काल आराम प्रदान कर सकते हैं।
  • बुखार या दर्द के लिए सामान्य दवाएं लें, लेकिन डॉक्टर से परामर्श के बिना कोई औषधि न ग्रहण करें।
  • पर्याप्त विश्राम और पौष्टिक आहार से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाएं।

