कोरोना का नया वैरिएंट मिला, कितना खतरनाक; क्या वैक्सीन होगी बेअसर?
कोरोना का एक नया वैरिएंट पाया गया है। इस वैरिएंट का नाम है पीजे 2.1. यह वैरिएंट सबसे पहले मई 2026 में कनाडा के ओंटारियो में मिला था। इसके बाद इसे कई देशों में पाया गया है।
कोरोना का एक नया वैरिएंट पाया गया है। इस वैरिएंट का नाम है पीजे 2.1. यह वैरिएंट सबसे पहले मई 2026 में कनाडा के ओंटारियो में मिला था। इसके बाद इसे कई देशों में पाया गया है। उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया और ओशेनिया के कुछ हिस्सों में यह वैरिएंट तेजी से फैल रहा है। विशेषज्ञों की चिंता, इसके ह्यूमन सेल्स में घुसने और एंटीबॉडीज पर इसके रिएक्शन को लेकर है।
अक्टूबर 2026 में इससे जुड़ी रिसर्च जर्नल ऑफ इन्फेक्शन में प्रकाशित हुई थी। इसके शुरुआती निष्कर्ष बताते हैं कि पीजे.2.1 में एस2 से जुड़ने की क्षमता बढ़ी हो सकती है, जो रिसेप्टर कोरोनावायरस को मानव कोशिकाओं में प्रवेश करने में मदद करता है। हालांकि, इस शोध में अधिकांश अन्य वेरिएंट्स की तुलना में वैक्सीन-निर्मित एंटीबॉडीज के प्रति ज्यादा प्रतिरोध का सबूत नहीं मिला। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने यह बताया है कि कोविड-19 के लक्षण फ्लू और अन्य श्वसन संक्रमणों के लक्षणों से मिल सकते हैं। इससे केवल लक्षणों के आधार पर बीमारी का कारण पहचानना मुश्किल हो जाता है।
रिसर्च में क्या पता चला
पीजे.2.1 सार्स-कोव-2 से जुड़ा हुआ है। यही वो वायरस है जो कोविड-19 की वजह बनता है। शोधकर्ताओं ने इसे साल्टेशन वेरिएंट के रूप में बताया है, एक ऐसा शब्द जो उस वायरस के लिए इस्तेमाल होता है जो धीरे-धीरे उत्परिवर्तन हासिल करने की बजाय अपेक्षाकृत अधिक संख्या में जीन परिवर्तन के साथ उभरता है। अक्टूबर 2026 में जॉर्नल ऑफ इंफेक्शन में प्रकाशित मार्कस हॉफमैन और उनके सहयोगियों के शोध के अनुसार, पीजे.2.1 की उत्पत्ति एमसी.10.1.7 से हुई, जो जेएन.1 से जुड़ा हुआ है। यह मई 2025 तक फैली हुई थी।
हो रही है जांच
इससे जुड़ी जांच वेरिएंट का स्पाइक प्रोटीन है। यह संरचना है जो सार्स-कोव-2 मानव कोशिकाओं से जुड़ता है। पीजे.2.1 में इस प्रोटीन में कई बदलाव हैं। यह वायरस के एस2 रिसेप्टर के साथ इंटरैक्शन को प्रभावित कर सकते हैं। एस2 मानव कोशिकाओं की सतह पर पाया जाता है और कोरोनावायरस के लिए एक एंट्री पॉइंट का काम करता है। शोधकर्ताओं ने यह देखा कि पीजे.2.1 के स्पाइक प्रोटीन में बदलाव इस रिसेप्टर के साथ संबंध कैसे प्रभावित करते हैं।
लेखक के बारे मेंDeepak Mishra
मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।
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