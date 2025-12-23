एपस्टीन फाइलों की नई खेप जारी, ट्रंप ने जेफरी के साथ 8 बार भरी उड़ान; और भी बहुत कुछ

संक्षेप: डॉक्युमेंट्स में एक अहम ईमेल शामिल है, जो 7 जनवरी 2020 का है। इसमें कहा गया है कि डोनाल्ड ट्रंप एपस्टीन के निजी जेट पर पहले रिपोर्ट की गई संख्या से कहीं अधिक बार यात्रा कर चुके हैं। ईमेल के भेजने और पाने वाले के नाम छिपाए गए हैं।

अमेरिकी न्याय विभाग ने यौन अपराधी जेफरी एपस्टीन से जुड़ी जांच की नई खेप के दस्तावेज जारी किए है। इन 11,000 से अधिक फाइलों में लगभग 29,000 पेज और दर्जनों वीडियो क्लिप शामिल हैं, जिनमें कुछ जेल के अंदर फिल्माए गए हैं। इन डॉक्युमेंट्स में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का नाम एपस्टीन के प्राइवेट जेट की फ्लाइट रिकॉर्ड में आया है। हालांकि, अधिकारियों ने ट्रंप पर किसी आपराधिक संलिप्तता का आरोप नहीं लगाया है। एपस्टीन की 2019 में न्यूयॉर्क जेल में मौत हो गई थी, जो आत्महत्या मानी जाती है।

डॉक्युमेंट्स में एक अहम ईमेल शामिल है, जो 7 जनवरी 2020 का है। इसमें कहा गया है कि डोनाल्ड ट्रंप एपस्टीन के निजी जेट पर पहले रिपोर्ट की गई संख्या से कहीं अधिक बार यात्रा कर चुके हैं। ईमेल के भेजने और पाने वाले के नाम छिपाए गए हैं, लेकिन यह न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले के एक सहायक अमेरिकी अटॉर्नी से जुड़ा है। ईमेल के अनुसार, 1993 से 1996 के बीच ट्रंप कम से कम 8 फ्लाइट्स में यात्री थे, जिनमें चार उड़ानों में घिस्लीन मैक्सवेल भी मौजूद थीं। ट्रंप कभी-कभी अपनी तत्कालीन पत्नी मार्ला मेपल्स, बेटी टिफनी और बेटे एरिक के साथ यात्रा करते थे।