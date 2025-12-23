Hindustan Hindi News
एपस्टीन फाइलों की नई खेप जारी, ट्रंप ने जेफरी के साथ 8 बार भरी उड़ान; और भी बहुत कुछ

Dec 23, 2025 06:53 pm ISTNiteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
अमेरिकी न्याय विभाग ने यौन अपराधी जेफरी एपस्टीन से जुड़ी जांच की नई खेप के दस्तावेज जारी किए है। इन 11,000 से अधिक फाइलों में लगभग 29,000 पेज और दर्जनों वीडियो क्लिप शामिल हैं, जिनमें कुछ जेल के अंदर फिल्माए गए हैं। इन डॉक्युमेंट्स में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का नाम एपस्टीन के प्राइवेट जेट की फ्लाइट रिकॉर्ड में आया है। हालांकि, अधिकारियों ने ट्रंप पर किसी आपराधिक संलिप्तता का आरोप नहीं लगाया है। एपस्टीन की 2019 में न्यूयॉर्क जेल में मौत हो गई थी, जो आत्महत्या मानी जाती है।

डॉक्युमेंट्स में एक अहम ईमेल शामिल है, जो 7 जनवरी 2020 का है। इसमें कहा गया है कि डोनाल्ड ट्रंप एपस्टीन के निजी जेट पर पहले रिपोर्ट की गई संख्या से कहीं अधिक बार यात्रा कर चुके हैं। ईमेल के भेजने और पाने वाले के नाम छिपाए गए हैं, लेकिन यह न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले के एक सहायक अमेरिकी अटॉर्नी से जुड़ा है। ईमेल के अनुसार, 1993 से 1996 के बीच ट्रंप कम से कम 8 फ्लाइट्स में यात्री थे, जिनमें चार उड़ानों में घिस्लीन मैक्सवेल भी मौजूद थीं। ट्रंप कभी-कभी अपनी तत्कालीन पत्नी मार्ला मेपल्स, बेटी टिफनी और बेटे एरिक के साथ यात्रा करते थे।

नई फाइलों में किस तरह के खुलासे

साल 1993 की एक उड़ान में केवल ट्रंप और एपस्टीन ही यात्री थे। दूसरी फ्लाइट में सिर्फ एपस्टीन, ट्रंप और 20 वर्षीय एक व्यक्ति शामिल थे। दो अन्य उड़ानों में महिलाएं यात्रा कर रही थीं, जो मैक्सवेल मामले में संभावित गवाह हो सकती थीं। मालूम हो कि राष्ट्रपति ट्रंप ने हमेशा एपस्टीन के अपराधों में शामिल होने से इनकार किया है। उनका कहना है कि 2004 के आसपास उनका रिश्ता खत्म हो गया था। एपस्टीन फाइल्स को ट्रंप प्रशासन की ओर से पारित कानून के तहत रिलीज किया जा रहा है। हालांकि, कई दस्तावेज बीना नाम के साथ जारी किए गए हैं, जिस पर आलोचना हो रही है।

