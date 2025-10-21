Hindustan Hindi News
कभी भी भारतीयों पर भरोसा मत करो; ट्रंप के 'खास' के बयान पर अमेरिका में भूचाल, रद्द होगा नामांकन?

संक्षेप: इंग्रासिया ने एक पुराने ट्वीट में भारतीयों को अविश्वसनीय बताते हुए कहा था कि कभी किसी भारतीय पर भरोसा मत करना। साथ ही उनके सोशल मीडिया पर नाजी विचारधारा से जुड़े पोस्ट भी मिले हैं, जिनमें एडोल्फ हिटलर की तारीफ और यहूदियों के खिलाफ जहर भरी टिप्पणियां शामिल हैं।

Tue, 21 Oct 2025 03:12 PMDevendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तान
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पॉल इंग्रासिया को वाइट हाउस के विशेष सलाहकार कार्यालय का प्रमुख बनाने का ऐलान किया है। लेकिन इंग्रासिया के कथित नस्लवादी विचारों और नाजी समर्थन वाली टिप्पणियों ने अमेरिकी सीनेट में बवाल खड़ा कर दिया है। उनके पुराने सोशल मीडिया पोस्ट्स और बयानों में भारतीयों के प्रति घृणा भरी भाषा का खुलासा हुआ है, जिससे सीनेट में उनके खिलाफ सख्त कदम उठाने की संभावना मजबूत हो गई है। रिपोर्ट्स के अनुसार, इंग्रासिया ने एक पुराने ट्वीट में भारतीयों को 'अविश्वसनीय' बताते हुए कहा था कि कभी किसी भारतीय पर भरोसा मत करना। साथ ही, उनके सोशल मीडिया पर नाजी विचारधारा से जुड़े पोस्ट भी मिले हैं, जिनमें एडोल्फ हिटलर की तारीफ और यहूदियों के खिलाफ जहर भरी टिप्पणियां शामिल हैं।

कभी भी भारतीय पर विश्वास न करें

पोलिटिको की खबरों के मुताबिक, इस रिपब्लिकन वकील और राजनीतिक कमेंटेटर ने यंग रिपब्लिकन्स टेलीग्राम ग्रुप और निजी टेक्स्ट चैट्स में कई आपत्तिजनक मैसेज शेयर किए थे। इनमें 2024 का एक मैसेज भी था, जिसमें इंग्रासिया ने चेतावनी दी थी कि कभी किसी चीनी या भारतीयों पर विश्वास न करें, और स्पष्ट रूप से तत्कालीन राष्ट्रपति उम्मीदवार विवेक रामास्वामी का नाम लिया गया था। एक और चौट में उन्होंने मार्टिन लूथर किंग जूनियर की तुलना जॉर्ज फ्लॉयड से की, उन्हें '1960 के दशक का जॉर्ज फ्लॉयड' करार दिया और सुझाव दिया कि उनकी छुट्टी समाप्त हो जानी चाहिए तथा उन्हें नर्क के सातवें दरवाजे पर ठुकरा दिया जाना चाहिए।

इंग्रासिया ने आगे कहा कि कोई मेलानिन-आधारित छुट्टियां नहीं... क्वांजा से लेकर एमएलके जूनियर डे, ब्लैक हिस्ट्री मंथ से जूनटीन्थ तक। सभी को जड़ से मिटा देना चाहिए। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि एक अलग बहस में उन्होंने कबूल किया कि कभी-कभी मुझमें नाजी प्रवृत्ति आ जाती हैं, मैं इसे मानता हूं। इसके बाद ग्रुप में शामिल अन्य सदस्यों ने आपत्ति जताई थी।

राजनीतिक पार्टियों में गुस्सा

इन मैसेजों के सार्वजनिक होने से सभी राजनीतिक पार्टियों में गुस्सा भड़क उठा है। फ्लोरिडा के रिपब्लिकन सीनेटर रिक स्कॉट उन पहले नेताओं में शामिल थे जिन्होंने नामित व्यक्ति की कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि मैं उनका साथ नहीं दे रहा। मैं कल्पना भी नहीं कर सकता कि इस देश में कोई यहूदी-विरोधी कैसे हो सकता है। यह बिल्कुल गलत है। नामांकन की जांच वाली सीनेट कमिटी के सदस्य विस्कॉन्सिन के सीनेटर रॉन जॉनसन ने भी कथित रूप से इंग्रासिया का नाम वापस लेने की मांग की है। उधर, सीनेटर रैंड पॉल के ऑफिस ने सभी टिप्पणियां वाइट हाउस को सौंप दी हैं, लेकिन वाइट हाउस की ओर से अब तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है।

कौन हैं पॉल इंग्रासिया?

1995 में पैदा हुए 30 साल के पॉल इंग्रासिया एक वकील और राजनीतिक विश्लेषक हैं। वर्तमान में वाइट हाउस में होमलैंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के लिंक अधिकारी के तौर पर सेवा दे रहे हैं। कॉर्नेल लॉ स्कूल से ग्रेजुएट इंग्रासिया ने ट्रंप के पहले टर्म में वाइट हाउस में इंटर्नशिप की थी और खुद को 'राष्ट्रपति ट्रंप का चहेता लेखक' कहते हैं। उनका सबस्टैक न्यूजलेटर ( जिसे कथित तौर पर ट्रंप अप्रैल 2024 से फॉलो कर रहे हैं) राजनीतिक राय व्यक्त करने का मुख्य प्लेटफॉर्म रहा है।

हालांकि, उनका करियर शुरू से ही विवादों में लिपटा हुआ है। उनकी सीनेट सुनवाई, जो पहले जुलाई में तय थी, एंड्र्यू टेट और निक फ्यूएंट्स जैसे चरम दक्षिणपंथी नेताओं से उनके कनेक्शन्स की जांच के कारण टाल दी गई थी। इसके अलावा, इंग्रासिया पर पहले एक महिला ने यौन उत्पीड़न का इल्जाम लगाया था। महिला ने आरोप लगाया था कि एक ट्रिप के दौरान उन्होंने उसकी बुकिंग कैंसल कर दी ताकि उसे अपने रूम में शेयर करने पर मजबूर कर सकें। हालांकि बाद में यह आरोप वापस ले लिया गया था।

