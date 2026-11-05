नेतन्याहू ने विपक्ष को दिखाया इस्लामिक कट्टरपंथ का डर, बोले- यहूदी पहचान खत्म करने की साजिश
बेंजामिन नेतन्याहू ने विपक्षी नेताओं पर अरब पार्टियों के समर्थन से सरकार बनाने की कोशिश करने का आरोप लगाया। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अरब पार्टियों के सहयोग से बनाई गई सरकार राष्ट्रीय हित के फैसले नहीं ले पाएगी। इससे देश की यहूदी पहचान पर खतरा आ जाएगा।
इजरायल में चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद सत्ता पर कौन काबिज होगा। इसके लिए बहस लगातार जारी है। सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले बेंजामिन नेतन्याहू एक बार फिर अपनी सत्ता बचाने की कोशिश में लगे हुए हैं। इसके लिए उन्होंने विपक्षी यहूदी पार्टियों को एक साथ सत्ता बनाने का ऑफर दे दिया है। हालांकि, वहां से सकारात्मक संदेश न मिलने के बाद नेतन्याहू ने कट्टरपंथी इस्लाम को इजरायल के अस्तित्व के लिए खतरा करार दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्षी पार्टियां अरब पार्टियों के साथ मिलकर सत्ता बनाना चाहती हैं। यह इजरायल के अस्तित्व के लिए खतरा होगा।
इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने इस चेतावनी के साथ ही विपक्षी नेताओं को एक बार फिर से लिकुड पार्टी के नेतृत्व में यहूदी सरकार बनाने का आह्वान किया। उन्होंने जोर देकर कहा कि यहूदी पहचान के लिए यह कदम जरूरी है। सोशल मीडिया साइट एक्स पर अपनी बात रखते हुए नेतन्याहू ने कहा, "इजरायल को बाहर और भीतर से खतरों का सामना करना पड़ रहा है।" नेतन्याहू ने इजरायल की अरब पार्टियों के ऊपर इस्लामिक कट्टरपंथ और आतंकवादियों का समर्थन करने का आरोप लगाया। उन्होंने लिखा, "चरमपंथी इस्लाम आज यूरोप के देशों को भीतर से तोड़ रहा है। यही चुनौती हमारे लिए भी खतरा है। यह खतरा बाहर से ईरान और उसके सहयोगियों के जरिए, और भीतर से आतंकवाद का समर्थन करने वाली इस्लामी पार्टियों के जरिए आ रहा है।"
अरब पार्टियां इजरायल की यहूदी पहचान को खत्म करना चाहती हैं- नेतन्याहू
बेंजामिन नेतन्याहू ने इजरायल की अरब पार्टियों के ऊपर यहूदी पहचान को खत्म करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि यह पार्टियां देश के आत्मरक्षा की क्षमता को कमजोर करना चाहती हैं। उन्होंने विपक्षी पार्टियों पर निशाना साधते हुए कहा कि ऐसी पार्टियों पर निर्भर होकर कोई इजरायल का प्रधानमंत्री बनता है, तो वह देश की चुनौतियों से प्रभावी ढंग से नहीं निपट पाएगा।
नेतन्याहू ने जोर देकर कहा कि अगर अरब पार्टियां सत्ता में आती हैं, तो वह इजरायल को भीतर से कमजोर करने की कोशिश करेंगी। उन्होंने आरोप लगाया कि अरब पार्टियां इजरायली जेलों में बंद इस्लामिक कट्टरपंथियों के प्रति सहानुभूति रखती हैं।
इजरायल में यहूदी सरकार बनाने का आह्वान- नेतन्याहू
लंबे समय से इजरायल की सत्ता संभालने वाले इजरायल के प्रधानमंत्री ने इस बार सभी यहूदी पार्टियों से साथ आकर सत्ता में भागीदारी करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि इस सरकार में वह सभी यहूदी पार्टियां शामिल हो सकती हैं, जो इजरायल के राष्ट्रीय हित को सर्वप्रथम रखने के बारे में सोचती हैं। उन्होंने लेफ्ट पार्टियों को निशाने पर लेते हुए कहा कि यह पार्टियां ऐसी अल्पसंख्यक सरकार बनाने की कोशिश कर रही हैं, जो अरब पार्टियों पर निर्भर हो। वे पार्टियां जो आतंकवाद की समर्थक हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि ये नेता राष्ट्रीय हितों के बजाय अपने राजनीतिक स्वार्थों को प्राथमिकता दे रहे हैं।
बता दें, नेतन्याहू का यह बयान ऐसे समय में सामने आया है, जब इजरायल के चुनाव में किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला है। नेतन्याहू की पार्टी सबसे बड़ा दल बनकर भले ही उभरी हो, लेकिन इसके बाद भी पार्टी या गठबंधन को बहुमत नहीं मिला है। अब सरकार बनाने के लिए नेतन्याहू को या तो विपक्षी नेताओं की जरूरत है या फिर वह अरब पार्टियों के साथ मिलकर सत्ता में आ सकते हैं। दोनों ही परिस्थितियां नेतन्याहू के लिए परेशान करने वाली हैं। क्योंकि अरब पार्टियों के भरोसे वह अल्पसंख्यक सरकार नहीं बनाना चाहते। दूसरी तरफ गादी आइजेनकोट के नेतृत्व वाले विपक्ष ने भी नेतन्याहू के नेतृत्व वाली सरकार में शामिल होने से इनकार कर दिया है। फिलहाल इजरायल की राजनीति में उथल पुथल मची हुई है। इजरायली मीडिया के मुताबिक अभी सबसे बड़ी संभावना गादी आइजेनकोट के अरब पार्टियों के साथ मिलकर सरकार बनाने की है। नेतन्याहू इसका विरोध कर रहे हैं।
लेखक के बारे मेंUpendra Thapak
उपेंद्र ने डिजिटल पत्रकारिता की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की है। पिछले एक साल से वे होम टीम में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024, ऑपरेशन सिंदूर और कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की कवरेज की है। पत्रकारिता की पढ़ाई भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली (बैच 2023-24) से पूरी करने वाले उपेंद्र को इतिहास, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, राजनीति, खेल, विज्ञान और समसामयिक घटनाओं से जुड़े विषयों में गहरी रुचि है। स्नातक स्तर पर बायोटेक्नोलॉजी की पढ़ाई करने के कारण उन्हें मेडिकल और वैज्ञानिक विषयों की भाषा की भी अच्छी समझ है। वे मूल रूप से मध्यप्रदेश के भिंड जिले के निवासी हैं।और पढ़ें