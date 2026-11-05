नेतन्याहू ने विपक्ष को दिखाया इस्लामिक कट्टरपंथ का डर, बोले- यहूदी पहचान खत्म करने की साजिश

बेंजामिन नेतन्याहू ने विपक्षी नेताओं पर अरब पार्टियों के समर्थन से सरकार बनाने की कोशिश करने का आरोप लगाया। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अरब पार्टियों के सहयोग से बनाई गई सरकार राष्ट्रीय हित के फैसले नहीं ले पाएगी। इससे देश की यहूदी पहचान पर खतरा आ जाएगा।

इजरायल में चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद सत्ता पर कौन काबिज होगा। इसके लिए बहस लगातार जारी है। सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले बेंजामिन नेतन्याहू एक बार फिर अपनी सत्ता बचाने की कोशिश में लगे हुए हैं। इसके लिए उन्होंने विपक्षी यहूदी पार्टियों को एक साथ सत्ता बनाने का ऑफर दे दिया है। हालांकि, वहां से सकारात्मक संदेश न मिलने के बाद नेतन्याहू ने कट्टरपंथी इस्लाम को इजरायल के अस्तित्व के लिए खतरा करार दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्षी पार्टियां अरब पार्टियों के साथ मिलकर सत्ता बनाना चाहती हैं। यह इजरायल के अस्तित्व के लिए खतरा होगा।

इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने इस चेतावनी के साथ ही विपक्षी नेताओं को एक बार फिर से लिकुड पार्टी के नेतृत्व में यहूदी सरकार बनाने का आह्वान किया। उन्होंने जोर देकर कहा कि यहूदी पहचान के लिए यह कदम जरूरी है। सोशल मीडिया साइट एक्स पर अपनी बात रखते हुए नेतन्याहू ने कहा, "इजरायल को बाहर और भीतर से खतरों का सामना करना पड़ रहा है।" नेतन्याहू ने इजरायल की अरब पार्टियों के ऊपर इस्लामिक कट्टरपंथ और आतंकवादियों का समर्थन करने का आरोप लगाया। उन्होंने लिखा, "चरमपंथी इस्लाम आज यूरोप के देशों को भीतर से तोड़ रहा है। यही चुनौती हमारे लिए भी खतरा है। यह खतरा बाहर से ईरान और उसके सहयोगियों के जरिए, और भीतर से आतंकवाद का समर्थन करने वाली इस्लामी पार्टियों के जरिए आ रहा है।"

अरब पार्टियां इजरायल की यहूदी पहचान को खत्म करना चाहती हैं- नेतन्याहू बेंजामिन नेतन्याहू ने इजरायल की अरब पार्टियों के ऊपर यहूदी पहचान को खत्म करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि यह पार्टियां देश के आत्मरक्षा की क्षमता को कमजोर करना चाहती हैं। उन्होंने विपक्षी पार्टियों पर निशाना साधते हुए कहा कि ऐसी पार्टियों पर निर्भर होकर कोई इजरायल का प्रधानमंत्री बनता है, तो वह देश की चुनौतियों से प्रभावी ढंग से नहीं निपट पाएगा।

नेतन्याहू ने जोर देकर कहा कि अगर अरब पार्टियां सत्ता में आती हैं, तो वह इजरायल को भीतर से कमजोर करने की कोशिश करेंगी। उन्होंने आरोप लगाया कि अरब पार्टियां इजरायली जेलों में बंद इस्लामिक कट्टरपंथियों के प्रति सहानुभूति रखती हैं।

इजरायल में यहूदी सरकार बनाने का आह्वान- नेतन्याहू लंबे समय से इजरायल की सत्ता संभालने वाले इजरायल के प्रधानमंत्री ने इस बार सभी यहूदी पार्टियों से साथ आकर सत्ता में भागीदारी करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि इस सरकार में वह सभी यहूदी पार्टियां शामिल हो सकती हैं, जो इजरायल के राष्ट्रीय हित को सर्वप्रथम रखने के बारे में सोचती हैं। उन्होंने लेफ्ट पार्टियों को निशाने पर लेते हुए कहा कि यह पार्टियां ऐसी अल्पसंख्यक सरकार बनाने की कोशिश कर रही हैं, जो अरब पार्टियों पर निर्भर हो। वे पार्टियां जो आतंकवाद की समर्थक हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि ये नेता राष्ट्रीय हितों के बजाय अपने राजनीतिक स्वार्थों को प्राथमिकता दे रहे हैं।