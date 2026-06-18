ईरान-अमेरिका समझौते में अड़ंगा लगा रहे नेतन्याहू? लेबनान में इजरायली सेना की मौजूदगी पर क्या कहा
इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने गुरुवार को कहाकि इजरायली सेना दक्षिणी लेबनान में बनी रहेगी, जहां उसने सीमा से 10 किलोमीटर अंदर तक कब्जा कर लिया है। अमेरिका-ईरान समझौते पर हस्ताक्षर होने के बाद नेतन्याहू की यह पहली टिप्पणी है।
इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने गुरुवार को कहाकि इजरायली सेना दक्षिणी लेबनान में बनी रहेगी, जहां उसने सीमा से 10 किलोमीटर अंदर तक कब्जा कर लिया है। अमेरिका-ईरान समझौते पर हस्ताक्षर होने के बाद नेतन्याहू की यह पहली टिप्पणी है। नेतन्याहू ने कहा कि इजरायल को दक्षिणी लेबनान में एक सुरक्षा जोन बनाए रखना होगा। इसके लिए जरूरी है कि जब तक इजराइल की सुरक्षा के लिए जरूरी हो, हम वहां से न हटें। वह पूर्व में भी दक्षिणी लेबनान से न हटने की बात कह चुके हैं। गौरतलब है कि पश्चिम एशिया में युद्ध खत्म करने के लिए अमेरिका और ईरान के बीच हुए समझौते में लेबनान में भी युद्ध खत्म करने का आह्वान किया गया है। यहां इजरायल चरमपंथी गुट हिज्बुल्ला से लड़ रहा है।
इजरायली सेना ने जारी किया मैप
वहीं, इजरायली सेना ने दक्षिणी लेबनान में अपने सुरक्षा क्षेत्र का नया मानचित्र जारी किया है। इसके साथ ही उसने कहा है कि हिजबुल्लाह के खिलाफ जारी अभियान के बीच उसकी सेनाएं फिलहाल वहां से नहीं हटेंगी और निकट भविष्य में क्षेत्र में कब्जा बरकरार रखेंगी। मानचित्र के अनुसार सीमा के कुछ हिस्सों में इजरायली सैन्य ठिकाने लेबनानी क्षेत्र के भीतर 10 किलोमीटर से अधिक तक फैले हुए हैं। इजरायल रक्षा बल (आईडीएफ) ने एक बयान में कहाकि आईडीएफ के सैनिक दक्षिणी लेबनान में निर्धारित अभियान क्षेत्र में तैनात हैं और खतरों को समाप्त करने तथा इजरायल के उत्तरी क्षेत्र के निवासियों की सुरक्षा मजबूत करने का कार्य जारी रखेंगे। नए मानचित्र से संकेत मिलता है कि अप्रैल में घोषित फॉरवर्ड डिफेंस लाइन के बाद से इजरायली सेना ने दक्षिणी लेबनान में अपनी मौजूदगी और बढ़ाई है। इसमें नबातियेह शहर के बाहरी इलाकों के निकट के क्षेत्र भी शामिल हैं।
सेना का क्या कहना है
सेना ने कहा कि वह संचालन संबंधी आवश्यकताओं के अनुसार इस क्षेत्र पर नियंत्रण बनाए रखेगी और सीमा पर संभावित खतरों को रोकने के उद्देश्य से अभियान जारी रखेगी। आईडीएफ ने लेबनानी सेना से भी अपनी गतिविधियों का समन्वय इजरायली बलों के साथ करने और सैन्य अभियान जारी रहने तक सुरक्षा क्षेत्र में प्रवेश नहीं करने का आग्रह किया है। दक्षिणी लेबनान में इजरायल की सैन्य मौजूदगी का मुद्दा ऐसे समय में फिर चर्चा में है, जब यरुशलम और बेरुत के बीच आईडीएफ की तैनाती तथा ईरान समर्थित हिजबुल्ला की गतिविधियों को लेकर प्रत्यक्ष वार्ता जारी है। दोनों पक्षों के वार्ता प्रतिनिधिमंडलों की अगले सप्ताह फिर बैठक होने की संभावना है। अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध समाप्त करने के लिए प्रस्तावित 14 सूत्रीय समझौता ज्ञापन (एमओयू) सार्वजनिक होने के बाद यह मुद्दा और महत्वपूर्ण हो गया है।
ईरान को ऐतराज
चूंकि प्रस्तावित एमओयू के प्रमुख बिंदुओं में लेबनान से इजरायल की वापसी भी शामिल है, इसलिए ईरान लगातार कहता रहा है कि लेबनान में आईडीएफ की निरंतर मौजूदगी समझौते की भावना का उल्लंघन है। आईडीएफ की वापसी से संबंधित प्रस्तावित प्रावधान में कहा गया है कि अमेरिका, ईरान और वर्तमान संघर्ष में उनके सहयोगी सभी मोर्चों पर सैन्य अभियानों को तत्काल और स्थायी रूप से समाप्त करने की घोषणा करेंगे तथा एक-दूसरे के खिलाफ युद्ध, सैन्य कार्रवाई, बल प्रयोग या बल प्रयोग की धमकी से परहेज करेंगे। इसमें लेबनान का विशेष जिक्र करके यह भी कहा गया है कि वे लेबनान की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता सुनिश्चित करने का संकल्प लेंगे।
लेखक के बारे मेंDeepak Mishra
मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।
आजमगढ़ के डीएवी डिग्री कॉलेज से इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री विषयों में ग्रेजुएशन के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर डिग्री। इसके बाद अखबारों में नौकरी का सिलसिला शुरू हुआ आज अखबार से। फिर दैनिक जागरण के बाइलिंगुअल अखबार आई नेक्स्ट में वाराणसी में डेस्क पर नौकरी। वहां से सेंट्रल डेस्क कानपुर का सफर और फिर पत्रिका अखबार के इवनिंगर न्यूज टुडे में सेंट्रल डेस्क हेड की जिम्मेदारी। बाद में पत्रिका अखबार के लिए खेल डेस्क पर भी काम करने का मौका मिला। पत्रिका ग्रुप में काम करते हुए 2014 फीफा वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए अवॉर्ड भी मिला।
यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।
जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।
अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।
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