हिजबुल्लाह ने हथियार डाले तो वापस आ जाएगी सेना, नेतन्याहू ने लेबनान के इस फैसले का किया स्वागत

इजरायल के प्रधानमंत्री ने कहा है कि अगर हिजबुल्लाह अपने हथियार डाल देता है तो दक्षिण लेबनाने में पांच जगहों से सेना हटा ली जाएगी। उन्होंने लेबनान की कैबिनेट के फैसले का स्वागत किया है।

इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने लेबनान की कैबिनेट के उस फैसले का स्वागत किया है जिसमें कहा गया था कि इस साल के अंत तक हिजबुल्लाह के निरस्त्रीकरण का पूरा प्रयास किया जाएगा। नेतन्याहू ने कहा है कि अगर लेबनान हिजबुल्लाह का निरस्त्रीकरण करवाता है और उसे हर तरह की सहायता देना बंद करता है तो वह दक्षिणी लेबनान के पांच ठिकानों से अपनी सेना हटा लेंगे। उन्होंने कहा कि जैसे-जैसे हिजबुल्लाह का निरस्त्रीकरण होगा, चरणबद्ध तरीके से इजरायल भी अपनी सेना हटाने लगेगा।

नवंबर महीने में अमेरिका के दखल के बाद इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच सीजफायर हो गया था। हालांकि हिजबुल्लाह का कहना है कि वह हथियार छोड़ने पर तभी चर्चा करेगा इजरायल पांच पहाड़ियों से अपनी सेना हटाएगा। इसके अलावा इजरायली अपने हवाई हमले रोकेगा। बता दें कि 14 महीने के इजरायल के साथ युद्ध के बाद हिजबुल्लाह के कई बड़े कमांडर मारे गए। इसके बाद यह कमजोर हो गया है।

सेना प्रमुख इयाल ज़मीर ने कहा कि युद्धविराम लागू होने के बाद से इज़रायली हमलों में 240 से ज़्यादा आतंकवादी मारे गए हैं और लगभग 600 हमले किए गए हैं। बता दें कि हिजबुल्लाह,हमास और हूतियों को ईरान का समर्थन प्राप्त है। हमास के खिलाफ इजरायल की जंग शुरू होने के बाद हिजबुल्लाह ने भी इजरायल पर मिसाइल अटैक शुरू कर दिया था। इसके बाद इजरायल ने आक्रामक कार्रवाई की और हिजबुल्लाह के कई कमांडरों को मार गिराया।