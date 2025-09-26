Netanyahu said at UN that recognizing state of Palestine was like giving al Qaeda a state near NYC after 9/11 न्यूयॉर्क के पास अल-कायदा को राज्य देने जैसा; पश्चिमी देशों पर भड़के नेतन्याहू, US के जख्म को कुरेदा, International Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsविदेश न्यूज़Netanyahu said at UN that recognizing state of Palestine was like giving al Qaeda a state near NYC after 9/11

न्यूयॉर्क के पास अल-कायदा को राज्य देने जैसा; पश्चिमी देशों पर भड़के नेतन्याहू, US के जख्म को कुरेदा

Netanyahu: इजरायली पीएम ने कहा कि 7 अक्तूबर के हमले के बाद फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता देना ठीक ऐसा ही है, जैसे 9/11 के हमले के बाद अल-कायदा को न्यूयॉर्क से एक मील दूर राज्य बनाकर दे दिया जाए।

Upendra Thapak लाइव हिन्दुस्तानFri, 26 Sep 2025 09:51 PM
share Share
Follow Us on
न्यूयॉर्क के पास अल-कायदा को राज्य देने जैसा; पश्चिमी देशों पर भड़के नेतन्याहू, US के जख्म को कुरेदा

संयुक्त राष्ट्र महासभा में विरोध का सामना कर रहे इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने पश्चिमी देशों को जमकर लताड़ लगाई है। इन देशों के फिलिस्तीन को मान्यता देने की घोर निंदा करते हुए इजरायली पीएम ने कहा कि यह हमास को 7 अक्तूबर को किए नरसंहार का इनाम देने जैसा है। नेतन्याहू यहीं नहीं रुके, इस पूरे मामले में पश्चिमी देशों से उनका साथ दे रहे अमेरिका को पुराने जख्मों की याद दिलाते हुए उन्होंने कहा कि 7 अक्तूबर क बाद फिलिस्तीन को राष्ट्र का दर्जा देना, ठीक ऐसा है जैसे 9/11 के हमले के बाद न्यूयॉर्क से केवल एक मील की दूरी पर अल-कायदा को राज्य दे दिया जाए।

संयुक्त राष्ट्र महासभा में पूरी मजबूती के साथ अपनी बात को रखते हुए इजरायली पीएम ने फ्रांस, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया समेत अन्य देशों को लताड़ लगाई। उन्होंने कहा, "इन देशों ने 7 अक्तूबर को हमास द्वारा किए गए उस भयावह कृत्य के बाद यह किया है। इस हफ्ते फिलिस्तीन को मान्यता देने से गाजा और फिलिस्तीन के नेताओं में यह संदेश गया है कि यहूदियों का कत्ल करना, उनकी हत्या करना फायदेमंद होता है। खैर मेरे पास इन नेताओं के लिए एक संदेश है। जब दुनिया के सबसे क्रूर आतंकवादी आपके फैसले की जोरदार तारीफ कर रहे हैं, तो आपने कुछ सही नहीं किया। आपने कुछ गलत किया, बहुत गलत। आपका यह शर्मनाक फैसला यहूदियों और दुनिया भर के निर्दोष लोगों के ख़िलाफ आतंकवाद को बढ़ावा देगा। यह आप सभी के लिए शर्म की बात होगी।

नेतन्याहू ने गाजा और फिलिस्तीन की जनता पर निशाना साधते हुए दावा किया कि जिस दिन हमास ने यह हमला किया उस दिन 90 फीसदी फिलिस्तीनी आबादी ने इसकी तारीफ की थी। उस दिन वह जश्न मना रहे थे। वह छतों पर नाच रहे थे, मिठाईयां बांट रहे थे। इतना ही नहीं नेतन्याहू ने दावा किया कि जब अमेरिका में 9/11 का हमला हुआ था, उस वक्त भी फिलिस्तीनियों ने ऐसा ही किया था।

Israel Palestine War 2023 Gaza Strip Hamas hamas israel iran war अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।