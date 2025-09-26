न्यूयॉर्क के पास अल-कायदा को राज्य देने जैसा; पश्चिमी देशों पर भड़के नेतन्याहू, US के जख्म को कुरेदा

Netanyahu: इजरायली पीएम ने कहा कि 7 अक्तूबर के हमले के बाद फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता देना ठीक ऐसा ही है, जैसे 9/11 के हमले के बाद अल-कायदा को न्यूयॉर्क से एक मील दूर राज्य बनाकर दे दिया जाए।

संयुक्त राष्ट्र महासभा में विरोध का सामना कर रहे इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने पश्चिमी देशों को जमकर लताड़ लगाई है। इन देशों के फिलिस्तीन को मान्यता देने की घोर निंदा करते हुए इजरायली पीएम ने कहा कि यह हमास को 7 अक्तूबर को किए नरसंहार का इनाम देने जैसा है। नेतन्याहू यहीं नहीं रुके, इस पूरे मामले में पश्चिमी देशों से उनका साथ दे रहे अमेरिका को पुराने जख्मों की याद दिलाते हुए उन्होंने कहा कि 7 अक्तूबर क बाद फिलिस्तीन को राष्ट्र का दर्जा देना, ठीक ऐसा है जैसे 9/11 के हमले के बाद न्यूयॉर्क से केवल एक मील की दूरी पर अल-कायदा को राज्य दे दिया जाए।

संयुक्त राष्ट्र महासभा में पूरी मजबूती के साथ अपनी बात को रखते हुए इजरायली पीएम ने फ्रांस, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया समेत अन्य देशों को लताड़ लगाई। उन्होंने कहा, "इन देशों ने 7 अक्तूबर को हमास द्वारा किए गए उस भयावह कृत्य के बाद यह किया है। इस हफ्ते फिलिस्तीन को मान्यता देने से गाजा और फिलिस्तीन के नेताओं में यह संदेश गया है कि यहूदियों का कत्ल करना, उनकी हत्या करना फायदेमंद होता है। खैर मेरे पास इन नेताओं के लिए एक संदेश है। जब दुनिया के सबसे क्रूर आतंकवादी आपके फैसले की जोरदार तारीफ कर रहे हैं, तो आपने कुछ सही नहीं किया। आपने कुछ गलत किया, बहुत गलत। आपका यह शर्मनाक फैसला यहूदियों और दुनिया भर के निर्दोष लोगों के ख़िलाफ आतंकवाद को बढ़ावा देगा। यह आप सभी के लिए शर्म की बात होगी।