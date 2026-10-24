अब वेस्ट बैंक की बारी? दो इजरायली सैनिकों की मौत के बाद बढ़ी टेंशन, चुनाव के बीच हमला कर देंगे नेतन्याहू

इजरायल में जारी चुनाव के बीच वेस्ट बैंक में इजरायली सैनिकों पर हमला किया गया है। इस हमले में इजरायल के दो सैनिकों की जान चली गई है। नेतन्याहू ने इस हमले का जवाब घर-घर जाकर देने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि चुनाव की वजह से उन्हें कमजोर न समझा जाए।

इजरायल और फिलिस्तीन के बीच एक बार फिर से जंग के हालात बनते जा रहे हैं। शुक्रवार को वेस्ट बैंक में तैनात इजरायली सेना के ऊपर हुए हमले में दो सैनिकों की मौत हो गई है, जबकि तीन गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। इस घटना के बाद इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इस हमले का घर में घुसकर जवाब देने की शपथ ली है। कुछ ही देर में घटनास्थल पर पहुंचे नेतन्याहू ने पूरे शहर को घेरने का आदेश दिया।

एपी की रिपोर्ट के मुताबिक, यह हमला वेस्ट बैंक के हेब्रोन शहर के बाहर येहुदा जंक्शन पर हुआ था। यहां पर तैनात इजरायली सेना के जवानों के ऊपर हमलावरों ने फायरिंग शुरू कर दी। इसमें 23 साल के सार्जेंट रॉन और 20 साल के सार्जेंट युवल की मौत हो गई, तीन अन्य लोग भी घायल हो गए। हमलावरों को भी घटनास्थल पर ही मौत के घाट उतार दिया गया।

इजरायली सेना ने इस घटना की जानकारी देते हुए बताया कि सैनिकों के ऊपर हुए इस आतंकी हमले को नाकाम कर दिया गया है। दोनों संदिग्ध हेब्रोन शहर के ही रहने वाले थे। IDF ने बताया, "दोनों हमलावर सुबह इजरायली सेना की एक चौकी पर पहुंचे, जिसके बाद लगभग 20 मिनट तक दोनों तरफ से गोलीबारी हुई। अंत में, इजरायली सैनिकों ने हमलावरों को मार गिराया। सेना ने कहा कि उसके जवानों ने हमलावरों को नागरिकों की ओर आगे बढ़ने से रोक दिया।

नेतन्याहू ने ली घर-घर जाकर कार्रवाई करने की शपथ आम चुनाव में उलझे नेतन्याहू ने इस घटना के बाद बदला लेने का ऐलान किया। उन्होंने घटनास्थल पर जाकर हालात का जायजा लिया। इसके बाद उनके कार्यालय ने सुरक्षा बलों को निर्देश दिया कि वे तुरंत हेब्रोन की घेराबंदी करें और शुक्रवार से पूरे वेस्ट बैंक को पूरी तरह से बंद करने की तैयारी करें। नेतन्याहू ने कहा कि इजरायल हेब्रोन के उस इलाके में एक बड़ा आतंकवाद-विरोधी अभियान चलाकर जवाबी कार्रवाई करेगा, जहां ये हमलावर रहते थे। नेतन्याहू ने कहा, "हम वहां रहने वाले लोगों को हटाएंगे, घर-घर जाकर तलाशी लेंगे, हथियारों को जब्त करेंगे और आतंकवाद से जुड़े पूरे ढांचे को नष्ट कर देंगे।"