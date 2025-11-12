नेतन्याहू को न्यूयॉर्क आने का न्योता; चुनावी वादा निभाने को इजरायली PM को गिरफ्तार करवाएंगे मामदानी?
न्यूयॉर्क के नवनिर्वाचित मेयर जोहरान मामदानी एक बार फिर सुर्खियों में हैं। वजह है उनके चुनावी वादे, जिसमें उन्होंने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की गिरफ्तारी का ऐलान किया था। अब सवाल यह उठ रहा है कि अगर नेतन्याहू न्यूयॉर्क आते हैं, तो क्या मामदानी गिरफ्तारी का आदेश जारी करेंगे? दरअसल, 1 जनवरी को नेतन्याहू को न्यूयॉर्क शहर में औपचारिक रूप से आमंत्रित किया गया है, ठीक उसी तारीख को जब मामदानी मेयर पद की कमान संभालने वाले हैं।
ICC ने जारी किया है गिरफ्तारी वारंट
बता दें कि ममदानी ने कई इंटरव्यू में कहा है कि वे नेतन्याहू के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (ICC) के गिरफ्तारी वारंट का सम्मान करेंगे। नेतन्याहू पर गाजा में इजरायल की कार्रवाइयों के लिए युद्ध अपराध और मानवता के खिलाफ अपराधों के आरोप हैं। 21 नवंबर 2024 को जारी ICC वारंट में उन पर 'युद्ध की विधि के रूप में भुखमरी का अपराध, नागरिक आबादी पर जानबूझकर हमले का निर्देश, तथा हत्या, उत्पीड़न और अन्य अमानवीय कृत्यों के जरिए मानवता के खिलाफ अपराध' के आरोप लगाए गए हैं।
पिछले महीने MSNBC पर पत्रकार मेहदी हसन के साथ इंटरव्यू में ममदानी ने अपना रुख दोहराया। जब उनसे पूछा गया कि अगर नेतन्याहू 'डोनाल्ड ट्रंप को ढाल बनाकर' न्यूयॉर्क पहुंचें, तो क्या वे गिरफ्तारी करेंगे? ममदानी ने जवाब दिया कि हम एक ऐसे व्यक्ति की बात कर रहे हैं जिसके खिलाफ ICC वारंट है, जिसने करीब दो साल तक फिलिस्तीनियों का नरसंहार किया। उन्होंने कहा कि यह हर न्यूयॉर्कवासी के कानों में गूंजता है, क्योंकि यह मानवता की पवित्रता और सार्वभौमिक मूल्यों का अपमान है।
कौन भेजा है न्योता?
गौरतलब है कि रिपब्लिकन नेता और सिटी काउंसिल सदस्य इना वर्निकोव ने ही नेतन्याहू को न्योता दिया है। अपने आधिकारिक पत्र में वर्निकोव ने लिखा है कि मेयर-चुने गए ममदानी जैसे कट्टरपंथी मार्क्सवादियों की घिनौनी बयानबाजी के बावजूद, आपकी यात्रा एक मजबूत संदेश देगी कि यह शहर इजरायल, यहूदी समुदाय और हमारे दोनों महान राष्ट्रों को जोड़ने वाले सिद्धांतों के साथ खड़ा है।
क्या ममदानी के लिए गिरफ्तारी संभव है?
इस बीच अब सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या ममदानी वाकई नेतन्याहू को गिरफ्तार करवा पाएंगे? बता दें कि अमेरिका ICC का सदस्य नहीं है, इसलिए ICC वारंट का अमेरिकी धरती पर कोई कानूनी जोर नहीं। टाइम पत्रिका ने ममदानी के इंटरव्यू के बाद विश्लेषण में कहा कि कई संघीय कानून स्थानीय स्तर पर ऐसे वारंट लागू करने में बाधा बनेंगे।
अमेरिकी संविधान विदेश नीति पर संघीय सरकार को पूर्ण अधिकार देता है, जिसे अदालतें बार-बार मान्यता दे चुकी हैं। व्यावहारिक रूप से यदि NYC अधिकारी गिरफ्तारी की कोशिश भी करें, तो फेडरल एजेंसियां इसे रद्द कर सकती हैं। ममदानी ने खुद MSNBC इंटरव्यू में इन सीमाओं को माना। उन्होंने कहा कि मैं कानून की हदों में रहूंगा। मैं डोनाल्ड ट्रंप नहीं हूं जो अपनी मर्जी का कानून थोपना चाहता हो।
'चिंता की कोई बात नहीं'
ममदानी की गिरफ्तारी धमकी पर नेतन्याहू ने हंसते हुए खारिज कर दिया है। जुलाई 2025 में वाइट हाउस मीटिंग के दौरान पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि ममदानी की टिप्पणियों से मुझे कोई चिंता नहीं। साथ ही उन्होंने जोड़ा कि राष्ट्रपति ट्रंप के साथ न्यूयॉर्क जाएंगे। इस दौरान ट्रंप ने मजाक में कहा कि मैं उसे (ममदानी को) बाहर फेंक दूंगा।
