Netanyahu in a do or die mood in Gaza gives Hamas an ultimatum to release hostages गाजा में आर-पार के मूड में नेतन्याहू, हमास को दे दिया बंधकों को छोड़ने का अल्टिमेटम, International Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsविदेश न्यूज़Netanyahu in a do or die mood in Gaza gives Hamas an ultimatum to release hostages

गाजा में आर-पार के मूड में नेतन्याहू, हमास को दे दिया बंधकों को छोड़ने का अल्टिमेटम

बेंजामिन नेतन्याहू ने गाजा पर कब्जा करने का प्लान बना लिया है। इस योजना को अब अंतिम मंजूरी देना बाकी है। इससे पहले नेतन्याहू ने हमास से युद्धविराम पर बात करने और बंधकों को रिहा करने को कहा है।

Ankit Ojha लाइव हिन्दुस्तानFri, 22 Aug 2025 06:53 AM
share Share
Follow Us on
गाजा में आर-पार के मूड में नेतन्याहू, हमास को दे दिया बंधकों को छोड़ने का अल्टिमेटम

इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने गाजा पर कब्जा करने के मिशन का ऐलान कर दिया है। इसके लिए इजरायली सेना 60 हजार रिजर्व सैनिकों को बुलाने और 20 हजार जवानों की सेना बढ़ाने का विचार कर रही है। इसी बीच नेतन्याहू ने कहा कि वह गाजा सिटी पर कब्जे को अंतिम मंजूरी देंगे और साथ ही हमास के साथ फिर से वार्ता शुरू करेंगे। इस वार्ता का उद्देश्य इजरायल के शेष सभी बंधकों को वापस लाना और इजरायल की शर्तों पर युद्ध समाप्त करना है।

मंजूरी मिलते ही शुरू हो जाएगा अभियान

वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों के साथ बैठक में नेतन्याहू द्वारा अंतिम मंजूरी दिए जाने के कुछ ही दिनों बाद गाजा शहर में व्यापक अभियान शुरू हो सकता है। हमास ने इस सप्ताह की शुरुआत में कहा था कि वह अरब मध्यस्थों के युद्धविराम प्रस्ताव पर सहमत हो गया है और अगर इजराइल भी इसे स्वीकार कर लेता है, तो हमले को रोका जा सकता है।

इजरायली सेना ने उत्तरी गाजा पट्टी में चिकित्सा अधिकारियों और अंतरराष्ट्रीय संगठनों को विस्तारित अभियान से पहले दक्षिण की ओर जाने के लिए प्रोत्साहित करना शुरू कर दिया है। सेना की योजना 60,000 रिजर्व सैनिकों को बुलाने और 20,000 अतिरिक्त सैनिकों की सेवा बढ़ाने की है। इस बीच, स्थानीय अस्पतालों के अनुसार, गाजा पट्टी में गुरुवार को इजराइली हमलों में कम से कम 36 फलस्तीनी मारे गए।

दक्षिणी इजराइल में सेना की गाजा कमान के दौरे के समय नेतन्याहू ने कहा कि वह गाजा सिटी पर फिर से कब्जा करने की सेना की योजना को मंजूरी देंगे और उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे ‘सभी बंधकों की रिहाई और इजराइल को स्वीकार्य शर्तों पर युद्ध समाप्त करने के लिए तत्काल बातचीत शुरू करें।’ उन्होंने कहा, ‘ये दोनों बातें - हमास को हराना और हमारे सभी बंधकों को रिहा करना - एक साथ चलती हैं।’

इजरायल और हमास के बीच युद्धविराम की मध्यस्थता करने वाले इजरायल की प्रतिक्रिया का ही इंतजार कर रहे हैं। वहीं इजरायल का साफ कहना है कि कोई भी डील तभी मानी जाएगी जब सभी बंधकों को रिहा किया जाएंगे। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कई संगठों ने इजरायल की कब्जा नीति की आलोचना की है। रेड क्रॉस भी उनमें से एक है।

इजरायली सेना का कहना है कि उसके जवान गाजा सिटी की ओर बढ़ रहे हैं और जल्द ही सैनिकों की संख्या में इजाफा किया जाएगा। यूएन ह्यूमनिटेरियन एजेंसी ने भी कहा है कि अगर गाजा सिटी में इजरायल सैन्य हमला करता है तो यह बड़ी क्रूरता होगी। यहां की जनता पहले से ही बहुत त्रस्त है।

Israel hamas

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।