नेस्ले का बड़ा कदम; कई शिशु उत्पादों में जहरीले पदार्थ की आशंका के बाद वापस मंगाई पूरी खेप

संक्षेप: विश्व की सबसे बड़ी खाद्य कंपनी नेस्ले ने कई देशों में अपने लोकप्रिय शिशु फॉर्मूला उत्पादों के चुनिंदा बैचों को वापस मंगाने (रिकॉल) की घोषणा की है। यह कदम एक संभावित विषैले पदार्थ सेरेउलाइड की मौजूदगी की आशंका के कारण उठाया गया है…

विश्व की सबसे बड़ी खाद्य कंपनी नेस्ले ने कई देशों में अपने लोकप्रिय शिशु फॉर्मूला उत्पादों के चुनिंदा बैचों को वापस मंगाने (रिकॉल) की घोषणा की है। यह कदम एक संभावित विषैले पदार्थ सेरेउलाइड (Cereulide) की मौजूदगी की आशंका के कारण उठाया गया है, जो बैक्टीरिया ( Bacillus Cereus ) के कुछ स्ट्रेन द्वारा उत्पन्न होता है। यह रिकॉल मुख्य रूप से ब्रिटेन, आयरलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, इटली, डेनमार्क, स्वीडन, फिनलैंड, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड जैसे देशों में लागू है। प्रभावित ब्रांडों में SMA (ब्रिटेन), BEBA (जर्मनी), NAN और अन्य शामिल हैं।

रिकॉल का कारण है 'सेरेउलाइड' बताया गया कि इस रिकॉल का मुख्य कारण इन उत्पादों में 'सेरेउलाइड' नामक विषैले पदार्थ की संभावित उपस्थिति है। विशेषज्ञों के अनुसार, यह टॉक्सिन शिशुओं के स्वास्थ्य के लिए गंभीर जोखिम पैदा कर सकता है। इसके सेवन से मतली, उल्टी और पेट में तेज ऐंठन जैसे लक्षण हो सकते हैं। खाद्य मानक एजेंसी (एफएसए) ने अपनी चेतावनी में स्पष्ट किया है कि सेरेउलाइड की सबसे खतरनाक बात इसकी 'ताप-स्थिरता' है। एजेंसी ने कहा कि सेरेउलाइड अत्यधिक ऊष्मा प्रतिरोधी होता है। इसका अर्थ है कि शिशु का दूध तैयार करते समय इस्तेमाल किए जाने वाले उबलते पानी या पकाने की प्रक्रिया से भी यह निष्क्रिय या नष्ट नहीं होता है। अगर कोई शिशु इसका सेवन करता है, तो बीमारी के लक्षण बहुत तेजी से शुरू हो सकते हैं।

कंपनी ने कहा- 'अत्यधिक सावधानी' के तहत फैसला वहीं, नेस्ले ने ग्राहकों को भेजे गए नोटिस में स्पष्ट किया है कि यह एक 'स्वैच्छिक रिकॉल' है, जो कंपनी के सख्त गुणवत्ता और सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत किया गया है। कंपनी ने जोर देकर कहा है कि उन्होंने यह निर्णय 'अत्यधिक सावधानी बरतते हुए' लिया है, ताकि शिशुओं की सुरक्षा से कोई समझौता न हो। नेस्ले के अनुसार, राहत की बात यह है कि अब तक इन उत्पादों के सेवन से किसी भी बच्चे के बीमार होने की कोई पुष्ट रिपोर्ट सामने नहीं आई है।