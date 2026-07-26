आना-जाना होगा और आसान: यात्रियों के लिए नेपाल का आईडी कार्ड प्लान, भारत से क्या मांग?

Nepal India Relation: नेपाल ने भारत से बड़ी मांग कर दी है। अब नेपाली नागरिक सिर्फ नागरिकता प्रमाणपत्र या पासपोर्ट नहीं, बल्कि नेशनल आइडेंटिटी कार्ड के सहारे भी भारत आ-जा सकेंगे। काठमांडू ने यह प्रस्ताव कूटनीतिक माध्यम से दिल्ली भेज दिया है।

नेपाल और भारत के बीच यात्रा को और आसान बनाने की दिशा में नेपाल सरकार ने एक महत्वपूर्ण और बड़ा कदम उठाया है। नेपाल ने भारत से आधिकारिक अनुरोध किया है कि वह देश आने वाले नेपाली नागरिकों के लिए नेशनल आइडेंटिटी कार्ड (राष्ट्रीय पहचान पत्र) को वैध यात्रा दस्तावेज के रूप में मान्यता दे। माना जा रहा है कि अगर भारत इस प्रस्ताव पर सहमति जताता है तो नेशनल आइडेंटिटी कार्ड नागरिकता प्रमाणपत्र और पासपोर्ट के साथ तीसरा वैध पहचान दस्तावेज बन जाएगा। इससे दोनों देशों के नागरिकों के लिए हवाई और जमीनी मार्ग से यात्रा करना काफी सरल हो जाएगा।

क्या बोले इमिग्रेशन विभाग के प्रवक्ता? नेपाल के इमिग्रेशन विभाग के प्रवक्ता टीकाराम ढकाल ने विस्तार से बताते हुए कहा कि यह प्रस्ताव पहले ही कूटनीतिक चैनल के माध्यम से भारत सरकार तक पहुंचा दिया गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि हमने गृह मंत्रालय के जरिए विदेश मंत्रालय को यह प्रस्ताव भेज दिया है। विदेश मंत्रालय ने इसे भारत के संबंधित अधिकारियों तक अग्रेषित कर दिया है। हम काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास के नियमित संपर्क में हैं और भारत की ओर से औपचारिक जवाब का इंतजार कर रहे हैं।

ढकाल ने आगे कहा कि अगर भारत से मंजूरी मिल जाती है तो मौजूदा व्यवस्था में नेशनल आइडेंटिटी कार्ड को भी नागरिकता प्रमाणपत्र और पासपोर्ट के बराबर स्वीकार किया जाएगा। उन्होंने भारत से जल्द सकारात्मक जवाब की उम्मीद जताई और कहा कि इससे दोनों देशों के बीच आवागमन और सुविधाजनक हो जाएगा।

अभी क्या है व्यवस्था? वर्तमान व्यवस्था के तहत भारत आने वाले नेपाली नागरिकों को, खासकर हवाई यात्रा के दौरान, या तो नागरिकता प्रमाणपत्र या पासपोर्ट अनिवार्य रूप से साथ रखना पड़ता है। बिना इन दस्तावेजों के हवाई अड्डे पर इमिग्रेशन प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाती। वहीं दूसरी ओर, नेपाल जाने वाले भारतीय नागरिकों को पासपोर्ट या भारत के चुनाव आयोग द्वारा जारी वोटर आइडेंटिटी कार्ड साथ ले जाना होता है। दोनों देशों के बीच खुली सीमा होने के बावजूद हवाई और सड़क मार्ग से यात्रा के लिए विशिष्ट पहचान दस्तावेजों की जरूरत बनी हुई है। नेपाल अब इस सूची में नेशनल आइडेंटिटी कार्ड को भी शामिल कराना चाहता है ताकि आम नागरिकों को अतिरिक्त दस्तावेज जुटाने की जरूरत न पड़े।

नेशनल आइडेंटिटी कार्ड योजना क्या? नेपाल ने सार्वजनिक प्रशासन को आधुनिक और डिजिटल बनाने की व्यापक मुहिम के तहत 2018 में पूरे देश में नेशनल आइडेंटिटी कार्ड योजना शुरू की थी। इस कार्ड में बायोमेट्रिक जानकारी शामिल होती है और इसे सरकारी कार्यालयों, बैंकिंग सेवाओं, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं तथा अन्य आधिकारिक कामों के लिए अनिवार्य बना दिया गया है। सरकार की दीर्घकालिक योजना है कि धीरे-धीरे पुराने नागरिकता प्रमाणपत्रों को पूरी तरह बायोमेट्रिक नेशनल आइडेंटिटी कार्ड से बदल दिया जाए। अधिकारियों का मानना है कि अगर भारत इस कार्ड को यात्रा दस्तावेज के रूप में स्वीकार कर लेता है तो न केवल यात्रा आसान होगी बल्कि डिजिटल पहचान व्यवस्था को भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिलेगी।

भारत और नेपाल के बीच संबंध बता दें कि भारत और नेपाल के बीच संबंधों की नींव 1950 की भारत-नेपाल शांति एवं मैत्री संधि पर टिकी हुई है। इस संधि के तहत दोनों देशों के नागरिक बिना वीजा के सीमा पार आ-जा सकते हैं, काम कर सकते हैं और बस सकते हैं। खुली सीमा के कारण रोजाना हजारों लोग दोनों तरफ आते-जाते हैं। हालांकि हवाई यात्रा और कुछ प्रमुख सड़क मार्गों पर सुरक्षा तथा इमिग्रेशन नियमों के तहत पहचान दस्तावेज अनिवार्य हैं।