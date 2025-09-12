Nepal unrest Sushila Karki took oath as interim PM what will be the plan ahead नेपाल में सुशीला कार्की बनीं अंतरिम पीएम, अब चुनाव कब होंगे? पहले ही बताया था पूरा प्लान, International Hindi News - Hindustan
नेपाल में सुशीला कार्की बनीं अंतरिम पीएम, अब चुनाव कब होंगे? पहले ही बताया था पूरा प्लान

Nepal unrest: नेपाल में केपी शर्मा ओली की सत्ता जाने के बाद अब पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की ने अंतरिम पीएम के रूप में शपथ ले ली है। एक इंटरव्यू के दौरान सुशीला ने कहा था कि वह जल्दी ही चुनाव करवाएंगी।

Upendra Thapak लाइव हिन्दुस्तानFri, 12 Sep 2025 10:25 PM
Sushila Karki: नेपाल में जेन-जी प्रदर्शनकारियों ने पूर्व न्यायाधीश सुशीला कार्की को अपने देश के नेतृत्व करने के लिए चुन लिया है। नेपाल की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश रह चुकीं सुशीला अब देश की पहली महिला प्रधानमंत्री भी होंगी। केपी शर्मा ओली की सरकार जाने के बाद 73 साल की सुशीला कार्की नेपाल की प्रधानमंत्री पद की शपथ ले चकी है। लेकिन अब सवाल नेपाल के अगले चुनाव और उसके बाद लोकतांत्रिक व्यवस्था के वापस लौटने के ऊपर है। हालांकि सुशीला ने पद पर बैठने से पहले ही इसे लेकर अपना रुख साफ कर दिया था।

न्यूज 18 को दिए इंटरव्यू में सुशीला ने आने वाले समय के लिए अपनी पूरी योजना का ब्यौरा दिया था। उन्होंने कहा था कि वह चुनाव कराने के उद्देश्य से थोड़े समय के लिए सरकार बनाएंगी। इसके लिए उन्होंने कम से कम छह महीने का समय बताया था। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए सुशीला ने कहा, "हमारा लक्ष्य चुनाव कराना है। एक बार चुनाव हो जाते हैं और लोग जीतकर आ जाते हैं तो हम उन नेताओं को सत्ता सौंप देंगे। यह हमारा पहला उद्देश्य है। हमें 6 महीने या 1 साल से ज्यादा समय नहीं मिलेगा। इसलिए हम जितना हो सके उतनी जल्दी और उतना निष्पक्ष चुनाव करवाने की कोशिश करेंगे।"

गौरतलब है कि इस इंटरव्यू के वक्त उनके अंतरिम प्रधानमंत्री बनने की बात हो चुकी थी। हालांकि कुछ मुद्दों पर मतभेद के चलते दो दिन की चर्चा के बाद आज शपथ ग्रहण हुआ।

आगामी चुनाव में क्या किसी पार्टी को बैन किया जाएगा। इस सवाल का जवाब देते हुए पूर्व मुख्य न्यायाधीश ने कहा, “हम किसी से चुनाव लड़ने या नहीं लड़ने के लिए नहीं कह सकते। पुराने नेता भी आ सकते हैं और नई पीढ़ी के नेता भी चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन यहां एक बात तय है कि हम ज्यादा समय तक नहीं रहने वाले... आखिरकार मैं एक जज हूं। मुझे राजनीति की समझ नहीं है। मैंने वकील के रूप में 40 साल काम किया है। इसमें 31 साल वकील और 10 साल जज रही हूं। मेरे पास राजनीतिक समझ नहीं है।”

